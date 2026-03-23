تونس تراجع شراكتها مع أوروبا.. وارتفاع وقود الطائرات بأفريقيا بسبب حرب إيران

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تدرس إنهاء عملياتها ضد إيران.. القوات الإيرانية تستهدف ديمونا وعراد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
تونس تراجع شراكتها مع أوروبا.. وارتفاع وقود الطائرات بأفريقيا بسبب حرب إيران
تونس تراجع شراكتها مع أوروبا.. وارتفاع وقود الطائرات بأفريقيا بسبب حرب إيران
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ودعم أكبر لترحيل المهاجرين العالقين بتونس طوعا إلى بلدانهم. 23.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-23T07:14+0000
2026-03-23T07:14+0000
راديو
نبض أفريقيا
تونس
إيران
أخبار السودان اليوم
أفريقيا
تونس تراجع شراكتها مع أوروبا.. وارتفاع وقود الطائرات بأفريقيا بسبب حرب إيران
سبوتنيك عربي
تونس تراجع شراكتها مع أوروبا.. وارتفاع وقود الطائرات بأفريقيا بسبب حرب إيران
تونس تراجع شراكتها مع أوروبا.. وارتفاع وقود الطائرات بأفريقيا بسبب حرب إيران
تونس تراجع شراكتها مع أوروبا.. وارتفاع وقود الطائرات بأفريقيا بسبب حرب إيران
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ودعم أكبر لترحيل المهاجرين العالقين بتونس طوعا إلى بلدانهم.
وطالب سعيد في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشراكة متوازنة وأكثر عدلا وإنصافا.
وطلبت تونس بجهود أكبر لدعم رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين العالقين بتونس إلى دولهم بأفريقيا، موضحا أن بلاده "قدمت الكثير، وهي ضحية نظام اقتصادي عالمي غير عادل، وضحية شبكات إجرامية تتاجر بالضحايا، وعلى المنظمات الدولية المعنية، وعلى دول الشمال أن تقوم بدورها كاملا".
أكد الكاتب والمحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، أن "الدعوة تأتي نتيجة تراكم انتقادات واسعة حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق".

وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاتفاقية التي انطلقت مع إصلاحات الثمانينيات وبداية عهد الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي، ساهمت في تطوير الأداء الاقتصادي والتكنولوجي، لكنها في المقابل أفرزت إشكالات عميقة أبرزها ملف الهجرة، إذ يعيش نحو 1.5 مليون تونسي في أوروبا، في حين تواجه تونس منذ سنوات موجات هجرة من جنوب الصحراء بما يفرض ضغوطاً أمنية وديموغرافية واقتصادية".

تزايد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا بسبب الحرب في إيران مع تضاؤل المخزونات
تواجه شركات الطيران الأفريقية ارتفاعا حادا في أسعار وقود الطائرات، إذ تسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نقص الإمدادات، مما أدى إلى فرض رسوم إضافية على المستهلكين.
وتكافح شركات الطيران لإدارة التكاليف المتقلبة مع ازدياد ندرة الوقود، وتعد أفريقيا من بين أكثر المناطق عرضة لاضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار، حيث يمر حوالي 70% من واردات وقود الطائرات إلى القارة عبر مضيق هرمز.
غلق المضيق أوقف تقريبًا شحنات الوقود من مصافي التكرير في الشرق الأوسط، مما أدى إلى سحب ما يقرب من خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي من السوق.
وأرجع مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء طيار د. هشام الحلبي، ارتفاع أسعار الوقود والنقل إلى "زيادة أسعار النفط عالمياً وارتفاع تكاليف النقل البحري والجوي".

وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أفريقيا بحكم موقعها الجغرافي تأثرت بشكل مباشر بالأحداث الجارية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، ما جعل أي اضطراب فيه ينعكس فوراً على أسعار الطاقة والنقل".

وأضاف: أن "خطوط الملاحة حول رأس الرجاء الصالح أيضا شهدت تقلصا في عدد السفن وارتفاعا غير مسبوق في تكاليف التأمين البحري، وهو ما ضاعف الأعباء المالية على حركة التجارة".
الحرب في إيران تفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية في السودان
انعكست تداعيات الحرب في إيران على السودان، مع استمرار النزاع الداخلي، وأدى اتساع التوتر إلى زيادة الضغوط الاقتصادية والإنسانية، مع ظهور أزمة في الوقود والغاز وارتفاع جديد في الأسعار.
وتراجعت إمدادات الوقود في عدد من المناطق، بالتزامن مع اضطراب حركة الشحن وإغلاق أجزاء من المجال الجوي في المنطقة، ما صعب دخول المساعدات الإنسانية.
ويعتمد جزء كبير من السكان على المساعدات في ظل اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع القدرة المحلية على الاستجابة.
قال الكاتب الصحفي السوداني، عثمان الميرغني، إن "السودان يعيش واحدة من أعقد أزماته"، مبينا أن "الحرب فاقمت حالة الضعف الاقتصادي".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الارتفاع المستمر في أسعار الوقود عالميا، أثر على القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الزراعة، وقطاع النقل والقطاعات الحيوية الأخرى، بينما يعجز السودان عن الحصول على معونات خارجية في ظل الظروف الراهنة"، معتبرا أن "استمرار الحرب والانشغال الدولي بمآلاتها يعطل أي تركيز جاد على ملف السلام".
