تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
"حزب الله" يعلن استهداف قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة القوزح جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه قام باستهداف قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة القوزح جنوبي لبنان. 24.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-24T07:26+0000
2026-03-24T07:57+0000
وجاء في البيان الصادر عن "حزب الله"، أن عناصره استهدفوا عند الساعة 07:00، اليوم الثلاثاء، تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الخمارة في بلدة القوزح الحدودية بصلية صاروخية.وأشار إلى أن عناصر "حزب الله"، استهدفوا، اليوم الثلاثاء، عند الساعة 06:00، تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي جنوب غرب بلدة علما الشعب الحدودية بصلية صاروخيّة.وبدأ "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/آذار، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.وتعد هذه الهجمات هي الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في نوفمبر/27 تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
07:26 GMT 24.03.2026 (تم التحديث: 07:57 GMT 24.03.2026)
© Sputnik . Abdul Kader Albay — تدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 24.03.2026
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه قام باستهداف قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة القوزح جنوبي لبنان.
وجاء في البيان الصادر عن "حزب الله"، أن عناصره استهدفوا عند الساعة 07:00، اليوم الثلاثاء، تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الخمارة في بلدة القوزح الحدودية بصلية صاروخية.

وأضاف أنه في الساعة 06:00، من اليوم الثلاثاء، تم استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بصلية صاروخية.

وأشار إلى أن عناصر "حزب الله"، استهدفوا، اليوم الثلاثاء، عند الساعة 06:00، تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي جنوب غرب بلدة علما الشعب الحدودية بصلية صاروخيّة.

وفي تمام الساعه 07:45 من اليوم الثلاثاء، استهدف عناصر "حزب الله"، تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بصاروخ موجّه وحققوا إصابة مباشرة، وذلك وفقا للبيان الصادر عنه.

وبدأ "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/آذار، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".

وتعد هذه الهجمات هي الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في نوفمبر/27 تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
