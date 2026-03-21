هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفائه في الناتو

تغطية مباشرة لليوم الـ22 من الحرب على إيران.. هجمات متبادلة وتصعيد متواصل في لبنان.. صور وفيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الرابع، استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران، موجهًا في الوقت نفسه... 21.03.2026, سبوتنيك عربي
الرئيس الأمريكي، وصف حلفاء بلاده في حلف شمال الأطلسي بأنهم “جبناء”، لرفضهم الاستجابة لطلبه تقديم مساعدة عسكرية لتأمين مضيق هرمز. وأكد أن معظم الدول الأعضاء في حلف ‌شمال الأطلسي "الناتو" أخطرت الولايات المتحدة بعدم رغبتها في المشاركة بالعملية العسكرية في إيران، واصفًا القرار بأنه "خطأ غبي للغاية". وأكد الرئيس الأمريكي أن على دول حلف "الناتو" المساعدة في ضمان الأمن في مضيق هرمز، لأن تلك الدول تحصل على جزء كبير من مواردها الطاقوية عبر ذلك المضيق. وأوضحت ويليام، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن هناك حالة من التراجع في مستوى التنسيق بين الولايات المتحدة وكل من الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن "هذا الأسلوب في الخطاب السياسي الأمريكي يثير حالة استياء واسعة داخل الأوساط السياسية الأوروبية، التي ترى نفسها شريكًا كاملًا في الحلف وليس تابعًا لواشنطن". وأضاف أن أوروبا تميل تقليديًا إلى اتباع ما وصفه بـ"السياسة الناعمة" مقارنة بالنهج العسكري الأمريكي، مشيرًا إلى أن معظم الحروب الكبرى خلال العقود الماضية قادتها الولايات المتحدة.
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الرابع، استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران، موجهًا في الوقت نفسه سهام انتقاداته لحلف الناتو.
الرئيس الأمريكي، وصف حلفاء بلاده في حلف شمال الأطلسي بأنهم “جبناء”، لرفضهم الاستجابة لطلبه تقديم مساعدة عسكرية لتأمين مضيق هرمز.
وأكد أن معظم الدول الأعضاء في حلف ‌شمال الأطلسي "الناتو" أخطرت الولايات المتحدة بعدم رغبتها في المشاركة بالعملية العسكرية في إيران، واصفًا القرار بأنه "خطأ غبي للغاية".

الرئيس الأمريكي واصل هجومه على الناتو، معتبرًا أن الحلف من دون الولايات المتحدة "نمر من ورق"، منتقدًا بشدة عدم مشاركة الناتو في الحرب على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي.

وأكد الرئيس الأمريكي أن على دول حلف "الناتو" المساعدة في ضمان الأمن في مضيق هرمز، لأن تلك الدول تحصل على جزء كبير من مواردها الطاقوية عبر ذلك المضيق.
في هذا السياق، قالت الباحثة في العلاقات الدولية د. مونيكا ويليام إن تصريحات دونالد ترامب الأخيرة تجاه حلف شمال الأطلسي تعكس تصاعد مؤشرات التصدع في طبيعة العلاقات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، خاصة في ظل تباين المواقف بشأن الانخراط في المواجهة مع إيران.
وأوضحت ويليام، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن هناك حالة من التراجع في مستوى التنسيق بين الولايات المتحدة وكل من الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

في السياق ذاته، قال الكاتب الصحفي د. علي المرعبي إن تصريحات دونالد ترامب الأخيرة تجاه حلف شمال الأطلسي تحمل طابعًا "عدائيًا واستعلائيًا" تجاه الشركاء الأوروبيين.

وأشار إلى أن "هذا الأسلوب في الخطاب السياسي الأمريكي يثير حالة استياء واسعة داخل الأوساط السياسية الأوروبية، التي ترى نفسها شريكًا كاملًا في الحلف وليس تابعًا لواشنطن".
وأضاف أن أوروبا تميل تقليديًا إلى اتباع ما وصفه بـ"السياسة الناعمة" مقارنة بالنهج العسكري الأمريكي، مشيرًا إلى أن معظم الحروب الكبرى خلال العقود الماضية قادتها الولايات المتحدة.
