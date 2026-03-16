https://sarabic.ae/20260316/رئيسة-الوزراء-اليابان-لا-تخطط-حاليا-لإرسال-بحريتها-إلى-الشرق-الأوسط-لمرافقة-السفن-1111534715.html

رئيسة الوزراء اليابانية: طوكيو لا تخطط حاليا لإرسال بحريتها إلى الشرق الأوسط لمرافقة السفن

صرّحت رئيسة الوزراء اليابانية ‌ساناي تاكايتشي، ⁠اليوم الاثنين، بأن بلادها "لا تخطط ​حاليًا لإرسال ⁠سفن حربية لمرافقة السفن في الشرق الأوسط (مضيق هرمز)"

2026-03-16T05:37+0000

العالم

أخبار اليابان

إيران

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109112788_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a40529fcf4014f3957b3c6d9a5fdc990.jpg

يأتي ذلك بعد أن ‌دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حلفاء بلاده إلى المساعدة في مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.وقالت تاكايتشي أمام البرلمان الياباني: "لم ⁠نتخذ ⁠أي قرارات على الإطلاق بشأن إرسال سفن مرافقة. نواصل ​دراسة ما يمكن أن تفعله اليابان بصورة مستقلة وما يمكن فعله ​ضمن الإطار ​القانوني".ويضع نداء ترامب، لحلفاء الولايات ‌المتحدة بما في ذلك ‌اليابان لمد ين العون في حماية شحنات النفط والغاز عبر الممر المائي الإستراتيجي (هرمز)، ⁠طوكيو في موقف صعب ​لأن دستورها الذي ⁠ينبُذ الحرب، يحدّ من نطاق ⁠العمليات العسكرية الخارجية التي يمكنها القيام بها.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260316/ترامب-العملية-ضد-إيران-لم-تنته-بعد-وواشنطن-تبحث-تأمين-مضيق-هرمز-مع-7-دول-1111533944.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

