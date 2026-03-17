تركيا تعرض الوساطة في جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا

تركيا تعرض الوساطة في جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة عرضت على أعلى مستوى استعدادها للوساطة في جولة جديدة من المفاوضات حول أوكرانيا. 17.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-17T05:17+0000

2026-03-17T05:17+0000

2026-03-17T05:17+0000

أنقرة -سبوتنيك. وأكدت الرئاسة التركية، أن قرار عقد هذه الجولة يعود إلى أطراف النزاع.وقالت الرئاسة في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الجانب التركي عرض علنًا وعلى أعلى مستوى وساطته في جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا، إلا أن قرار تنظيمها تتخذه الأطراف نفسها".ومنذ بداية العام، عقدت وفود من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة، ثلاث جولات من المفاوضات، كان آخرها في جنيف يومي 17 و18 شباط/فبراير.ووفقًا لمصدر في "سبوتنيك"، لم يتم التوقيع على أي وثائق خلال تلك الجولة، ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة بشأن موعد أو مكان انعقاد المحادثات المقبلة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, روسيا