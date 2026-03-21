نمر "يسحب" طفلا من قدميه في حديقة حيوان ببغداد... فيديو
© Photo / x.com
© Photo / x.com
شهد متنزه الزوراء ببغداد، أحد أبرز المتنزهات التي يقصدها العراقيون في مواسم الأعياد والعطل، حادثة غريبة مع بداية عيد الفطر، حين تعرض طفل يبلغ من العمر 12 عاماً لهجوم من نمر سيبيري في حديقة الحيوانات التابعة للمتنزه.
وأفادت إدارة الحديقة، في بيان لها يوم السبت، تلقته "سبوتنيك"، أن الحادث وقع نتيجة خرق الزائر للقواعد والتعليمات الأمنية ومحاولته الاقتراب والتحرش بالنمر، ما أدى إلى إصابته بجروح في القدم بعد أن سحبه الحيوان داخل السياج المخصص للحيوانات المفترسة.
وأوضحت الإدارة أن الحراس والكادر المناوب تدخلوا فورا لإنقاذ الطفل ونقله إلى المستشفى، مؤكدة أن حالته مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مع التشديد على أن عبور الحواجز أو الاقتراب من الحيوانات المفترسة يشكل خطراً حقيقياً على الحياة، وأن أي أذى ناتج عن مخالفة التعليمات يقع على عاتق المخالفين أنفسهم.
🟧"نمر سيبيري" يهاجم طفلا في حديقة حيوان بالعاصمة العراقية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 21, 2026
🟠ووفقا للمصادر التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، فإن حالة الطفل حرجة بعد أن أجريت له عملية جراحية معقدة pic.twitter.com/EoPVZQP4nO
من جهتها، أكدت وزارة الصحة العراقية أن فرقها الطبية تمكنت من إنقاذ الطفل بعد سلسلة عمليات جراحية معقدة، شملت إصلاح الأوعية الدموية وكسور العظام، وتم نقله من مستشفى الكرامة إلى مدينة الإمامين الكاظمين الطبية لتلقي الرعاية المتقدمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سيف البدر، إن حالة الطفل مستقرة حالياً وهو على قيد الحياة، نافياً بذلك ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وفاته.
وشددت إدارة الحديقة ووزارة الصحة على أهمية توخي وسائل الإعلام الدقة واعتماد المصادر الرسمية في نقل المعلومات، داعيتين الزوار للالتزام بالقواعد الأمنية لحماية أنفسهم والحفاظ على سلامتهم.