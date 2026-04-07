بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحث على تبني مقترحات توحيد القضاء وتؤكد استقلالية المسار الوطني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260407/بعثة-الأمم-المتحدة-للدعم-في-ليبيا-تحث-على-تبني-مقترحات-توحيد-القضاء-وتؤكد-استقلالية-المسار-الوطني-1112352039.html
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحث على تبني مقترحات توحيد القضاء وتؤكد استقلالية المسار الوطني
سبوتنيك عربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111051325_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_eade3201648d552a90fb4fdc54866baa.jpg
وأوضحت البعثة، في بيان رسمي، حصلت سبوتنيك على نسخة منه، أن جهود الوساطة الجارية حاليًا تُدار عبر لجنة ليبية تضم نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والبرلمانية، مؤكدة أن هذه المساعي "وطنية خالصة" وتتمتع باستقلالية تامة بعيدًا عن أي تدخل خارجي.وشددت على أن مخرجات اللجنة ومقترحاتها جاءت نتيجة عملها المنفرد، بعد سلسلة من المشاورات الواسعة مع الأطراف القضائية والقانونية ذات العلاقة.وفي هذا الإطار، أكدت البعثة أن دورها يظل محدودًا في تقديم الدعم الفني فقط، وذلك في حال طلب منها، دون أن تشارك في اجتماعات اللجنة أو جلساتها مع الأطراف الليبية، في تأكيد على احترامها للملكية الوطنية لمسار الحل.ودعت البعثة في بيانها السلطات المعنية كافة إلى التعامل بشكل سريع وبنّاء مع هذه المقترحات، وبحسن نية، بهدف تجنب مزيد من الانقسام داخل السلطة القضائية، والعمل على استعادة وحدتها بما يعزز أسس العدالة وسيادة القانون في البلاد.ولم يسلم الجهاز القضائي من تداعيات الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات، إذ برزت مؤشرات على حالة من الانقسام داخل المؤسسات القضائية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن تأثير ذلك على استقلال القضاء ووحدته ودوره في ترسيخ سيادة القانون.ويعد القضاء أحد الركائز الأساسية لأي دولة تسعى إلى تحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات، الأمر الذي يجعل أي انقسام داخله مصدر قلق كبير لما قد يحمله من تداعيات قانونية وسياسية تمس مسار العدالة وثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
https://sarabic.ae/20211214/ستيفاني-وليامز-تحذر-الجميع-لا-تسامح-مع-ترهيب-القضاء-في-ليبيا-1053911024.html
https://sarabic.ae/20221009/محارق-المهاجرين-لماذا-أخفقت-ليبيا-في-القضاء-على-الاتجار-بالبشر-1068804046.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
ماهر الشاعري
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111051325_135:0:946:608_1920x0_80_0_0_7543fb49099ea6e0c331cbbfe753015c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
12:46 GMT 07.04.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متابعتها المستمرة لتطورات الأزمة القضائية في ليبيا، وما تفرزه من تداعيات على وحدة المؤسسة القضائية، في ظل مخاوف متزايدة من تعميق الانقسام داخل أحد أهم أركان الدولة.
وأوضحت البعثة، في بيان رسمي، حصلت سبوتنيك على نسخة منه، أن جهود الوساطة الجارية حاليًا تُدار عبر لجنة ليبية تضم نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والبرلمانية، مؤكدة أن هذه المساعي "وطنية خالصة" وتتمتع باستقلالية تامة بعيدًا عن أي تدخل خارجي.
وشددت على أن مخرجات اللجنة ومقترحاتها جاءت نتيجة عملها المنفرد، بعد سلسلة من المشاورات الواسعة مع الأطراف القضائية والقانونية ذات العلاقة.
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
ستيفاني وليامز تحذر الجميع: لا تسامح مع ترهيب القضاء في ليبيا
14 ديسمبر 2021, 06:34 GMT
وفي هذا الإطار، أكدت البعثة أن دورها يظل محدودًا في تقديم الدعم الفني فقط، وذلك في حال طلب منها، دون أن تشارك في اجتماعات اللجنة أو جلساتها مع الأطراف الليبية، في تأكيد على احترامها للملكية الوطنية لمسار الحل.

كما أشارت إلى أن المقترحات الثلاثة التي قدمتها اللجنة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، تمثل الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على استقلال السلطة القضائية وضمان نزاهتها ووحدتها، معتبرةً أنها تستجيب لمتطلبات المصلحة العامة، وتنسجم مع الحاجة إلى دفع العملية الانتقالية نحو مزيد من الاستقرار.

ودعت البعثة في بيانها السلطات المعنية كافة إلى التعامل بشكل سريع وبنّاء مع هذه المقترحات، وبحسن نية، بهدف تجنب مزيد من الانقسام داخل السلطة القضائية، والعمل على استعادة وحدتها بما يعزز أسس العدالة وسيادة القانون في البلاد.
ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
محارق المهاجرين... لماذا أخفقت ليبيا في القضاء على الاتجار بالبشر؟
9 أكتوبر 2022, 15:37 GMT
ولم يسلم الجهاز القضائي من تداعيات الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات، إذ برزت مؤشرات على حالة من الانقسام داخل المؤسسات القضائية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن تأثير ذلك على استقلال القضاء ووحدته ودوره في ترسيخ سيادة القانون.
ويعد القضاء أحد الركائز الأساسية لأي دولة تسعى إلى تحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات، الأمر الذي يجعل أي انقسام داخله مصدر قلق كبير لما قد يحمله من تداعيات قانونية وسياسية تمس مسار العدالة وثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала