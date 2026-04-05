دراسة: السفر خلال العطلات يعزز صحة القلب ويخفف التوتر

دراسة: السفر خلال العطلات يعزز صحة القلب ويخفف التوتر

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة أن قضاء العطلات لا يقتصر على الترفيه، بل يحمل فوائد صحية مهمة، أبرزها تحسين صحة القلب وخفض مستويات التوتر. 05.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-05T16:20+0000

2026-04-05T16:20+0000

2026-04-05T16:49+0000

وأجرى باحثون في جامعة Texas A&M دراسة أظهرت أن السفر يسهم في تعزيز صحة القلب وزيادة الإنتاجية، فضلًا عن تأثيره الإيجابي على الحالة النفسية، مع الإشارة إلى أن الرحلات الأطول قد تحقق فوائد أكبر، بحسب ماذكر موقع "ميديكال إكسبريس" العلمي. واعتمدت الدراسة على تجربة شملت 20 طالبًا، تم إرسالهم في رحلة بحرية مزودين بساعات ذكية لمراقبة مؤشرات صحة القلب، وفي مقدمتها ضغط الدم. وأوضح الباحثون أن التحسن لا يعود إلى الاسترخاء فقط، بل يرتبط أيضًا بعنصر "الإثارة" الناتج عن خوض تجارب جديدة. وفي هذا السياق، قال الدكتور جيمس بيتريك، الباحث في الجامعة، إن السفر يشبه إلى حد ما التمارين الرياضية، إذ يتعرض الجسم لفترات من النشاط والتجارب الجديدة، تتبعها فترات من الراحة، ما يسهم في تقوية القلب وتحسين استجابته. وتُعد مشكلة ارتفاع ضغط الدم من أبرز التحديات الصحية عالميًا، إذ ترتبط بمضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، نتيجة ما تسببه من إجهاد للشرايين وتضيّقها مع مرور الوقت. ويؤكد خبراء أن الوقاية من هذه الحالة تتطلب اتباع نمط حياة صحي، يشمل تقليل استهلاك الملح، وممارسة الرياضة بانتظام، والحد من التدخين والكحول. كما أشار الباحثون إلى أن فوائد السفر لا تقتصر على الجانب الصحي، بل تمتد إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية وزيادة الوعي الثقافي، ما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة بشكل عام.

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

