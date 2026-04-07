https://sarabic.ae/20260407/بعثة-الأمم-المتحدة-للدعم-في-ليبيا-تحث-على-تبني-مقترحات-توحيد-القضاء-وتؤكد-استقلالية-المسار-الوطني-1112352039.html
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحث على تبني مقترحات توحيد القضاء وتؤكد استقلالية المسار الوطني
سبوتنيك عربي
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متابعتها المستمرة لتطورات الأزمة القضائية في ليبيا، وما تفرزه من تداعيات على وحدة المؤسسة القضائية، في ظل مخاوف متزايدة...
2026-04-07T12:46+0000
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111051325_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_eade3201648d552a90fb4fdc54866baa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111051325_135:0:946:608_1920x0_80_0_0_7543fb49099ea6e0c331cbbfe753015c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متابعتها المستمرة لتطورات الأزمة القضائية في ليبيا، وما تفرزه من تداعيات على وحدة المؤسسة القضائية، في ظل مخاوف متزايدة من تعميق الانقسام داخل أحد أهم أركان الدولة.
وأوضحت البعثة، في بيان رسمي، حصلت سبوتنيك
على نسخة منه، أن جهود الوساطة الجارية حاليًا تُدار عبر لجنة ليبية تضم نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والبرلمانية، مؤكدة أن هذه المساعي "وطنية خالصة" وتتمتع باستقلالية تامة بعيدًا عن أي تدخل خارجي.
وشددت على أن مخرجات اللجنة ومقترحاتها جاءت نتيجة عملها المنفرد، بعد سلسلة من المشاورات الواسعة مع الأطراف القضائية والقانونية ذات العلاقة.
14 ديسمبر 2021, 06:34 GMT
وفي هذا الإطار، أكدت البعثة أن دورها يظل محدودًا في تقديم الدعم الفني فقط، وذلك في حال طلب منها، دون أن تشارك في اجتماعات اللجنة أو جلساتها مع الأطراف الليبية، في تأكيد على احترامها للملكية الوطنية لمسار الحل.
كما أشارت إلى أن المقترحات الثلاثة التي قدمتها اللجنة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، تمثل الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على استقلال السلطة القضائية وضمان نزاهتها ووحدتها، معتبرةً أنها تستجيب لمتطلبات المصلحة العامة، وتنسجم مع الحاجة إلى دفع العملية الانتقالية نحو مزيد من الاستقرار.
ودعت البعثة في بيانها السلطات المعنية كافة إلى التعامل بشكل سريع وبنّاء مع هذه المقترحات، وبحسن نية، بهدف تجنب مزيد من الانقسام داخل السلطة القضائية، والعمل على استعادة وحدتها بما يعزز أسس العدالة وسيادة القانون في البلاد.
ولم يسلم الجهاز القضائي من تداعيات الانقسام السياسي والمؤسسي
الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات، إذ برزت مؤشرات على حالة من الانقسام داخل المؤسسات القضائية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن تأثير ذلك على استقلال القضاء ووحدته ودوره في ترسيخ سيادة القانون.
ويعد القضاء أحد الركائز الأساسية لأي دولة تسعى إلى تحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات، الأمر الذي يجعل أي انقسام داخله مصدر قلق كبير لما قد يحمله من تداعيات قانونية وسياسية تمس مسار العدالة وثقة المواطنين في المنظومة القضائية.