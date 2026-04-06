لافروف يشارك في اجتماع "مجموعة الرؤية الاستراتيجية الروسية الإسلامية" في موسكو
لافروف يشارك في اجتماع "مجموعة الرؤية الاستراتيجية الروسية الإسلامية" في موسكو
سبوتنيك عربي
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، في اجتماع "مجموعة الرؤية الاستراتيجية الروسية الإسلامية"، في موسكو. 06.04.2026, سبوتنيك عربي
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، في اجتماع "مجموعة الرؤية الاستراتيجية الروسية الإسلامية"، في موسكو.
وهنأ لافروف المجتمعين بمناسبة مرور الذكرى العشرين لتأسيس "مجموعة الرؤية الاستراتيجية الروسية الإسلامية".
وأكد وزير الخارجية الروسية، أن روسيا تولي اهتماما كبيرا لتوطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية مع الدول الإسلامية,
ووفقا للافروف، فإن "هذا العالم أعلنت مدينة كازان عاصمة العالم الإسلامي، ونحن مسروررون جدا لهذا الأمر ونحضر جيدا لمنتدى كازان القادم".
ووفقا لرئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، فإنه "نأسف للعدوان الإسرائيلي والأمريكي على المسلمين في إيران، وأن العدوان انتهز هذه الفرصة لصرف الأنظار عن القضية الفلسطينية".
وأشار أيضا، أن "مجموعتنا شاكرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعمه لهذه المجموعة وهو يقدرها تقديرا عاليا".
وأكد على أن "هدف هذه المجموعة هو توطيد العلاقات مع دول العالم الإسلامي، واستقطاب أهم الكفاءات واستثمارها".
ومنتدى كازان المقبل سيجتمع العديد من المسؤولين في المدينة من كل دول العالم الإسلامي، لتعزيز التعاون بين روسيا ودول العالم الإسلامي، وفقا لمينيخانوف.
