تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
إعلام: الحكومة الإسرائيلية بصدد الموافقة على تعبئة 400 ألف جندي احتياط
سبوتنيك عربي
وأوضحت الهيئة في بيان: "في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في لبنان واستمرار الحرب في إيران، ستوافق الحكومة على تعبئة 400 ألف جندي احتياطي".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه شن هجمات على أكثر من 3 آلاف هدف في أنحاء إيران منذ بدء الحرب.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.الغرب مندهش من استسلام ترامب في إيران
إعلام: الحكومة الإسرائيلية بصدد الموافقة على تعبئة 400 ألف جندي احتياط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بعزم الحكومة الإسرائيلية الموافقة على طلب الجيش بتعبئة 400 ألف جندي احتياط في ظل استمرار العمليات العسكرية بالمنطقة.
وأوضحت الهيئة في بيان: "في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في لبنان واستمرار الحرب في إيران، ستوافق الحكومة على تعبئة 400 ألف جندي احتياطي".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه شن هجمات على أكثر من 3 آلاف هدف في أنحاء إيران منذ بدء الحرب.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي في بيان: "تواصل القوات الإسرائيلية قصف أهداف داخل إيران، فمنذ بدء عملية زئير الأسد، تم تدمير أكثر من 3000 هدف".

رجل يسير في ساحة آزادي، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران في طهران، إيران، 23 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2026
تعيين محمد باقر ذو القدر أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران خلفا لعلي لاريجاني
24 مارس, 11:19 GMT
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
