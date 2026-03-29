https://sarabic.ae/20260329/اكتشاف-مذهل-في-صحراء-مصر-أقدم-سلحفاة-بحرية-عملاقة-تعود-إلى-66-مليون-عام-1112069870.html
اكتشاف مذهل في صحراء مصر.. أقدم سلحفاة بحرية عملاقة تعود إلى 66 مليون عام
أعلنت جامعة الوادي الجديد، اليوم الأحد، نجاح فريق مركز الحفريات الفقارية في تحقيق كشف علمي دولي بارز، بعد اكتشاف بقايا أول سلحفاة بحرية جلدية الظهر العملاقة... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109624545_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df98198fed69d0e2f696565cf6277242.jpg
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109624545_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c5d34c66adce451bc699885cc5a5886.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلنت جامعة الوادي الجديد، اليوم الأحد، نجاح فريق مركز الحفريات الفقارية في تحقيق كشف علمي دولي بارز، بعد اكتشاف بقايا أول سلحفاة بحرية جلدية الظهر العملاقة تعود إلى العصر الكريتاسي قبل نحو 66 مليون عام، أي في عصر الديناصورات.
وتم الاكتشاف في صحراء واحة الداخلة، وقد نُشرت نتائج هذا الاكتشاف في المجلة العلمية الدولية "Cretaceous Research".
وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، عبدالعزيز طنطاوي، أن هذا الاكتشاف يمثل إضافة مهمة للسجل الأحفوري في مصر، ويعزز مكانة الجامعة في مجال علوم الحفريات، موضحا أن المنطقة كانت بيئة بحرية استوائية غنية بالتنوع الحيوي قديما، وفقا لبيان من الجامعة.
وأُطلق على السلحفاة اسم "Gigatochelys aegyptiacus"، ويُقدّر طولها بنحو 4.5 أمتار، ما يجعلها من أكبر الكائنات البحرية المعروفة في تلك الحقبة.