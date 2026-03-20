الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

شهدت كواليس حفل جوائز الأوسكار في نسخته الـ98 في هوليوود في الولايات المتحدة الأمريكية أجواء حيوية ومميزة، حيث تفاعلت كل من الممثلات إيل فانينغ، وريناته رينسفي، وإنغا إيبسدوتير ليلياس، خلال وجودهن خلف المسرح.
شهدت كواليس حفل جوائز الأوسكار في نسخته الـ98 في هوليوود في الولايات المتحدة الأمريكية أجواء حيوية ومميزة، حيث تفاعلت كل من الممثلات إيل فانينغ، وريناته رينسفي، وإنغا إيبسدوتير ليلياس، خلال وجودهن خلف المسرح.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حفل تقديم جوائز الدولة للفائزين الروس في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية الرابعة عشرة في إيطاليا. على اليمين، البطل البارالمبي إيفان غولوبكوف، الذي مُنح وسام الصداقة.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حفل تقديم جوائز الدولة للفائزين الروس في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية الرابعة عشرة في إيطاليا. على اليمين، البطل البارالمبي إيفان غولوبكوف، الذي مُنح وسام الصداقة.
ينظر الناس إلى العمل الفني الضوئي والصوتي "الشجرة" الذي يبلغ ارتفاعه 35 متراً خلال افتتاح المعرض الجديد "عوالم الغابات" في المعلم الصناعي "غازوميتر"، الذي كان سابقا أكبر خزان غاز من النوع القرصي في أوروبا، في ألمانيا.
لقطة جوية تظهر رسما رمليا ضخما للطفلة الفلسطينية هند رجب، البالغة من العمر خمس سنوات، والتي قتلت في غزة عام 2024، وأصبحت محور الفيلم المرشح لجائزة أوسكار "صوت هند رجب"، وذلك على أحد الشواطئ قرب سكاربورو في شمال يوركشاير في بريطانيا.
لقطة جوية تظهر رسما رمليا ضخما للطفلة الفلسطينية هند رجب، البالغة من العمر خمس سنوات، والتي قتلت في غزة عام 2024، وأصبحت محور الفيلم المرشح لجائزة أوسكار "صوت هند رجب"، وذلك على أحد الشواطئ قرب سكاربورو في شمال يوركشاير في بريطانيا.
يظهر في هذه الصورة، التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية (KCNA)، الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وابنته، كيم جو آي، وهما يستقلان دبابة خلال ما وصفته الوكالة بتدريب تكتيكي هجومي باستخدام نوع جديد من الدبابات، وذلك في قاعدة تدريب في مدينة بيونغ يانغ، كوريا الشمالية.
يظهر في هذه الصورة، التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية (KCNA)، الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وابنته، كيم جو آي، وهما يستقلان دبابة خلال ما وصفته الوكالة بتدريب تكتيكي هجومي باستخدام نوع جديد من الدبابات، وذلك في قاعدة تدريب في مدينة بيونغ يانغ، كوريا الشمالية.
يقوم أحد الحضور بالتقاط صور لعارضات الأزياء خلال عرض المصممة فالنتينا شوخنر ضمن أسبوع الموضة في بوينس آيرس، المعروف باسم "باف ويك"، في وقت يواجه فيه قطاع النسيج في الأرجنتين واحدة من أعمق أزماته منذ عقود نتيجة تدفق الواردات فائقة الرخص وتراجع الطلب المحلي.
تجمع الناس في الشوارع خلال انقطاع التيار الكهربائي بعد انهيار الشبكة الوطنية للكهرباء في كوبا، وفقا لمشغل الشبكة في البلاد، ما ترك نحو 10 ملايين شخص دون كهرباء وسط الحصار النفطي المفروض من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في العاصمة هافانا.
تجمع الناس في الشوارع خلال انقطاع التيار الكهربائي بعد انهيار الشبكة الوطنية للكهرباء في كوبا، وفقا لمشغل الشبكة في البلاد، ما ترك نحو 10 ملايين شخص دون كهرباء وسط الحصار النفطي المفروض من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في العاصمة هافانا.