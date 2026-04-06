يوم الطفل الفلسطيني ... واقع إنساني صعب وأحلام بسيطة بالتعليم وحياة بلا مشقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260406/يوم-الطفل-الفلسطيني--واقع-إنساني-صعب-وأحلام-بسيطة-بالتعليم-والحياة-بلا-مشقة---1112317460.html
يوم الطفل الفلسطيني ... واقع إنساني صعب وأحلام بسيطة بالتعليم وحياة بلا مشقة
سبوتنيك عربي
يحل يوم الطفل الفلسطيني، في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشها الأطفال الفلسطينيون، وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرض الأطفال إلى استهداف مباشر لحقهم في... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T09:00+0000
2026-04-06T09:03+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/06/1112316518_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4065def09d1395a91f4292d45503d514.jpg
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/06/1112316518_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d7f6d358e60725f4a167ebe59699c136.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
09:00 GMT 06.04.2026 (تم التحديث: 09:03 GMT 06.04.2026)
© Sputnik . Ajwad Jradatيوم الطفل الفلسطيني ... واقع إنساني صعب وأحلام بسيطة بالتعليم والحياة بلا مشقة
يوم الطفل الفلسطيني ... واقع إنساني صعب وأحلام بسيطة بالتعليم والحياة بلا مشقة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
يحل يوم الطفل الفلسطيني، في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشها الأطفال الفلسطينيون، وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرض الأطفال إلى استهداف مباشر لحقهم في الحياة، كما تعرض الأطفال في الضفة الغربية إلى اعتداءات وهجمات من قبل المستوطنين الذين هاجموا عددا من المدارس في مواقع مختلفة.
وكشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ أكثر من سنتين أدت إلى مقتل أكثر من 21 ألف طفل فلسطيني، ما يعكس واقعا كارثيا للأطفال الفلسطينيين.
واقع يزداد صعوبة وأحلام في حياة بلا مشقة
وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تقف الطفلة أمل مصلح بجانب خيمة عائلتها النازحة، تنظر إلى الأطفال في أحد مراكز الإيواء، وهم يحاولون استغلال بعض الوقت للعب بالكرة، وما زالت أمل تعاني من ذاكرة تزدحم بمشاهد الحرب والنزوح، ومعاناة الوقوف على التكية ونقل الماء في كل يوم.
وتقول الطفلة أمل مصلح لوكالة "سبوتنيك": "كنت أخاف من الصواريخ كلها حتى الصغيرة منها، لقد كانت تسبب لي الرعب، وبسبب القصف والدمار نزحنا من شمال غزة، وخرجنا من بيتنا وتركت غرفتي وألعابي الجميلة، وكنت أذهب إلى المدرسة لكن اليوم لا نذهب إليها، بل أقوم بتعبئة المياه وأقف لساعات أمام التكية للحصول على بعض الطعام، لقد فقدت كل شيء، فقدت بيتي واستشهدت صديقاتي، لقد ذهب الزمن الجميل ولم يعد للأطفال حياة جميلة".
© Sputnik . Ajwad Jradatيوم الطفل الفلسطيني ... واقع إنساني صعب وأحلام بسيطة بالتعليم والحياة بلا مشقة
يوم الطفل الفلسطيني ... واقع إنساني صعب وأحلام بسيطة بالتعليم والحياة بلا مشقة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
يوم الطفل الفلسطيني ... واقع إنساني صعب وأحلام بسيطة بالتعليم والحياة بلا مشقة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتشير تقارير صحية وحقوقية محلية ودولية إلى أن الأطفال والنساء يشكلون ما يزيد على 60% من إجمالي ضحايا الحرب، في مشهد يختزل حجم الكارثة الإنسانية، ويعاني نحو 10,500 طفل من إصابات بليغة غيرت مجرى حياتهم، بما في ذلك أكثر من ألف حالة بتر للأطراف، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية ونقص حاد في الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وتضيف الطفلة أمل: "أتمنى أن نعود إلى بيتنا، وأجد صديقاتي وأحكي معهن، وأتمنى العودة للمدرسة كي أقرأ وأتعلم، أريد أن أعيش من دون الوقوف على التكية وجلب المياه كل يوم، أريد أن ألعب بحرية".
وأشارت النازحة إكرام نصر، إلى أن الأطفال في غزة يعانون كل يوم، في ظل واقع كارثي يتجاوز طفولتهم البريئة، وتقول النازحة في خان يونس إكرام نصر لـ "سبوتنيك": "لا يوجد حليب للأطفال، ولا يوجد حتى ألعاب للأطفال، حتى في رمضان لم نستطع إدخال الفرحة على نفوسهم بفانوس مضيء، ولم نستطع شراء ملابس العيد، ولا يتوفر الدواء ولا الطعام ولا الماء بشكل كافي، ألله المستعان، فالأطفال لم يروا يوما واحدا جميلا منذ زمن".
© Sputnik . Ajwad Jradatيوم الطفل الفلسطيني ... واقع إنساني صعب وأحلام بسيطة بالتعليم والحياة بلا مشقة
يوم الطفل الفلسطيني ... واقع إنساني صعب وأحلام بسيطة بالتعليم والحياة بلا مشقة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
يوم الطفل الفلسطيني ... واقع إنساني صعب وأحلام بسيطة بالتعليم والحياة بلا مشقة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكشفت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عن أرقام صادمة حيث ارتفع عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما إلى 64,616 طفلا، ما يمثل قفزة كبيرة من 17 ألف يتيم كانوا مسجلين من قبل بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وقالت الناشطة الحقوقية ماجدة قديح لوكالة "سبوتنيك": "يعيش الطفل الفلسطيني واقعا أكبر من عمره، ويمارس مهام ليست من شأنه، هو بعيد كليا عن مقاعد الدراسة، وهناك عشرات الآلاف من الأطفال أصبحوا أيتاما اليوم، وعشرات الآلاف مشردون، إنهم لا يدرسون، ولا يعيشون حياة طبيعية، لا يلعبون ولا يمارسون حقوقهم الأساسية في الحياة، هم محرومون من هذا الحق كله".
© Sputnik . Ajwad Jradatيوم الطفل الفلسطيني ... واقع إنساني صعب وأحلام بسيطة بالتعليم والحياة بلا مشقة
يوم الطفل الفلسطيني ... واقع إنساني صعب وأحلام بسيطة بالتعليم والحياة بلا مشقة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
يوم الطفل الفلسطيني ... واقع إنساني صعب وأحلام بسيطة بالتعليم والحياة بلا مشقة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضافت قديح: "يمر اليوم على الأطفال وهم أمام التكايا وصهاريج المياه، لقد ضاعت طفولتهم، وحرموا من كل شيء جميل، وتغيرت أحلامهم وتربيتهم، لا مدارس ولا علم ولا أي شيء، أين حق الطفل؟ الأطفال يعيشون ظروفا صعبة وغير إنسانية، يواجهون خلالها تحديات تتجاوز فقدان الوالدين، لتشمل النزوح القسري وفقدان المأوى وتعطل الخدمات الصحية والتعليمية، ونقصا حادا في الغذاء والدواء".
ويأتي يوم الطفل الفلسطيني الذي يوافق 5 أبريل من كل عام، وقد أقرته السلطة الفلسطينية عام 1995 لتأكيد حقوق الأطفال وحمايتهم، وفي هذا العام تشير الإحصائيات والأرقام الرسمية إلى واقع كارثي يعيشه الأطفال الفلسطينيون، في ظل أزمات مركبة ومستمرة، تحرمهم من أبسط حقوقهم في التعليم والعب والحياة بأمان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала