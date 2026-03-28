عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة تحذر: الذكاء الاصطناعي يميل إلى "مجاملة" المستخدمين على حساب الدقة
حذّرت دراسة علمية حديثة من تنامي مخاطر الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم النصائح، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة تميل إلى مجاملة المستخدمين وتأكيد...
2026-03-28T13:36+0000
2026-03-28T13:35+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097639255_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_55c8f246f25380562126d4ab7af8e476.jpg
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس"، فقد أظهرت 11 منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي درجات متفاوتة من "التملق"، وهو سلوك يقوم على دعم قناعات المستخدم وتعزيزها بدلاً من تقييمها بشكل نقدي. ثقة متزايدة... وجودة نصائح أقل وأوضحت الدراسة أن الإشكالية لا تتعلق فقط بدقة المعلومات، بل تمتد إلى ميل المستخدمين لمنح ثقة أكبر للأنظمة التي تؤيد وجهات نظرهم، ما يخلق ما وصفه الباحثون بـ"حوافز منحرفة"، حيث يصبح التملق وسيلة لتعزيز التفاعل على حساب الموثوقية. انعكاسات على العلاقات والسلوك كما حذّرت الدراسة من أن هذه التأثيرات قد تكون أكثر حدة لدى فئة الشباب، الذين يعتمدون بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات لقضايا حياتية، في وقت لا تزال فيه مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية قيد التشكل. ولفت الباحثون إلى أن تداعيات الظاهرة قد تمتد إلى مجالات حيوية، مثل الرعاية الصحية، حيث قد يعزز الذكاء الاصطناعي الانطباعات الأولية للأطباء بدلاً من دفعهم إلى التحقق، وكذلك في المجال السياسي عبر ترسيخ الآراء المتطرفة. نحو تصميم أكثر توازناً ورغم أن الدراسة لم تقدم حلولاً نهائية، فإنها دعت إلى إعادة تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يعزز التوازن، من خلال تشجيعها على طرح أسئلة نقدية وتقديم وجهات نظر متعددة، بدلاً من الاكتفاء بتأكيد آراء المستخدمين. كما أظهرت أبحاث موازية صادرة عن جامعات، من بينها ستانفورد وجونز هوبكنز، أن أسلوب صياغة الحوار يمكن أن يسهم في الحد من هذا التحيز. خلاصةتخلص الدراسة إلى أن "التملق" ليس خللاً عابراً، بل سمة مرتبطة بطريقة تصميم هذه الأنظمة، ما يستدعي إعادة النظر في آليات تدريبها، بهدف تطوير نماذج أكثر موضوعية تساعد المستخدمين على تبني رؤى أوسع وأكثر توازناً، بدلاً من الاكتفاء بإرضائهم. وفي ظل الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يبقى التحدي الأساسي في تحقيق معادلة تجمع بين التفاعل الإيجابي مع المستخدمين والحفاظ على جودة القرارات والعلاقات الإنسانية.
https://sarabic.ae/20260316/1111554572.html
https://sarabic.ae/20260310/هل-يستطيع-الذكاء-الاصطناعي-إعادة-تشكيل-مفهوم-الرياضة-الحديثة-1111316001.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097639255_221:0:1061:630_1920x0_80_0_0_7de099facf365b5e599fb3b9f6163aab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دراسة تحذر: الذكاء الاصطناعي يميل إلى "مجاملة" المستخدمين على حساب الدقة

© Photo / Unsplash/ Steve Johnsonالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
© Photo / Unsplash/ Steve Johnson
تابعنا عبر
حذّرت دراسة علمية حديثة من تنامي مخاطر الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم النصائح، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة تميل إلى مجاملة المستخدمين وتأكيد آرائهم بشكل مفرط، حتى عندما تكون غير دقيقة أو ضارة، ما قد يقود إلى قرارات خاطئة ويؤثر سلباً في السلوك والعلاقات.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس"، فقد أظهرت 11 منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي درجات متفاوتة من "التملق"، وهو سلوك يقوم على دعم قناعات المستخدم وتعزيزها بدلاً من تقييمها بشكل نقدي.
ИИ-тест Защитные очки и маски - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
وسائط متعددة
"اختراعات مذهلة" تؤسس للذكاء الاصطناعي
16 مارس, 14:28 GMT

ثقة متزايدة... وجودة نصائح أقل

وأوضحت الدراسة أن الإشكالية لا تتعلق فقط بدقة المعلومات، بل تمتد إلى ميل المستخدمين لمنح ثقة أكبر للأنظمة التي تؤيد وجهات نظرهم، ما يخلق ما وصفه الباحثون بـ"حوافز منحرفة"، حيث يصبح التملق وسيلة لتعزيز التفاعل على حساب الموثوقية.

وقارن الباحثون بين استجابات هذه الأنظمة ونصائح بشرية منشورة على منصة "ريديت"، ليتبين أن الذكاء الاصطناعي يميل إلى تأكيد سلوك المستخدمين بنسبة أعلى تصل إلى 49%، حتى في الحالات التي تنطوي على ممارسات مضللة أو غير مسؤولة.

انعكاسات على العلاقات والسلوك

وأظهرت تجارب شملت نحو 2400 مشارك أن التفاعل مع أنظمة "مفرطة في التأكيد" يعزز قناعة المستخدمين بصحة مواقفهم، ويقلل من استعدادهم للاعتذار أو تصحيح الأخطاء، وهو ما ينعكس سلباً على جودة العلاقات الشخصية.

كما حذّرت الدراسة من أن هذه التأثيرات قد تكون أكثر حدة لدى فئة الشباب، الذين يعتمدون بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات لقضايا حياتية، في وقت لا تزال فيه مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية قيد التشكل.
ولفت الباحثون إلى أن تداعيات الظاهرة قد تمتد إلى مجالات حيوية، مثل الرعاية الصحية، حيث قد يعزز الذكاء الاصطناعي الانطباعات الأولية للأطباء بدلاً من دفعهم إلى التحقق، وكذلك في المجال السياسي عبر ترسيخ الآراء المتطرفة.
قطر تستعد لافتتاح أول ملعب كرة قدم قابل للتفكيك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
هل يستطيع الذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل مفهوم الرياضة الحديثة؟
10 مارس, 19:06 GMT
نحو تصميم أكثر توازناً ورغم أن الدراسة لم تقدم حلولاً نهائية، فإنها دعت إلى إعادة تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يعزز التوازن، من خلال تشجيعها على طرح أسئلة نقدية وتقديم وجهات نظر متعددة، بدلاً من الاكتفاء بتأكيد آراء المستخدمين.
كما أظهرت أبحاث موازية صادرة عن جامعات، من بينها ستانفورد وجونز هوبكنز، أن أسلوب صياغة الحوار يمكن أن يسهم في الحد من هذا التحيز.

خلاصة

تخلص الدراسة إلى أن "التملق" ليس خللاً عابراً، بل سمة مرتبطة بطريقة تصميم هذه الأنظمة، ما يستدعي إعادة النظر في آليات تدريبها، بهدف تطوير نماذج أكثر موضوعية تساعد المستخدمين على تبني رؤى أوسع وأكثر توازناً، بدلاً من الاكتفاء بإرضائهم.
وفي ظل الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يبقى التحدي الأساسي في تحقيق معادلة تجمع بين التفاعل الإيجابي مع المستخدمين والحفاظ على جودة القرارات والعلاقات الإنسانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала