دمشق تندد بالاعتداء على السفارة الإماراتية وتصفه بـ"تصرف فردي"
سبوتنيك عربي
أعربت سوريا عن استنكارها للاعتداء الذي استهدف مقر سفارة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة دمشق، مؤكدة تمسكها بحماية البعثات الدبلوماسية واحترام العلاقات... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T06:52+0000
الإمارات تدين بأشد العبارات الاعتداء على سفارتها في دمشق... صور وفيديو
أعربت سوريا عن استنكارها للاعتداء الذي استهدف مقر سفارة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة دمشق، مؤكدة تمسكها بحماية البعثات الدبلوماسية واحترام العلاقات الثنائية.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن بلاده تعتز بالعلاقات "الأخوية الراسخة" مع الإمارات، مشددًا على أن ما صدر "عن فئة محدودة" لا يمثل الشعب السوري ولا يعكس قيمه، مع إدانة أي إساءة أو تجاوز.
وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الخارجية السورية رفضها القاطع لأي اعتداء أو محاولة اقتراب من السفارات والمقار الدبلوماسية، مشيرة إلى أنها تخضع للحماية بموجب القوانين الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، وتمثل رمزًا للعلاقات بين الدول.
ونددت دولة الإمارات أمس السبت بشدة واستنكرت أعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وأكدت رفضها واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام
"، رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، مؤكدة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقا للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.
وطالبت دولة الإمارات "الجمهورية العربية السورية الشقيقة بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين".