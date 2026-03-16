طهران: لا شك لدينا في استخدام أمريكا لأراضي الدول المجاورة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن "أفضل من يحث على وقف العدوان الأمريكي هم القوات المسلحة الإيرانية الباسلة، التي...

2026-03-16T10:53+0000

وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "أمريكا استخدمت أراضي بعض الدول المجاورة لإيران"، مؤكدا أن "طهران وجهت إلى هذه الدول تحذيرات مسبقة بعدم السماح باستخدام أراضيها ضدها، وفق القانون الدولي".وفي ردّه على تصريحات ستيف ويتاكر، المستشار الخاص لترامب لشؤون الشرق الأوسط، حول التهديدات النووية الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "نحن نواجه حملة من الأكاذيب والخداع، إن الحديث عن 10 أو 11 قنبلة نووية إيرانية عار تمامًا عن الصحة".وأكد بقائي أن "المزاعم الأمريكية المتكررة حول تهديد إيران بعشر قنابل نووية تصدر عن مسؤولين أمريكيين لتبرير ما وصفه بـ"العدوان السافر على إيران"، وأن "هذا التصعيد يأتي بالتعاون مع الكيان الصهيوني، وهو سبب التوتر الحالي في المنطقة"، وفق قوله.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

