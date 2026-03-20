الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت خطأ استراتيجيا نتيجة سوء تقديرها بشنها عملية عسكرية ضد شعب... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T15:34+0000
2026-03-20T15:34+0000
2026-03-20T15:34+0000
وقال بقائي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "هذا الشعب (الإيراني) لحماية نفسه في إطار القانون الدولي الإنساني، لن يمتنع عن أي أعمال". وأردف: "إننا نهاجم فقط المنشآت العسكرية للعدو والهياكل المرتبطة بها التي يستخدمها العدو في هذا العدوان العسكري على الشعب الإيراني". وأضاف: "هذا التصريح يؤكد النوايا الحقيقية للولايات المتحدة في ارتكاب جرائم حرب"، مضيفا: "يعيدنا هذا إلى حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية".وعن تصريح وزير الحرب الأمريكي عندما قال: "سيكون الأمر أكثر متعة لو أغرقناها بطوربيد"، علّق بقائي قائلا: "أي أنهم يقتلون الناس لمجرد التسلية، ويرتكبون جرائم حرب، وهذا يعني أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران هي حرب ضد أسس ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, إيران
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, إيران
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت خطأ استراتيجيا نتيجة سوء تقديرها بشنها عملية عسكرية ضد شعب وطني للغاية لا يتسامح مع التدخل العسكري الأجنبي.
وقال بقائي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "هذا الشعب (الإيراني) لحماية نفسه في إطار القانون الدولي الإنساني، لن يمتنع عن أي أعمال".
وأضاف: "نخوض الحرب بشرف وكرامة والتي، في اليوم الأول من العمل العسكري استهدفت مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب وأودت بحياة 175 شخصًا بريء".
وأردف: "إننا نهاجم فقط المنشآت العسكرية للعدو والهياكل المرتبطة بها التي يستخدمها العدو في هذا العدوان العسكري على الشعب الإيراني".
وأشار بقائي إلى أن هذه الحرب لا تقتصر على الدفاع عن إيران وحمايتها فحسب، بل هي دفاع إيران عن مبادئ الإنسانية، والقانون الدولي في المنطقة".
وقال المتحدث: "تخيلوا فقط، أن وزير الحرب الأمريكي يصرح علنًا، بأنه لا يلتزم بأي من مبادئ القانون الدولي".
وأضاف: "هذا التصريح يؤكد النوايا الحقيقية للولايات المتحدة في ارتكاب جرائم حرب"، مضيفا: "يعيدنا هذا إلى حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية".
وأشار إلى أنه حتى ألمانيا النازية عندما هاجمت السفن البريطانية وأساطيل الدول الأخرى، قامت بعمليات إنقاذ لتقديم المساعدة للسفن المحطمة، مع ذلك، عندما هوجمت الفرقاطة الإيرانية "دينا" من قبل القوات الأمريكية، التي كانت آنذاك بعيدة عن منطقة القتال، لم تسمح (الولايات المتحدة) حتى بعمليات الإنقاذ".
وعن تصريح وزير الحرب الأمريكي عندما قال: "سيكون الأمر أكثر متعة لو أغرقناها بطوربيد"، علّق بقائي قائلا: "أي أنهم يقتلون الناس لمجرد التسلية، ويرتكبون جرائم حرب، وهذا يعني أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران هي حرب ضد أسس ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".