تصادم طائرة وسيارة يغلق مطار لاغوارديا في نيويورك.. فيديو
ذكرت وسائل إعلام وهيئات أمريكية، اليوم الإثنين، بوقوع حادث تصادم بين طائرة وسيارة على مدرج مطار لاغوارديا في نيويورك، حيث استجابت فرق الإطفاء لبلاغ عن الحادث،... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام وهيئات أمريكية، اليوم الإثنين، بوقوع حادث تصادم بين طائرة وسيارة على مدرج مطار لاغوارديا في نيويورك، حيث استجابت فرق الإطفاء لبلاغ عن الحادث، مؤكدة وقوعه دون ورود تقارير رسمية عن إصابات حتى الآن.
وبحسب تقارير متداولة، فقد اصطدمت طائرة تابعة لشركة "كندا إكسبريس" من طراز "CRJ-900"، وعلى متنها نحو 100 راكب، بشاحنة إطفاء على المدرج، ما أسفر عن إصابات محتملة بين أفراد الإنقاذ.
وأعلنت السلطات الأمريكية إغلاق المطار مؤقتا، وتحويل الرحلات إلى مطار جون إف كينيدي الدولي، وسط استمرار التحقيقات.