تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
عراقجي يحذر من خطط إسرائيلية لاستهداف البنية التحتية الإيرانية ويؤكد: أمريكا لا تقول الحقيقة
حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، من مخططات إسرائيلية محتملة لاستهداف البنية التحتية في بلاده. 20.03.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف عبر منصة "إكس": "أؤكد مجددا: في حال وقوع أي هجوم على بنيتنا التحتية، فلن يكون هناك أي تردد في الرد". وتابع: "نحن شعب ذو جذورٍ راسخة وأصيلة. الإيرانيون لا يهاجمون الطرف الآخر جبناءً في خضم الحوار، بل نرد بقوةٍ وحزمٍ عند تعرضنا للهجوم". وواصل وزير الخارجية الأمريكي، عباس عراقجي، في تغريدة آخرى: "الحكومة الأمريكية تقول شيئا، والواقع يقول عكسه، ففي الوقت الذي تزعم فيه السلطات الأمريكية تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية، تتعرض طائرة "إف-35" لهجوم. وبينما تعلن هزيمة البحرية الإيرانية، تعود حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" أدراجها، وتبتعد حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" أكثر فأكثر". وأردف: "عقدٌ آخر، ونفس ادعاء الأمريكيين بأنهم ينتصرون، لم ينسَ الأمريكيون كيف أنه حتى مع سقوط مئات الجنود الأمريكيين في فيتنام، ووضوح النتيجة، أُعيد القائد الأمريكي، الجنرال وليام ويستمورلاند جوا إلى الوطن ليطمئن الجميع بأن الحرب تسير على ما يرام، وأن أمريكا "منتصرة".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، من مخططات إسرائيلية محتملة لاستهداف البنية التحتية في بلاده.
وأضاف عبر منصة "إكس": "أؤكد مجددا: في حال وقوع أي هجوم على بنيتنا التحتية، فلن يكون هناك أي تردد في الرد".
وتابع: "نحن شعب ذو جذورٍ راسخة وأصيلة. الإيرانيون لا يهاجمون الطرف الآخر جبناءً في خضم الحوار، بل نرد بقوةٍ وحزمٍ عند تعرضنا للهجوم".
وواصل وزير الخارجية الأمريكي، عباس عراقجي، في تغريدة آخرى: "الحكومة الأمريكية تقول شيئا، والواقع يقول عكسه، ففي الوقت الذي تزعم فيه السلطات الأمريكية تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية، تتعرض طائرة "إف-35" لهجوم. وبينما تعلن هزيمة البحرية الإيرانية، تعود حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" أدراجها، وتبتعد حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" أكثر فأكثر".
وأردف: "عقدٌ آخر، ونفس ادعاء الأمريكيين بأنهم ينتصرون، لم ينسَ الأمريكيون كيف أنه حتى مع سقوط مئات الجنود الأمريكيين في فيتنام، ووضوح النتيجة، أُعيد القائد الأمريكي، الجنرال وليام ويستمورلاند جوا إلى الوطن ليطمئن الجميع بأن الحرب تسير على ما يرام، وأن أمريكا "منتصرة".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
