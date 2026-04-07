الداخلية القطرية: إصابة 4 أشخاص جراء سقوط شظايا على منزل عقب اعتراض صواريخ إيرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الثلاثاء، إن أربعة أشخاص، بينهم طفل، أصيبوا جراء سقوط شظايا مقذوفات على منزل عقب اعتراض صواريخ إيرانية. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T22:32+0000
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الثلاثاء، إن أربعة أشخاص، بينهم طفل، أصيبوا جراء سقوط شظايا مقذوفات على منزل عقب اعتراض صواريخ إيرانية.
وقالت الوزارة: "في إطار المتابعة المستمرة لما سجلته السجلات الميدانية، تؤكد وزارة الداخلية أن الجهات المعنية باشرت تعاملها مع حادث نتج عنه انبعاث روائح غير طبيعية، تبين لاحقاً أنها تعود إلى مصدر محدود في منطقة مريخ".
وأضاف: "وقد تم تسجيل 4 إصابات تم التعامل معها من قبل الجهات المختصة، ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تماثل بعضهم للشفاء، ويخضع آخرون للمتابعة الطبية".
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت أمريكا وإسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران
، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وأدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.