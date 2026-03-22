إسرائيل تصدر تعليمات بتدمير جميع الجسور على نهر الليطاني في لبنان

إسرائيل تصدر تعليمات بتدمير جميع الجسور على نهر الليطاني في لبنان

سبوتنيك عربي

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أوامر بتدمير جميع الجسور المقامة على نهر الليطاني، بزعم استخدامها من قبل "حزب الله" لنقل الأسلحة.

2026-03-22T13:17+0000

2026-03-22T13:17+0000

2026-03-22T13:17+0000

ونقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الاسرائيلية صرح كاتس: "أصدرتُ ورئيس الوزراء ( بنيامين نتانياهو) تعليماتٍ بتدمير جميع الجسور التي تعبر نهر الليطاني، التي تستخدم في نشاطات إرهابية".وأضاف أن ذلك يأتي "لمنع نقل مقاتلي حزب الله وأسلحتهم إلى الجنوب".وأردف أنه: "في وقت سابق من مارس(آذار)، أبلغ الجيش الدفاع عن غارات على معبرين فوق نهر الليطاني، يربطان جنوب لبنان مع باقي البلاد"، زاعما أنهما كانا يستخدمان لتهريب الأسلحة من قبل "حزب الله".وفي ليلة الثاني من مارس قام "حزب الله" باستئناف عملياته العسكرية ضد إسرائيل، التي جاءت ردًا على الهجمات الإسرائيلية المتكررة واغتيال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، وردت إسرائيل بشن غارات مكثفة على الضواحي الجنوبية لبيروت وعشرات المدن والبلدات شرقي وشمالي لبنان، ما أودى بحياة نحو 1000 شخص وإصابة الآلاف، وفق الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.

https://sarabic.ae/20260322/نتنياهو-حان-الوقت-لانضمام-قادة-دول-أخرى-للحرب-على-إيران-وبعضهم-بدأ-التحرك-في-هذا-الاتجاه-1111781296.html

لبنان

الجنوب الليناني

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار حزب الله, اسرائيل, الجنوب الليناني, الجيش الاسرائيلي