تونس تراجع شراكتها مع أوروبا.. وارتفاع وقود الطائرات بأفريقيا بسبب حرب إيران

تونس تراجع شراكتها مع أوروبا.. وارتفاع وقود الطائرات بأفريقيا بسبب حرب إيران

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ودعم أكبر لترحيل المهاجرين العالقين بتونس طوعا إلى بلدانهم. 23.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-23T07:14+0000

2026-03-23T07:14+0000

2026-03-23T07:14+0000

تونس تراجع شراكتها مع أوروبا.. وارتفاع وقود الطائرات بأفريقيا بسبب حرب إيران سبوتنيك عربي تونس تراجع شراكتها مع أوروبا.. وارتفاع وقود الطائرات بأفريقيا بسبب حرب إيران

وطالب سعيد في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشراكة متوازنة وأكثر عدلا وإنصافا. وطلبت تونس بجهود أكبر لدعم رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين العالقين بتونس إلى دولهم بأفريقيا، موضحا أن بلاده "قدمت الكثير، وهي ضحية نظام اقتصادي عالمي غير عادل، وضحية شبكات إجرامية تتاجر بالضحايا، وعلى المنظمات الدولية المعنية، وعلى دول الشمال أن تقوم بدورها كاملا".أكد الكاتب والمحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، أن "الدعوة تأتي نتيجة تراكم انتقادات واسعة حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق".تزايد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا بسبب الحرب في إيران مع تضاؤل المخزوناتتواجه شركات الطيران الأفريقية ارتفاعا حادا في أسعار وقود الطائرات، إذ تسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نقص الإمدادات، مما أدى إلى فرض رسوم إضافية على المستهلكين.وتكافح شركات الطيران لإدارة التكاليف المتقلبة مع ازدياد ندرة الوقود، وتعد أفريقيا من بين أكثر المناطق عرضة لاضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار، حيث يمر حوالي 70% من واردات وقود الطائرات إلى القارة عبر مضيق هرمز.غلق المضيق أوقف تقريبًا شحنات الوقود من مصافي التكرير في الشرق الأوسط، مما أدى إلى سحب ما يقرب من خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي من السوق.وأرجع مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء طيار د. هشام الحلبي، ارتفاع أسعار الوقود والنقل إلى "زيادة أسعار النفط عالمياً وارتفاع تكاليف النقل البحري والجوي".وأضاف: أن "خطوط الملاحة حول رأس الرجاء الصالح أيضا شهدت تقلصا في عدد السفن وارتفاعا غير مسبوق في تكاليف التأمين البحري، وهو ما ضاعف الأعباء المالية على حركة التجارة".الحرب في إيران تفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية في السودانانعكست تداعيات الحرب في إيران على السودان، مع استمرار النزاع الداخلي، وأدى اتساع التوتر إلى زيادة الضغوط الاقتصادية والإنسانية، مع ظهور أزمة في الوقود والغاز وارتفاع جديد في الأسعار.وتراجعت إمدادات الوقود في عدد من المناطق، بالتزامن مع اضطراب حركة الشحن وإغلاق أجزاء من المجال الجوي في المنطقة، ما صعب دخول المساعدات الإنسانية.ويعتمد جزء كبير من السكان على المساعدات في ظل اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع القدرة المحلية على الاستجابة.وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الارتفاع المستمر في أسعار الوقود عالميا، أثر على القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الزراعة، وقطاع النقل والقطاعات الحيوية الأخرى، بينما يعجز السودان عن الحصول على معونات خارجية في ظل الظروف الراهنة"، معتبرا أن "استمرار الحرب والانشغال الدولي بمآلاتها يعطل أي تركيز جاد على ملف السلام".

تونس

إيران

أفريقيا

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

نبض أفريقيا, تونس, إيران, أخبار السودان اليوم, أفريقيا, аудио