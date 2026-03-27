الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

صورة يظهر فيها كيم جونغ أون، زعيم كوريا الديمقراطية، وهو يستقبل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في العاصمة بيونغ يانغ
رجال الإنقاذ يتفقدون سيارة مدمرة في موقع مبنى سكني تعرض لهجوم جوي ليلي خلال الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية في تبريز، بمحافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي إيران
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، يقدم وسام "النجمة الذهبية" لبطل روسيا الجندي سيرغي ياراشيف، الذي دافع بمفرده عن موقع بالقرب من بلدة غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، لمدة 68 يوما
صورة تظهر وصول أفراد من البحرية المكسيكية إلى شاطئ كاراكول، للبحث عن بقع القطران السوداء، وسط مخاوف محلية من احتمال وصول المزيد من النفط الخام إلى الشاطئ بعد نحو شهر من اكتشاف أولى علامات التلوث في ولايتي فيراكروز وتاباسكو، في بوكا ديل ريو، المكسيك
رجلان يساعدان امرأة على عبور مياه الفيضانات، بعد هطول أمطار غزيرة ناجمة عن العاصفة "تيريز" في إل كايديرو، بجزيرة "غران كناريا"، إسبانيا
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يسكب مشروب الـ"شمبانيا" على مقدمة طائرة مقاتلة من طراز "إف-39 إي غريبن"، خلال حفل أقيم بمناسبة تقديم أول طائرة أسرع من الصوت تم تجميعها في البرازيل، والتي طوّرتها شركة "ساب"، في مصنع "إمبراير" في غافياو بيكسوتو، البرازيل
نساء يستمتعن بنزهة بين أشجار الخوخ المزهرة في فعالية لتشجيع الجمهور على زيارة الحدائق بالقرب من مدينة فيريا، شمالي اليونان
يقوم الروبوت البشري "هوبز دبليو -1" من شركة "نويتكس" باستقبال الضيوف في مكتب الاستقبال خلال حفل افتتاح منتدى "تشونغ قوان تسون 2026" في بكين، الصين
مسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر بمناسبة انتهاء شهر رمضان في مدينة غواهاتي بالهند، يوم السبت 21 مارس (آذار) 2026
تجمع شعبي في ذكرى الانقلاب الذي أوصل النظام العسكري (1976-1983) إلى السلطة في الأرجنتين، بينما ينقل العمال تمثالًا للسيد المسيح في العاصمة بوينس آيرس
فارس يتنافس في مسابقات "باكو جاوي"، وهو سباق ثيران تقليدي في مينانجكاباو، يقام في حقول الأرز المحصودة، في منطقة تاناه داتار، مقاطعة سومطرة الغربية، إندونيسيا
حطام طائرة تابعة لشركة طيران "كندا إكسبريس" اصطدمت بمركبة أرضية يوم الاثنين الماضي، في مطار لاغوارديا بمدينة كوينز، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 مارس 2026
وصول ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، برفقة روبوت لحضور "قمة التحالف العالمي لبناء المستقبل معًا"، مع زوجات رؤساء آخرين، في البيت الأبيض، واشنطن
صورة تظهر اشتباك متظاهرين مع شرطة مكافحة الشغب أمام قصر "لامونيدا" الرئاسي، خلال مسيرة لإحياء ذكرى اليوم العالمي للمياه في سانتياغو، تشيلي
صورة تظهرأناسًا وهم يشاهدون الصيادين وهم يسحبون صيدهم من البحر خلال انقطاع التيار الكهربائي في هافانا، كوبا
صورة تظهر المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروش سيفكوفيتش، والحاكمة العامة لأستراليا سام موستين، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والعم بريندان كيرين، وهم يبدون ردود فعلهم أثناء مشاركة وزير التجارة والسياحة الأسترالي دون فاريل، في مراسم تدخين السجائر والترحيب بالبلاد في دار الأميرالية بسيدني، أستراليا
دينا خوسنوتدينوفا (فريق سان بطرسبورغ) تؤدي البرنامج القصير في منافسات التزلج الفردي للسيدات ضمن كأس "القناة الأولى" للتزلج الفني في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا
ديانا عبادي، صاحبة ملجأ للقطط، والتي نزحت من الضاحية الجنوبية لبيروت وسط تصاعد النزاع بين إسرائيل و"حزب الله"، تداعب قططها التي أنقذتها في شقة، في ظل استمرار الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في بشامون، لبنان
صورة تظهر فرق الطوارئ في موقع عقب قصفٍ صاروخي إيراني وسط إسرائيل، خلال الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
المشاركون في فعالية "اختطاف جبل جليدي" التقليدية للتجديف، واقفين على الألواح في خليج آمور، فلاديفوستوك، أقصى شرقي روسيا. وتمثل هذه الفعالية الافتتاح غير الرسمي لموسم التجديف وقوفا على الألواح
