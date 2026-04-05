هلع في مطار بن غوريون بعد انبعاث دخان من طرد مجهول
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن فرق الطوارئ هرعت إلى مطار بن غوريون الدولي، بعد انبعاث دخان أسود كثيف من طرد وارد من الخارج، ما أثار مخاوف من وجود...
وتم استدعاء وحدة المواد الخطرة الإقليمية لإجراء الفحوصات، بينما تم إجلاء العمال في المنطقة كإجراء احترازي، وأكدت السلطات أن الوضع تحت السيطرة دون تسجيل أي إصابات. وأوضح بيان إدارة الإطفاء والإنقاذ أن الحادثة لا ترتبط بعملية "زئير الأسد"، وأن الفرق تعمل على رصد واختبار المادة لتحديد طبيعتها، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال استخدامها في صناعة الأدوية، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأضافت الإدارة أن الطرد كان ضمن شحنة واردة وأن الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية مستمرة في الموقع.
https://sarabic.ae/20260404/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مطار-اللد-وأهداف-حيوية-في-إسرائيل--عاجل-1112289056.html
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن فرق الطوارئ هرعت إلى مطار بن غوريون الدولي، بعد انبعاث دخان أسود كثيف من طرد وارد من الخارج، ما أثار مخاوف من وجود مادة سامة محتملة.
