https://sarabic.ae/20260316/رئيسة-الوزراء-اليابان-لا-تخطط-حاليا-لإرسال-بحريتها-إلى-الشرق-الأوسط-لمرافقة-السفن-1111534715.html
رئيسة الوزراء اليابانية: طوكيو لا تخطط حاليا لإرسال بحريتها إلى الشرق الأوسط لمرافقة السفن
16.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-16T05:37+0000
العالم
أخبار اليابان
إيران
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109112788_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a40529fcf4014f3957b3c6d9a5fdc990.jpg
https://sarabic.ae/20260316/ترامب-العملية-ضد-إيران-لم-تنته-بعد-وواشنطن-تبحث-تأمين-مضيق-هرمز-مع-7-دول-1111533944.html
أخبار اليابان
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109112788_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_da103bbf4e4430251b29dcaa4bb28d9b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
04:09 GMT 16.03.2026 (تم التحديث: 05:37 GMT 16.03.2026)
صرّحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الاثنين، بأن بلادها "لا تخطط حاليًا لإرسال سفن حربية لمرافقة السفن في الشرق الأوسط (مضيق هرمز)"، على حد قولها.
يأتي ذلك بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حلفاء بلاده إلى المساعدة في مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.
وقالت تاكايتشي أمام البرلمان الياباني: "لم نتخذ أي قرارات على الإطلاق
بشأن إرسال سفن مرافقة. نواصل دراسة ما يمكن أن تفعله اليابان بصورة مستقلة وما يمكن فعله ضمن الإطار القانوني".
ويضع نداء ترامب، لحلفاء الولايات المتحدة بما في ذلك اليابان لمد ين العون في حماية شحنات النفط والغاز عبر الممر المائي الإستراتيجي (هرمز)، طوكيو في موقف صعب لأن دستورها الذي ينبُذ الحرب، يحدّ من نطاق العمليات العسكرية الخارجية التي يمكنها القيام بها.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.