أوربان: أوروبا ستضطر إلى العودة لشراء الطاقة من روسيا

أوربان: أوروبا ستضطر إلى العودة لشراء الطاقة من روسيا

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن أوروبا ستضطر عاجلا أم آجلا إلى العودة لشراء الطاقة من روسيا. 25.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-25T13:09+0000

2026-03-25T13:09+0000

2026-03-25T13:09+0000

وقال أوربان: "مضيق هرمز مغلق، ولا نعلم متى سيعاد فتحه، عاجلًا أم آجلًا، سيضطرون (القادة الأوروبيون) إلى العودة إلى روسيا (لشراء موارد الطاقة)".وتابع أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موارد الطاقة الروسية الرخيصة هو جنون سياسي.وكان أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي، أن أوروبا بحاجة إلى روسيا للنجاة من "تسونامي الطاقة".وتابع: "تحتاج أوروبا إلى الاعتراف بطاقتها الإستراتيجية وأخطائها الجيوسياسية، والتكفير في نفسها، وتغيير قيادتها في الاتحاد الأوروبي ونهجها المعادي لروسيا".

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, المجر