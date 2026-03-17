https://sarabic.ae/20260317/-حينما-تصبح-الثقافة-رهينة-للضغوط-السياسية-1111581913.html

حينما تصبح الثقافة رهينة للضغوط السياسية

سبوتنيك عربي

ألغى الحفل الكبير لنجوم الباليه العالميين "ليه إيتوال" في روما عرض الراقصة الروسية سفيتلانا زاخاروفا، الذي كان من المقرر أن يقام يومي 20 و21 مارس/آذار. 17.03.2026, سبوتنيك عربي

وزارة الثقافة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102022/18/1020221879_0:0:1457:821_1920x0_80_0_0_ec9f3259531176ce83eb7f5de38915ea.jpg

وفي هذا السياق، أعلن أمير خميتوف، نائب رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للتربية البدنية والرياضة، بأن قرار "ليه إيتوال" يعتبر "مثالا واضحًا على كيف تصبح الثقافة رهينة للضغوط السياسية والمعايير المزدوجة. فبينما يعلن المنظمون رسمياً عدم جواز التمييز، فإنهم في الواقع يتخذون قرارات ترقى إلى مستوى التمييز".وأكد أننا نتحدث عن راقصة باليه عالمية المستوى، حيث أصبح اسمها منذ فترة طويلة جزءًا من التراث الثقافي العالمي. وأضاف النائب:يرى أن هذا مسار خطير يفضي إلى تدمير الروابط الثقافية التي بنيت على مدى عقود، ولا يمكن تبرير مثل هذه القرارات بأي "ظروف صعبة"، فالفن لطالما كان مجالًا للحوار، حتى في أحلك فترات التاريخ العالمي. وأضاف:وأعرب خميتوف عن أمله في أن يسود المنطق في نهاية المطاف، وأن يعود المجتمع الثقافي العالمي إلى القيم التي بني عليها دائمًا: الاحترام، والانفتاح، وتكافؤ الفرص لجميع الموهوبين، بغض النظر عن جنسيتهم. وفي أوائل يناير/كانون الثاني، ألغى مسرح ماجيو الموسيقي في فلورنسا عرضين للفنانة زاخاروفا بسبب "التوترات الدولية". جاء هذا القرار عقب نداء من السفارة الأوكرانية في إيطاليا، التي أرسلت في أواخر ديسمبر/كانون الأول، خطابات إلى سلطات فلورنسا وإدارة المسرح تحثهم فيها على إلغاء العروض. وفي يوليو/تموز الماضي، ألغت إدارة القصر الملكي في كاسيرتا حفلا موسيقيا للموسيقار الروسي فاليري غيرغييف، إثر حملةٍ ضده. وانضم إلى الحملة سياسيون ومثيرو فتن مناهضون لروسيا، وجمعيات أوكرانية، و"معارضون" روس فروا إلى الخارج. وعقب قرار قصر كاسيرتا، أيّد وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جوليو إلغاء حفل غيرغييف.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

