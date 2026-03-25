خبير: أوروبا تعرف حاجتها للغاز الروسي لكن الاتحاد الأوروبي يمارس المماحكة على حساب وضعه الاقتصادي

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:36 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
15:33 GMT
27 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:00 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا يشعر الناس بحالة من الاكتئاب بعد انتهاء شهر رمضان؟
16:29 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:44 GMT
16 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:26 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: لو الولايات المتحدة أرادت التفاوض الحقيقي لما شنت الحرب على إيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دول الخليج العربي بقيادة السعودية بين سياسة ضبط النفس واستمرار الحرب مع وعلى إيران
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260325/خبير-أوروبا-تعرف-حاجتها-للغاز-الروسي-لكن-الاتحاد-الأوروبي-يمارس-المماحكة-على-حساب-وضعه-الاقتصادي-1111929624.html
خبير: أوروبا تعرف حاجتها للغاز الروسي لكن الاتحاد الأوروبي يمارس المماحكة على حساب وضعه الاقتصادي
خبير: أوروبا تعرف حاجتها للغاز الروسي لكن الاتحاد الأوروبي يمارس المماحكة على حساب وضعه الاقتصادي
سبوتنيك عربي
تطرق الباحث في الشأن الدولي من عمان، الدكتور حسام العتوم، إلى تأثير الحرب في الشرق الأوسط على المفاوضات الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن "اندلاع الحرب الجديدة على... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T18:59+0000
2026-03-25T18:59+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101721/83/1017218326_0:39:3388:1945_1920x0_80_0_0_4e7ab68c3d4d3d431721faa948e68d96.jpg
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال العتوم إن "المراهنات ستبقى لكن أمام روسيا تحقيق نجاحات أكبر فوق الطاولة الرملية"، كاشفا عن "مؤشرات جديدة بدفع الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي لكي يفاوض موسكو وهذه خطوة جديدة في هذا المجال إضافة الى الرأي البلجيكي"، معتبرا أن "كل الانشطارات التي تحدث في الغرب يمكن أن تحقق نجاحات لروسيا أكثر".ورأى العتوم أن "موسكو حريصة على علاقات استراتيجية جديدة مع الولايات المتحدة خاصة في موضوع الحرب الجديدة التي طالت إيران ولامست العمق العربي"، لافتا إلى أن "النظام الأوكراني في العاصمة كييف وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي يركزون معاً على العبث بمسار الصراع"، قائلا إن "كييف غير قادرة على مواجهة روسيا وحتى بمساندة الاتحاد الأوروبي، لذلك يذهبون إلى التخريب والعمليات المنحرفة والمتطرفة في الداخل الروسي وإلى ممارسة الإزعاج السياسي أكثر من تحقيق أي نجاحات على الأرض".واعتبر أن "الغرب وبالذات الاتحاد الأوروبي يجدفون باتجاه مواصلة الحرب الباردة وسباق التسلح ومماحكة روسيا وإضعافها والتطاول عليها فهم لا يريدون أن يروا روسيا ناهضة وقوية وسط أقطاب العالم"، مشددا على أن "الميدان هو لصالح روسيا وسيبقى إلى الأمام"، مؤكدا أن "روسيا دولة عملاقة لديها قدرة على خوض أكبر من الصراع في اوكرانيا لكن الجانب الأوكراني وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي يحاولون تحقيق نجاحات سرابية على الأرض وطروحات ليست واقعية".وعن حاجة أوروبا الى النفط الروسي، أكد العتوم أن "أوروبا تعرف أكثر من غيرها حاجتها للطاقة الروسية وللنفط والغاز الروسي، لكن الاتحاد الأوروبي يفضل ممارسة المماحكة على حساب وضعه الاقتصادي في مجال الطاقة الصعب على مستوى النفط وعلى مستوى الغاز، وشراء النفط والغاز من دول بعيدة وبأسعار مرتفعة، وبالتالي الاتحاد الأوروبي لازال يمارس التآمر والمؤامرات الكبيرة ولا بد له من أن يصغي حتى للولايات المتحدة الأمريكية ويقترب من روسيا".
https://sarabic.ae/20260325/أوربان-المجر-تعتزم-وقف-إمدادات-الغاز-إلى-أوكرانيا-حتى-استئناف-تدفق-النفط-عبر-خط-أنابيب-دروجبا-1111904653.html
18:59 GMT 25.03.2026
© Sputnik . Igor Zarembo  / الانتقال إلى بنك الصورمشوع إنشاء الخط الشمالي لنقل الغاز من روسيا إلى شمال أوروبا
مشوع إنشاء الخط الشمالي لنقل الغاز من روسيا إلى شمال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تطرق الباحث في الشأن الدولي من عمان، الدكتور حسام العتوم، إلى تأثير الحرب في الشرق الأوسط على المفاوضات الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن "اندلاع الحرب الجديدة على إيران دحرت الصراع في اوكرانيا والمسألة الروسية الأوكرانية إلى الخلف قليلا وكذلك كل ما له علاقة بالقضية الفلسطينية".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال العتوم إن "المراهنات ستبقى لكن أمام روسيا تحقيق نجاحات أكبر فوق الطاولة الرملية"، كاشفا عن "مؤشرات جديدة بدفع الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي لكي يفاوض موسكو وهذه خطوة جديدة في هذا المجال إضافة الى الرأي البلجيكي"، معتبرا أن "كل الانشطارات التي تحدث في الغرب يمكن أن تحقق نجاحات لروسيا أكثر".
ورأى العتوم أن "موسكو حريصة على علاقات استراتيجية جديدة مع الولايات المتحدة خاصة في موضوع الحرب الجديدة التي طالت إيران ولامست العمق العربي"، لافتا إلى أن "النظام الأوكراني في العاصمة كييف وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي يركزون معاً على العبث بمسار الصراع"، قائلا إن "كييف غير قادرة على مواجهة روسيا وحتى بمساندة الاتحاد الأوروبي، لذلك يذهبون إلى التخريب والعمليات المنحرفة والمتطرفة في الداخل الروسي وإلى ممارسة الإزعاج السياسي أكثر من تحقيق أي نجاحات على الأرض".
واعتبر أن "الغرب وبالذات الاتحاد الأوروبي يجدفون باتجاه مواصلة الحرب الباردة وسباق التسلح ومماحكة روسيا وإضعافها والتطاول عليها فهم لا يريدون أن يروا روسيا ناهضة وقوية وسط أقطاب العالم"، مشددا على أن "الميدان هو لصالح روسيا وسيبقى إلى الأمام"، مؤكدا أن "روسيا دولة عملاقة لديها قدرة على خوض أكبر من الصراع في اوكرانيا لكن الجانب الأوكراني وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي يحاولون تحقيق نجاحات سرابية على الأرض وطروحات ليست واقعية".
وعن دور روسيا في حل الصراع في الشرق الأوسط، قال إن "الجميع في منطقتنا ينتظرون الدور الروسي لتفكيك هذا الصراع"، داعيا "كافة الأطراف وبحضور روسي كبير، لإعادة كافة الأطراف إلى طاولة المفاوضات"، مشددا على "ضرورة وضع معايير جديدة فوق طاولة الحوار في سلطنة عمان بحضور روسي وصيني وهندي".
وعن حاجة أوروبا الى النفط الروسي، أكد العتوم أن "أوروبا تعرف أكثر من غيرها حاجتها للطاقة الروسية وللنفط والغاز الروسي، لكن الاتحاد الأوروبي يفضل ممارسة المماحكة على حساب وضعه الاقتصادي في مجال الطاقة الصعب على مستوى النفط وعلى مستوى الغاز، وشراء النفط والغاز من دول بعيدة وبأسعار مرتفعة، وبالتالي الاتحاد الأوروبي لازال يمارس التآمر والمؤامرات الكبيرة ولا بد له من أن يصغي حتى للولايات المتحدة الأمريكية ويقترب من روسيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала