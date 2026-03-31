السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات.. صور

عربي
تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
الاندماج أو الترحيل: لماذا تتأهب ألمانيا لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين.. بين القانون والسياسة والتصفية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260331/السيارات-المدمرة-والمحترقة-في-غزة-تتحول-إلى-مكبات-عشوائية-للنفايات-1112163362.html
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات.. صور
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات.. صور
سبوتنيك عربي
في مشهد يعكس حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة، جراء الحرب التي استمرت أكثر من سنتين، تحولت السيارات والمركبات المدمرة والمحترقة والمنتشرة في شوارع غزة ومخيمات... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T21:18+0000
2026-03-31T21:19+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1f/1112161823_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a44096786498ebf062aa0aaf2ceaf4d7.jpg
المركبات المدمرة: قنابل سامة تفاقم أزمات غزة
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1f/1112161823_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b0935344828b2d95c715979b7a4b994f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات.. صور

21:18 GMT 31.03.2026 (تم التحديث: 21:19 GMT 31.03.2026)
© Sputnikالسيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
في مشهد يعكس حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة، جراء الحرب التي استمرت أكثر من سنتين، تحولت السيارات والمركبات المدمرة والمحترقة والمنتشرة في شوارع غزة ومخيمات النازحين إلى مكبات عشوائية للنفايات.
المركبات المدمرة: قنابل سامة تفاقم أزمات غزة
وبعدما كانت السيارات وسائل للنقل، أصبحت هياكل محترقة تهدد الصحة العامة، ما يفاقم المعاناة الإنسانية في القطاع المحاصر، ويشير المواطن أيمن قنيطة إلى أن خطر هذه السيارات المنتشرة أصبح مضاعفًا، فهي من جهة تحتضن القمامة والنفايات الصلبة التي لم تعد البلديات قادرة على جمعها، ومن جهة أخرى تحولت إلى أوكار للحشرات والقوارض، وتطلق روائح كريهة وسوائل سامة نتيجة تحلل بقايا المركبات والزيوت والوقود، التي تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية.
© Sputnikالسيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
© Sputnikالسيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
© Sputnikالسيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
© Sputnikالسيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
© Sputnikالسيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
© Sputnikالسيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
© Sputnikالسيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
© Sputnikالسيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
1/8
© Sputnik
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
2/8
© Sputnik
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
3/8
© Sputnik
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
4/8
© Sputnik
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
5/8
© Sputnik
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
6/8
© Sputnik
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
7/8
© Sputnik
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
8/8
© Sputnik
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات
ويقول أيمن قنيطة الذي يسكن مدينة خان يونس جنوبي القطاع لوكالة "سبوتنيك": "نعيش وسط كومة من الحديد الصدئ والقمامة، وأطفالنا يصابون بأمراض جلدية وتنفسية، ولا نستطيع التخلص من المركبات المدمرة، أو إبعادها عن أبواب منازلنا، فهذه المشكلة صعبة جدًا، لأنها تجلب لنا الأمراض وترعب أولادنا".
ويضيف قنيطة: "انتشرت ظاهرة البراغيث والبعوض في المنطقة، ونطالب الجهات المختصة بنقل هذه السيارات إلى مكان بعيد عن السكان، ونحن نعيش بين القطط والكلاب ولا نستطيع النوم، وبعد الهدنة نظفنا بيوتنا لنستقر فيها، لكن لا أحد يهتم بنا، وليس لنا أي نوع من الحياة، وكما ترى غالبية من كانوا يملكون سيارة قبل الحرب، أصبحت اليوم تحت الركام أو مكبًا للنفايات، وهم باتوا بلا مأوى، لا بيت ولا سيارة ولا شيء".
ويؤكد خبراء بيئيون أن بقاء هذه السيارات وسط التجمعات السكنية سيؤدي إلى تلوث التربة، محذرين من ظهور أوبئة مرتبطة بالتلوث البيئي إذا لم يتم التدخل العاجل لجمع هذه النفايات المعدنية ووضعها في مناطق معزولة بعيدًا عن السكان.
ويضيف النازح في خان يونس جنوبي القطاع وائل فرحان لـ"سبوتنيك": "انتشرت ظاهرة البراغيث والبعوض في المنطقة، ونطالب الجهات المختصة بنقل هذه السيارات إلى مكان بعيد عن السكن، وبعض الأهالي ممن لا يتوفر لديهم حطب، يقومون بأخذ البلاستيك من السيارات، مثل كراسي السيارات، وإشعال النار فيها، وهذا يتسبب في ضررٍ للمنطقة، التي تنتشر فيها خيام النازحين، فرائحة المطاط المحترق تسبب اختناقًا وأضرارًا صحية".
وحذرت الأمم المتحدة، في منتصف فبراير الماضي، من أن تراكم النفايات في غزة أدى إلى مخاطر بيئية جسيمة تهدد صحة السكان، وأكدت المنظمة الدولية أن الوضع الصحي والبيئي في القطاع يتجه إلى حالة أكثر سوءًا، ما ينذر بتراكم الدمار البيئي الذي يؤثر على صحة أجيال من سكان قطاع غزة.
وقال أنيس عرفات المتحدث باسم وزارة المواصلات لوكالة "سبوتنيك": "ما بين 70% إلى 80% من المركبات في القطاع تضررت خلال الحرب، بشكل كلي أو جزئي، والمركبات المتواجدة على الطرقات تحولت إلى مكبات للنفايات، وهذا سبب أضرارًا جسيمة على صحة الناس".
وأضاف عرفات: "عملية التدوير حاليًا متوقفة بسبب عدم توفر الإمكانيات، فالمكابس التي كانت بحوزة الجهات التي كنا نتعاون معها تضررت أيضًا، ولهذا ننتظر تنفيذ خطتنا المستقبلية، التي تتمثل في تجميع المركبات المدمرة والمحترقة، وإزالتها من الطرقات وأماكن السكن".
وتقدر تقارير أممية أن الحرب التي استمرت أكثر من عامين على غزة خلفت أكثر من 61 مليون طن من الركام، ناتجة عن تدمير نحو 250 ألف مبنى ومنشأة، وأضاف برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن نحو 15% من هذا الركام قد يكون ملوثًا بدرجة عالية بالأسبستوس أو النفايات الصناعية أو المعادن الثقيلة.
وعلى مدار أكثر من سنتين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى آخر مكانٍ في الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعًا حيويًا في غزة للتدمير.
وبحسب الأرقام التي أعلنها مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فقد ألقى الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع منذ بدء الحرب بعد السابع من أكتوبر 2023، وأعلن المكتب الحكومي أن نسبة الدمار في القطاع بلغت نحو 90%.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала