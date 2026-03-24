إعلام: الحكومة الإسرائيلية بصدد الموافقة على تعبئة 400 ألف جندي احتياط
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بعزم الحكومة الإسرائيلية الموافقة على طلب الجيش بتعبئة 400 ألف جندي احتياط في ظل استمرار العمليات العسكرية... 24.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260324/تعيين-محمد-باقر-ذو-القدر-أمينا-للمجلس-الأعلى-للأمن-القومي-في-إيران-خلفا-لعلي-لاريجاني-1111865565.html
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بعزم الحكومة الإسرائيلية الموافقة على طلب الجيش بتعبئة 400 ألف جندي احتياط في ظل استمرار العمليات العسكرية بالمنطقة.
وأوضحت الهيئة في بيان: "في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في لبنان واستمرار الحرب في إيران، ستوافق الحكومة على تعبئة 400 ألف جندي احتياطي".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه شن هجمات على أكثر من 3 آلاف هدف في أنحاء إيران منذ بدء الحرب.
وقال المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي في بيان: "تواصل القوات الإسرائيلية قصف أهداف داخل إيران، فمنذ بدء عملية زئير الأسد، تم تدمير أكثر من 3000 هدف".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي
، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.