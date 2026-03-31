وكالة "سبوتنيك" توقع مذكرة تفاهم مع مركز "آسيا" للبحوث والترجمة في مصر
14:37 GMT 31.03.2026 (تم التحديث: 14:42 GMT 31.03.2026)
وقعت وكالة "سبوتنيك" الدولية للأنباء، مذكرة تفاهم مع مركز "آسيا" للبحوث والترجمة، وهو أحد أبرز المؤسسات البحثية في مصر.
وقع المذكرة كلٌ من فاسيلي بوشكوف، مدير التعاون الدولي في "سبوتنيك"، وأحمد مصطفى، مدير المركز التحليلي.
وتُعد مذكرة التفاهم هذه أول اتفاقية رسمية بين "سبوتنيك" ومركز تحليلي مصري متخصص، وستركز الشراكة على تطوير العلاقات المهنية وتبادل المعلومات في مجالي الإعلام والاتصالات.
وخلال حفل التوقيع، قال أحمد مصطفى: "نُقدر عالياً فرصة التعاون مع سبوتنيك، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستكون خطوة هامة في تطوير وتوسيع الحوار الدولي. وتُعزز مذكرة التفاهم الموقعة العلاقات الإنسانية والإعلامية بين مصر وروسيا، وتفتح آفاقاً جديدة للمبادرات المشتركة".
وأشار فاسيلي بوشكوف، إلى أن "توقيع مذكرة التفاهم مع مركز آسيا للبحوث والترجمة يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون مع الأوساط الأكاديمية والخبراء في مصر. ونرى إمكانات كبيرة في المشاريع التعليمية والتحليلية المشتركة، لا سيما في ظل تحول المشهد الإعلامي العالمي، حيث تضطلع دول الجنوب العالمي بدور متزايد الأهمية".
يقع مركز آسيا للبحوث والترجمة في القاهرة، وهو متخصص في البحوث العلمية والترجمة والبرامج التعليمية التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الثقافات والتبادل الأكاديمي.