https://sarabic.ae/20260410/استعدادات-في-باكستان-لاستضافة-وفود-من-طهران-وواشنطن-لإجراء-مفاوضات-سلام-1112443221.html
استعدادات في باكستان لاستضافة وفود من طهران وواشنطن لإجراء مفاوضات سلام
سبوتنيك عربي
2026-04-10T09:45+0000
صور
وسائط متعددة
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0a/1112443391_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_c9c36849f94be1c83dbfc9ef9bc645d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0a/1112443391_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ca14f8dde11eabd6ade00c2364a19385.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي تظهر الاستعدادات التي تقوم بها باكستان لاستضافة مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في إسلام آباد.
© REUTERS Asim Hafeez
أفراد من الشرطة الباكستانية يتفقدون مركبة عند نقطة تفتيش أمنية قبيل المفاوضات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد.
© REUTERS Akhtar Soomro
صورة تظهر إغلاق أحد الطرق في منطقة في منطقة "دي تشوك" الباكستانية كإجراء أمني، بينما تستعد إسلام آباد لاستضافة مفاوضات السلام بين أمريكا وإيران.
© REUTERS Waseem Khan
لقطة للحركة المرورية في أحد الشوارع بالقرب من مسجد فيصل في إسلام آباد.
© REUTERS Waseem Khan
صورة تظهر عددا من عناصر الشرطة الباكستانية في سيارة بالقرب من وزارة الخارجية.
© REUTERS Waseem Khan
لقطة لرجل يقود دراجة نارية أمام مقر إقامة الرئيس في إسلام آباد.
© REUTERS Akhtar Soomro
طائرة مروحية تحلق في سماء إسلام آباد.
© REUTERS Akhtar Soomro
وقوف ضباط الشرطة عند نقطة تفتيش على طريق يؤدي إلى فندق "سيرينا" في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد.
© REUTERS Akhtar Soomro
صورة لفندق "سيرينا" في إسلام آباد والذي سييتضيف المفاوضات الأمريكية – الإيرانية.
© REUTERS Akhtar Soomro
لقطة لضابط شرطة وجندي من القوات العسكرية يحرسان طريقا مهجورا يؤدي إلى فندق "سيرينا".
© REUTERS Akhtar Soomro
حافلة شرطة مزودة بمعدات مكافحة الشغب تسير على طريق يؤدي إلى فندق "سيرينا".
