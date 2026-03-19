الحكومة العراقية تتخذ إجراءات ضد الجهات المسؤولة عن قصف مقار "الحشد الشعبي" والقوات الأمنية

الحكومة العراقية تتخذ إجراءات ضد الجهات المسؤولة عن قصف مقار "الحشد الشعبي" والقوات الأمنية

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن الحكومة شرعت باتخاذ إجراءات قانونية لتقديم شكوى ضد الجهات التي تقف وراء قصف مقار "الحشد...

2026-03-19T12:26+0000

2026-03-19T12:27+0000

وقال النعمان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية - واع، إن الحكومة أدانت بشدة "الاعتداء الغادر والجبان" الذي استهدف مقار "الحشد الشعبي"، مؤكداً أن هذا الهجوم غير مبرر وأسفر عن سقوط ضحايا من القوات الأمنية.وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة شكّل لجنة لزيارة عوائل الشهداء والاطلاع على أوضاع الجرحى"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجّه بتوفير كامل الدعم والرعاية الطبية اللازمة لضمان تعافي المصابين.وشدد النعمان على أن العراق ماضٍ في ملاحقة المسؤولين عن الهجوم عبر القنوات القانونية، ومحاسبة كل من تسبب في استهداف المؤسسات الأمنية وتعريض حياة منتسبيها للخطر.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260223/مع-تصاعد-التوتر-ما-الكلفة-الاقتصادية-اليومية-للحشد-العسكري-الأمريكي-ضد-إيران-1110669972.html

العراق

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي