أمريكا تدرس إنهاء عملياتها ضد إيران.. القوات الإيرانية تستهدف ديمونا وعراد

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن تدرس إنهاء عملياتها العسكرية ضد إيران بشكل تدريجي، مشيرا إلى اقتراب تحقيق الأهداف المعلنة، بحسب وصفه.

بالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الإدارة الأمريكية تناقش بشكل أولي المرحلة التالية وشكل محادثات السلام مع إيران، موضحة أن "صفقة إنهاء الحرب يجب أن تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، ومعالجة مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وإقامة اتفاق طويل الأمد بشأن برنامجها النووي، وصواريخها الباليستية".وقال الباحث في العلاقات الدولية، عبد الله حسن زيد، إن "إعلان ترامب قرب إنهاء العمليات العسكرية لا يعني بالضرورة أن قرار إنهاء الحرب لا يزال بيد واشنطن".وأوضح أن "الأهداف التي أعلنتها الإدارة الأمريكية في بداية الحرب لم تتحقق"، مشيرا إلى أن "طهران تمكنت من الحفاظ على تماسك مؤسساتها السياسية رغم الضربات التي استهدفت قيادات بارزة".بعد قصف منشأة نطنز.. إيران تستهدف ديمونا وعراد وتسقط قتلى وإصاباتضربت موجة صواريخية إيرانية مدينة ديمونا الإسرائيلية مخلّفةً 65 مصابا.وكشف الإعلام الإسرائيلي أن ما وقع لم يكن ناتجا عن شظايا اعتراض أو قنابل عنقودية، بل إصابة مباشرة لرأس حربي سقط داخل المدينة.وجاء استهداف ديمونا جاء ردا على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على منشأة نطنز النووية، كما استهدف القصف الإيراني مدينة عراد جنوبي إسرائيل، مما أدى إلى سقوط 115 شخصًا بينهم 9 جروحهم خطيرة، في حصيلة وصفت بأنها الأعلى منذ بداية الحرب.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الضربة الموجعة لمدينتي ديمونا وعراد وهما مدينتان متجاورتان، تحميهما 3 طبقات من منظومات الدفاع الجوي استطاعت الصواريخ الإيرانية اختراقها، ومن ثم جاءت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين مثل وزير الدفاع ورئيس الوزراء معبرة عن حجم الخسائر مثل قولهم إنها ليلة عصيبة، وهو ما ضاعف من رفع الروح المعنوية عند الطرف الإيراني".بريطانيا تعلن وقف منح أمريكا استخدام قاعدتها في قبرص لضرب إيرانأكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن لندن لن تسمح لأمريكا باستخدام قاعدة أكروتيري الجوية في قبرص لشن ضربات ضد إيران، وذلك خلال مباحثات مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، الذي وصف وجود القواعد العسكرية البريطانية في الجزيرة بأنه "من مخلفات الاستعمار"، وأعلن أنه سيناقش مستقبلها مع الجانب البريطاني.إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن إيران أطلقت صاروخين بالستيين باتجاه قاعدة "دييغو غارسيا" في المحيط الهندي، دون تسجيل إصابات.واعتبر الكاتب الصحفي، عبد الباري عطوان، قرار ستامر "مفاجيء وتحول في الموقف البريطاني، ويشير إلى أن لندن أدركت أو بدأت تدرك أن أمريكا خسرت هذه الحرب".وأشار عطوان إلى أن "بريطانيا بموقفها هذا ترد على تصريحات ترامب تجاه حليفته التاريخية بأنه لا يحتاج قواعدها العسكرية".إيران تلوح بورقة البحر الأحمر إذا استهدفت أمريكا جزيرة "خرج"هددت إيران بانعدام الأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في حال شنت أمريكا اعتداء عسكري على جزيرة خرج.وأكد مصدر عسكري إيراني، أن أمريكا ستواجه ردا غير مسبوق مقارنة بالمفاجآت التي شهدتها الأيام الماضية، مبينا أن خلق حالة من انعدام الأمن في المضائق الأخرى، بما في ذلك باب المندب والبحر الأحمر، من الخيارات المطروحة أمام جبهة المقاومة، الأمر الذي يعقد الوضع بالنسبة للأمريكيين.واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إيران قادرة على استخدام المضيق في أي وقت تشاء كما فعلت في هرمز"، مشيرا إلى أن "استخدام هذه الورقة سيفاقم أزمة الطاقة وتعطل الملاحة الدولية".مصر تستعد لإنهاء تسوية مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيوأعلن وزير البترول المصري، كريم بدوي، العمل على الانتهاء من تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو (حزيران) القادم، بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية.وأشار إلى أن الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا.وأوضحت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "انتظام سداد المستحقات يمثل "شهادة ثقة" في مناخ الاستثمار المصري، ويسهم في توسيع قاعدة الشركات العاملة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، خاصة في ظل توجه الدولة نحو جذب استثمارات جديدة وتعزيز التدفقات من النقد الأجنبي".

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

