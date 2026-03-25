أوربان: أوروبا ستضطر إلى العودة لشراء الطاقة من روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن أوروبا ستضطر عاجلا أم آجلا إلى العودة لشراء الطاقة من روسيا. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T13:09+0000
وقال أوربان: "مضيق هرمز مغلق، ولا نعلم متى سيعاد فتحه، عاجلًا أم آجلًا، سيضطرون (القادة الأوروبيون) إلى العودة إلى روسيا (لشراء موارد الطاقة)".وتابع أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موارد الطاقة الروسية الرخيصة هو جنون سياسي.
وقال أوربان: "مضيق هرمز مغلق، ولا نعلم متى سيعاد فتحه، عاجلًا أم آجلًا، سيضطرون (القادة الأوروبيون) إلى العودة إلى روسيا (لشراء موارد الطاقة)".
وأضاف: "إذا كنت تعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة، فلا يمكنك التخلي عن مصدر مهم من مصادر الطاقة التي تحتاجها".
وتابع أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موارد الطاقة الروسية الرخيصة هو جنون سياسي.
وكان أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي، أن أوروبا بحاجة إلى روسيا للنجاة من "تسونامي الطاقة".
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "كما كان متوقعًا، ستُدمّر موجة طاقة مدمّرة أوروبا قريبًا. وكما تم توضيحه مرارًا، فإن أوروبا بحاجة إلى روسيا للبقاء".
وتابع: "تحتاج أوروبا إلى الاعتراف بطاقتها الإستراتيجية وأخطائها الجيوسياسية، والتكفير في نفسها، وتغيير قيادتها في الاتحاد الأوروبي ونهجها المعادي لروسيا".