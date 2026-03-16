طهران: لا شك لدينا في استخدام أمريكا لأراضي الدول المجاورة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:18 GMT
9 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
09:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
14:50 GMT
10 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:00 GMT
17 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:47 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:33 GMT
21 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وإيران ترفضان وقف إطلاق النار.. ومصر تبذل جهودا لخفض التصعيد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
طهران: لا شك لدينا في استخدام أمريكا لأراضي الدول المجاورة
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن "أفضل من يحث على وقف العدوان الأمريكي هم القوات المسلحة الإيرانية الباسلة، التي... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "أمريكا استخدمت أراضي بعض الدول المجاورة لإيران"، مؤكدا أن "طهران وجهت إلى هذه الدول تحذيرات مسبقة بعدم السماح باستخدام أراضيها ضدها، وفق القانون الدولي".وفي ردّه على تصريحات ستيف ويتاكر، المستشار الخاص لترامب لشؤون الشرق الأوسط، حول التهديدات النووية الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "نحن نواجه حملة من الأكاذيب والخداع، إن الحديث عن 10 أو 11 قنبلة نووية إيرانية عار تمامًا عن الصحة".وأكد بقائي أن "المزاعم الأمريكية المتكررة حول تهديد إيران بعشر قنابل نووية تصدر عن مسؤولين أمريكيين لتبرير ما وصفه بـ"العدوان السافر على إيران"، وأن "هذا التصعيد يأتي بالتعاون مع الكيان الصهيوني، وهو سبب التوتر الحالي في المنطقة"، وفق قوله.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن "أفضل من يحث على وقف العدوان الأمريكي هم القوات المسلحة الإيرانية الباسلة، التي تدافع عن البلاد بكل قوتها".
وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "أمريكا استخدمت أراضي بعض الدول المجاورة لإيران"، مؤكدا أن "طهران وجهت إلى هذه الدول تحذيرات مسبقة بعدم السماح باستخدام أراضيها ضدها، وفق القانون الدولي".

وتابع: "لقد أعلنا لجميع هذه الدول أنه لا توجد لدينا أي مشكلة معها، وأننا سنحافظ على علاقاتنا معها إلى الأبد، لكن تعرضنا لانتهاك يمنحنا الحق الأصيل في الدفاع عن أنفسنا".

وفي ردّه على تصريحات ستيف ويتاكر، المستشار الخاص لترامب لشؤون الشرق الأوسط، حول التهديدات النووية الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "نحن نواجه حملة من الأكاذيب والخداع، إن الحديث عن 10 أو 11 قنبلة نووية إيرانية عار تمامًا عن الصحة".
وأوضح أن "امتلاك إيران لمواد اليورانيوم لا يعني امتلاك قنابل، وأن الادعاءات الأمريكية لا تعدو كونها محاولة لتضليل الرأي العام وتبرير العدوان".
وأكد بقائي أن "المزاعم الأمريكية المتكررة حول تهديد إيران بعشر قنابل نووية تصدر عن مسؤولين أمريكيين لتبرير ما وصفه بـ"العدوان السافر على إيران"، وأن "هذا التصعيد يأتي بالتعاون مع الكيان الصهيوني، وهو سبب التوتر الحالي في المنطقة"، وفق قوله.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
