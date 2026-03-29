وزارة الداخلية المصرية تصدر بيانا مهما بشأن ضبط خلية تضم قادة من حركة "حسم" الإرهابية
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، عن ضبط خلية إرهابية تضم قيادات من حركة "حسم"، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، عن ضبط خلية إرهابية تضم قيادات من حركة "حسم"، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف منشآت أمنية واقتصادية في البلاد، وذلك في إطار جهود ملاحقة العناصر المتورطة في تهديد الأمن العام.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته القناة الأولى المصرية، ووصفته بـ"الهام"، أنه خلال مداهمة أوكار المتهمين بمحافظة الجيزة في 7 يوليو/ تموز 2025، وقع تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصرع عنصرين مطلوبين، ومقتل أحد المواطنين، وإصابة ضابط، مؤكدة استمرار جهودها لمواجهة التهديدات الإرهابية.
وأضاف بيان وزارة الداخلية المصرية في بيانها أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تتبع أحد أبرز العناصر المرتبطة بمخططات حركة "حسم" الإرهابية، وهو القيادي الهارب، علي محمود محمد عبد الونيس، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في عدة قضايا، بينها محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال ضباط، حيث كشفت التحقيقات عن دوره في التخطيط وتنفيذ عمليات استهدفت منشآت أمنية وشخصيات عامة.
وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول انخراطه في أنشطة إرهابية، شملت تدريبات عسكرية خارج البلاد والتنسيق مع قيادات هاربة، والمشاركة في تنفيذ عمليات تفجير واغتيالات، إضافة إلى المساهمة في تأسيس منصات إعلامية للترويج لأفكار التنظيم واستقطاب عناصر جديدة.
وأكدت وزارة الداخلية المصرية في بيانها، استمرار جهودها في ملاحقة العناصر المتورطة والتصدي لأي تهديدات تستهدف أمن واستقرار البلاد.