الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا

الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت خطأ استراتيجيا نتيجة سوء تقديرها بشنها عملية عسكرية ضد شعب... 20.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-20T15:34+0000

2026-03-20T15:34+0000

وقال بقائي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "هذا الشعب (الإيراني) لحماية نفسه في إطار القانون الدولي الإنساني، لن يمتنع عن أي أعمال". وأردف: "إننا نهاجم فقط المنشآت العسكرية للعدو والهياكل المرتبطة بها التي يستخدمها العدو في هذا العدوان العسكري على الشعب الإيراني". وأضاف: "هذا التصريح يؤكد النوايا الحقيقية للولايات المتحدة في ارتكاب جرائم حرب"، مضيفا: "يعيدنا هذا إلى حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية".وعن تصريح وزير الحرب الأمريكي عندما قال: "سيكون الأمر أكثر متعة لو أغرقناها بطوربيد"، علّق بقائي قائلا: "أي أنهم يقتلون الناس لمجرد التسلية، ويرتكبون جرائم حرب، وهذا يعني أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران هي حرب ضد أسس ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, إيران