الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
15:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
16:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
17:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
الحرب تدخل المحظور باستهداف حقول الطاقة في إيران والخليج وإسرائيل، إيران تشكو البحرين في الأمم المتحدة وتطالب بتعويضات
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260320/الخارجية-الإيرانية-الولايات-المتحدة-ارتكبت-خطأ-استراتيجيا-1111727485.html
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت خطأ استراتيجيا نتيجة سوء تقديرها بشنها عملية عسكرية ضد شعب... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T15:34+0000
2026-03-20T15:34+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
وقال بقائي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "هذا الشعب (الإيراني) لحماية نفسه في إطار القانون الدولي الإنساني، لن يمتنع عن أي أعمال". وأردف: "إننا نهاجم فقط المنشآت العسكرية للعدو والهياكل المرتبطة بها التي يستخدمها العدو في هذا العدوان العسكري على الشعب الإيراني". وأضاف: "هذا التصريح يؤكد النوايا الحقيقية للولايات المتحدة في ارتكاب جرائم حرب"، مضيفا: "يعيدنا هذا إلى حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية".وعن تصريح وزير الحرب الأمريكي عندما قال: "سيكون الأمر أكثر متعة لو أغرقناها بطوربيد"، علّق بقائي قائلا: "أي أنهم يقتلون الناس لمجرد التسلية، ويرتكبون جرائم حرب، وهذا يعني أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران هي حرب ضد أسس ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, إيران
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, إيران

الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا

15:34 GMT 20.03.2026
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
© x.com
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت خطأ استراتيجيا نتيجة سوء تقديرها بشنها عملية عسكرية ضد شعب وطني للغاية لا يتسامح مع التدخل العسكري الأجنبي.
وقال بقائي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "هذا الشعب (الإيراني) لحماية نفسه في إطار القانون الدولي الإنساني، لن يمتنع عن أي أعمال".

وأضاف: "نخوض الحرب بشرف وكرامة والتي، في اليوم الأول من العمل العسكري استهدفت مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب وأودت بحياة 175 شخصًا بريء".

وأردف: "إننا نهاجم فقط المنشآت العسكرية للعدو والهياكل المرتبطة بها التي يستخدمها العدو في هذا العدوان العسكري على الشعب الإيراني".

وأشار بقائي إلى أن هذه الحرب لا تقتصر على الدفاع عن إيران وحمايتها فحسب، بل هي دفاع إيران عن مبادئ الإنسانية، والقانون الدولي في المنطقة".

وقال المتحدث: "تخيلوا فقط، أن وزير الحرب الأمريكي يصرح علنًا، بأنه لا يلتزم بأي من مبادئ القانون الدولي".

وأضاف: "هذا التصريح يؤكد النوايا الحقيقية للولايات المتحدة في ارتكاب جرائم حرب"، مضيفا: "يعيدنا هذا إلى حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية".

وأشار إلى أنه حتى ألمانيا النازية عندما هاجمت السفن البريطانية وأساطيل الدول الأخرى، قامت بعمليات إنقاذ لتقديم المساعدة للسفن المحطمة، مع ذلك، عندما هوجمت الفرقاطة الإيرانية "دينا" من قبل القوات الأمريكية، التي كانت آنذاك بعيدة عن منطقة القتال، لم تسمح (الولايات المتحدة) حتى بعمليات الإنقاذ".

وعن تصريح وزير الحرب الأمريكي عندما قال: "سيكون الأمر أكثر متعة لو أغرقناها بطوربيد"، علّق بقائي قائلا: "أي أنهم يقتلون الناس لمجرد التسلية، ويرتكبون جرائم حرب، وهذا يعني أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران هي حرب ضد أسس ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала