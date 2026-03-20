آلاف مرضى العيون في غزة مهددون بفقدان البصر بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية

سبوتنيك عربي

يواجه آلاف المرضى في قطاع غزة، خطر فقدان البصر نتيجة نقص الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وقد تحول حلم الاحتفاظ بنعمة البصر لدى هؤلاء المرضى إلى معاناة...

2026-03-20T17:27+0000

وتشير التقديرات إلى أن قرابة 17 ألف فلسطيني في قطاع غزة، أصيبوا في عيونهم خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، ومنهم نسبة كبيرة فقدت البصر بشكل كامل، وآخرون على حافة الفقد ينتظرون قطرات الدواء التي قد تطيل الأمل أو تحسن الواقع الصحي قليلا وبشكل مؤقت، حتى يتم إجراء عملية جراحية في مستشفيات غزة أو السفر للخارج.وقال حسام داوود مدير مستشفى العيون في غزة، لوكالة "سبوتنيك": "جل المعدات الطبية والمستلزمات الجراحية لا نستطيع توفيرها بسبب الحصار وإغلاق المعابر، مثل مادة الهيلون الجراحية الدقيقة للعدسات، وهذه مشكلة كبيرة بسبب انتهاء معظم فترة وضع العدسات خلال الحرب، ولم يدخل أي منها، وبات المرضى بحاجة لتغيرها بأسرع وقت، وهذه مشكلة تضاف إلى المشاكل التي نواجهها ، بحيث لا نستطيع تقديم الخدمات الصحية للمرضى بشكل جيد، أو تأمين أجهزة تساعدهم على الاحتفاظ بالبصر، ونكتفي حاليا بتقديم ما توفر من الأدوية التي هي عبارة عن قطرات ومراهم وإبر الحقن داخل العين".وتبين قوائم مرضى العيون المسجلة على قائمة الانتظار لإجراء العمليات في مستشفيات قطاع غزة أو التحويل الخارجي، إلى أن العدد يتجاوز 9 آلاف مريض، قد يواجهون فقدان البصر في حالة استمرار نقص العلاج في القطاع، ومنع الحالات من السفر إلى الخارج. وأردف: "لا يزال غالبية المرضى بانتظار تحويل للعلاج في الخارج، وكلما انتظر المريض أكثر قلت فرصة نجاح العملية، وبالتالي نحن أمام حالة خطيرة تترتفع فيها نسبة فقد مرضى العيون لنعمة البصر".وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة تعرضت المنظومة الصحية في القطاع إلى دمار كبير، ووفق الإحصائية الصادرة عن المكتب الحكومي بغزة، فقد دمر أو تعطّل 38 مستشفى في أنحاء القطاع، ما أدى إلى خروج معظم المشافي عن العمل، ويشهد القطاع الصحي في غزة حالة انهيار كبيرة، وقد استهدفت العديد من المراكز الصحية في القطاع وخرج أغلبها عن الخدمة.وأوضحت أنه "هناك نقص كبير في المعدات والمستلزمات الطبية في تخصص العيون، وكذلك نقص كبير في الطاقم الطبي وعدد مستشفيات العيون في غزة محدود، وكان عدد كبير من المصابين لا يصلون إلى مستشفيات العيون في الوقت المناسب بسبب ظروف الحرب، مما فاقم من حالتهم الصحية بشكل كبير".وأشارت أبو غبن إلى أن مستشفى العيون في غزة يستقبل يوميا عددا كبير من المرضى والمصابين، وكثيرون منهم يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة، ولا نستطيع إجراء غالبية العمليات أو حتى التعامل مع معظم الحالات.وعلى مدخل إحدى غرف العمليات في مستشفى العيون بغزة تنتظر صفاء كباجة شقيقتها مريم، والتي فقدت بصرها خلال الحرب، حيث أصيبت في عين واحدة، ومع تداعيات الإصابة فقدت البصر في العين الأخرى، وتترقب كباجة أي أمل لشقيتها التي لم تستطع الحديث أمام الكاميرا، لصعوبة حالتها الصحية.وقالت صفاء كباجة لوكالة "سبوتنيك": "تعرضت مريم إلى إصابة خلال الحرب، وتضاعفت الحالة الصحية بشكل خطير، وفي البداية حدث معها انفصال شبكي، ولم يكن هناك عناية كافية، وقد حاولنا الحصول على تحويل للخارج لكن لم يسمح لها بالسفر".وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل أغلقت في 28 فبراير/شباط الماضي جميع المعابر المؤدية إلى غزة، وعلقت إدخال المعونات الإنسانية والوقود والإمدادات التجارية، ما فاقم من الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان في ظل ظروف معيشية صعبة، ورغم أعادة فتح معبر كرم أبو سالم في 3 مارس/ ىذار، لكن أمام كميات محدودة ومقلصة من الوقود وشحنات المساعدات، وهو ما اعتبره خطوة غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.وينعكس تراجع الاهتمام الدولي في ظل التطورات الإقليمية على الواقع الإنساني والإغاثي في القطاع، الذي يعاني من أزمات معيشية حادة ونقص في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، ويتخوف المواطنون في القطاع من العودة إلى المجاعة والحرب في ظل التطورات الحالية والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي قد تعيد تشكيل المنطقة ومستقبل القضية الفلسطينية.

أجود جرادات https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg

