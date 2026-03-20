الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
15:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
16:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
17:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260320/الصور-الأكثر-إثارة-لهذا-الأسبوع-1111709954.html
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من أكثر الصور إثارة التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع، وقام بجمعها لقراء الوكالة في هذا الألبوم. 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T12:25+0000
2026-03-20T12:25+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111710865_0:192:2864:1803_1920x0_80_0_0_3289de4dbe7e7210b73c624d2f019a78.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111710865_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_c84a55fcd3f007eede9b8ebe41f9bdf1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من أكثر الصور إثارة التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع، وقام بجمعها لقراء الوكالة في هذا الألبوم.
© REUTERS he Academy/Al Seib

شهدت كواليس حفل جوائز الأوسكار في نسخته الـ98 في هوليوود في الولايات المتحدة الأمريكية أجواء حيوية ومميزة، حيث تفاعلت كل من الممثلات إيل فانينغ، وريناته رينسفي، وإنغا إيبسدوتير ليلياس، خلال وجودهن خلف المسرح.

1/14
شهدت كواليس حفل جوائز الأوسكار في نسخته الـ98 في هوليوود في الولايات المتحدة الأمريكية أجواء حيوية ومميزة، حيث تفاعلت كل من الممثلات إيل فانينغ، وريناته رينسفي، وإنغا إيبسدوتير ليلياس، خلال وجودهن خلف المسرح.

© AP Photo / Hussein Mallaانفجار يندلع من مبنى عقب غارة إسرائيلية على وسط بيروت في لبنان.
2/14
انفجار يندلع من مبنى عقب غارة إسرائيلية على وسط بيروت في لبنان.
© AP Photo / Vahid Salemiمتطوعون يقومون بإزالة الأنقاض من مبنى سكني تضرر بعد استهداف مركز شرطة قريب، وذلك جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية طهران.
3/14
متطوعون يقومون بإزالة الأنقاض من مبنى سكني تضرر بعد استهداف مركز شرطة قريب، وذلك جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية طهران.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حفل تقديم جوائز الدولة للفائزين الروس في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية الرابعة عشرة في إيطاليا. على اليمين، البطل البارالمبي إيفان غولوبكوف، الذي مُنح وسام الصداقة.

4/14
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حفل تقديم جوائز الدولة للفائزين الروس في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية الرابعة عشرة في إيطاليا. على اليمين، البطل البارالمبي إيفان غولوبكوف، الذي مُنح وسام الصداقة.

أسبوع الموضة السادس في موسكو في قاعة المعارض المركزية "مانيج" وسط العاصمة الروسية.

5/14
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

أسبوع الموضة السادس في موسكو في قاعة المعارض المركزية "مانيج" وسط العاصمة الروسية.

© AP Photo / Martin Meissnerينظر الناس إلى العمل الفني الضوئي والصوتي "الشجرة" الذي يبلغ ارتفاعه 35 متراً خلال افتتاح المعرض الجديد "عوالم الغابات" في المعلم الصناعي "غازوميتر"، الذي كان سابقا أكبر خزان غاز من النوع القرصي في أوروبا، في ألمانيا.
6/14
ينظر الناس إلى العمل الفني الضوئي والصوتي "الشجرة" الذي يبلغ ارتفاعه 35 متراً خلال افتتاح المعرض الجديد "عوالم الغابات" في المعلم الصناعي "غازوميتر"، الذي كان سابقا أكبر خزان غاز من النوع القرصي في أوروبا، في ألمانيا.
© AP Photo / Mahmud Hossain Opuتدافع آلاف المسافرين وتزاحموا في محاولة للصعود إلى العبارات في محطة سادارغات لإطلاق السفن، ضمن موجة النزوح السنوية الكبرى للاحتفال بعيد الفطر في مسقط رأسهم، وذلك في العاصمة دكا، بنغلادش.
7/14
تدافع آلاف المسافرين وتزاحموا في محاولة للصعود إلى العبارات في محطة سادارغات لإطلاق السفن، ضمن موجة النزوح السنوية الكبرى للاحتفال بعيد الفطر في مسقط رأسهم، وذلك في العاصمة دكا، بنغلادش.
© REUTERS A Letter from Lucy

لقطة جوية تظهر رسما رمليا ضخما للطفلة الفلسطينية هند رجب، البالغة من العمر خمس سنوات، والتي قتلت في غزة عام 2024، وأصبحت محور الفيلم المرشح لجائزة أوسكار "صوت هند رجب"، وذلك على أحد الشواطئ قرب سكاربورو في شمال يوركشاير في بريطانيا.

8/14
لقطة جوية تظهر رسما رمليا ضخما للطفلة الفلسطينية هند رجب، البالغة من العمر خمس سنوات، والتي قتلت في غزة عام 2024، وأصبحت محور الفيلم المرشح لجائزة أوسكار "صوت هند رجب"، وذلك على أحد الشواطئ قرب سكاربورو في شمال يوركشاير في بريطانيا.

© REUTERS KCNA

يظهر في هذه الصورة، التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية (KCNA)، الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وابنته، كيم جو آي، وهما يستقلان دبابة خلال ما وصفته الوكالة بتدريب تكتيكي هجومي باستخدام نوع جديد من الدبابات، وذلك في قاعدة تدريب في مدينة بيونغ يانغ، كوريا الشمالية.

9/14
يظهر في هذه الصورة، التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية (KCNA)، الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وابنته، كيم جو آي، وهما يستقلان دبابة خلال ما وصفته الوكالة بتدريب تكتيكي هجومي باستخدام نوع جديد من الدبابات، وذلك في قاعدة تدريب في مدينة بيونغ يانغ، كوريا الشمالية.

© REUTERS Dawoud Abu Alkasطفلة فلسطينية نازحة تحمل شقيقتها الرضيعة في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيما للخيام يأوي نازحين فلسطينيين في مدينة غزة.
10/14
طفلة فلسطينية نازحة تحمل شقيقتها الرضيعة في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيما للخيام يأوي نازحين فلسطينيين في مدينة غزة.
© Sputnik . Alexandr Kryazhevيشارك أعضاء نادي السباحة الشتوية (التأقلم مع البرد) في احتفالات استقبال فصل الربيع، وذلك على بحيرة يوغا في مدينة نوفوسيبيرسك.
11/14
يشارك أعضاء نادي السباحة الشتوية (التأقلم مع البرد) في احتفالات استقبال فصل الربيع، وذلك على بحيرة يوغا في مدينة نوفوسيبيرسك.
© REUTERS Agustin Marcarianيقوم أحد الحضور بالتقاط صور لعارضات الأزياء خلال عرض المصممة فالنتينا شوخنر ضمن أسبوع الموضة في بوينس آيرس، المعروف باسم "باف ويك"، في وقت يواجه فيه قطاع النسيج في الأرجنتين واحدة من أعمق أزماته منذ عقود نتيجة تدفق الواردات فائقة الرخص وتراجع الطلب المحلي.
12/14
يقوم أحد الحضور بالتقاط صور لعارضات الأزياء خلال عرض المصممة فالنتينا شوخنر ضمن أسبوع الموضة في بوينس آيرس، المعروف باسم "باف ويك"، في وقت يواجه فيه قطاع النسيج في الأرجنتين واحدة من أعمق أزماته منذ عقود نتيجة تدفق الواردات فائقة الرخص وتراجع الطلب المحلي.
© REUTERS Norlys Perez

تجمع الناس في الشوارع خلال انقطاع التيار الكهربائي بعد انهيار الشبكة الوطنية للكهرباء في كوبا، وفقا لمشغل الشبكة في البلاد، ما ترك نحو 10 ملايين شخص دون كهرباء وسط الحصار النفطي المفروض من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في العاصمة هافانا.

13/14
تجمع الناس في الشوارع خلال انقطاع التيار الكهربائي بعد انهيار الشبكة الوطنية للكهرباء في كوبا، وفقا لمشغل الشبكة في البلاد، ما ترك نحو 10 ملايين شخص دون كهرباء وسط الحصار النفطي المفروض من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في العاصمة هافانا.

© AP Photo / Ng Han Guanعارضة أزياء تستريح بالقرب من روبوتات تنتظر فعالية ترويجية في بكين.
14/14
عارضة أزياء تستريح بالقرب من روبوتات تنتظر فعالية ترويجية في بكين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала