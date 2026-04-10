محادثات مرتقبة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.. ترقب المفاوضات بين أمريكا وإيران في إسلام آباد

بعد تدخل ترامب جدد الجيش الإسرائيلي إنذاراته بإخلاء مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، مع توسيع حدود هذه الإنذارات لتشمل ثمانية أحياء. 10.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-10T16:33+0000

وشنت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية على 52 مدينة وبلدة ومنطقة في جنوب لبنان، خلال 24 ساعة، ما أدى إلى مقتل 24 شخصًا، بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن إصابة 5 آخرين. ويواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته العنيفة على لبنان، رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء الماضي، هدنة لمدة أسبوعين قالت إيران وباكستان إنها تشمل لبنان، فيما نفت واشنطن وتل أبيب ذلك.من جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس أنه أصدر تعليمات ببدء محادثات سلام مع لبنان، تشمل نزع سلاح حزب ‌الله، في حين قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن السفير السابق سيمون كرم سيرأس وفد لبنان في المفاوضات، التي ذكرت تقارير أنها ستُعقد في واشنطن الثلاثاء المقبل. وأوضح نصر الله، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن إسرائيل تعمل بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية على إدارة مسارين متوازيين، أحدهما عسكري ميداني والآخر تفاوضي سياسي، بهدف تحقيق مكاسب استراتيجية تتجاوز مجرد تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن استمرار الضربات على لبنان يمثل خرقًا واضحًا لاتفاقات التهدئة التي جرى التوصل إليها سابقًا. ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد مع استمرار الهدنةتستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد أول مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران عقب الحرب التي شنتها واشنطن وتل أبيب على الجمهورية الإسلامية.أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، أن وفد بلاده توجه إلى مفاوضات السلام في إسلام آباد مؤكدًا أنه يجب على الولايات المتحدة، وفقًا لتعهداتها، أن توقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وأي سلام في المنطقة يجب أن يشمل لبنان، والساعات المقبلة حاسمة.وأشار إلى أن بلاده كانت بصدد الرد على انتهاك وقف إطلاق النار عبر استهداف لبنان، لكن باكستان تدخلت ونقلت رسائل مفادها أن واشنطن ستكبح جماح إسرائيل.وتهدد الضربات الإسرائيلية في لبنان المفاوضات في إسلام آباد، مع تلويح إيراني بالمقاطعة إذا استمر القصف، مقابل تمسك إسرائيلي برفض وقف إطلاق النار. ورأى أن الوسيط الباكستاني يلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار هذه المحادثات، خصوصًا في ما إذا كانت ملفات مثل لبنان جزءًا من أجندة التفاوض.وأوضح الشلبي أن إيران، بعد تلك الهجمات، أثبتت قدرتها على المواجهة والردع، وهو ما جعلها طرفًا صعبًا في المعادلة. ولفت إلى أن الولايات المتحدة تسعى لفرض هيمنتها على الشرق الأوسط والسيطرة على منابع الطاقة التي تغذي الصين، بينما إسرائيل ترى أن أمنها يتطلب تدمير كل مصادر الخطر في المنطقة، من العراق وسوريا ولبنان وصولًا إلى اليمن، وهو ما يخلق تناقضًا في الرؤى بين الحليفين.إيران تؤكد أن عبور السفن الأمريكية عبر مضيق هرمز مشروط بعدم السلوك العدائي قال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، إن عبور السفن الأمريكية عبر مضيق هرمز "مشروط بعدم السلوك العدائي"، على حد تعبيره.وأظهرت بيانات لحركة عبور السفن عبر مضيق هرمز منذ اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أن ناقلة واحدة للمنتجات النفطية وخمس سفن منفصلة لنقل البضائع الجافة أبحرت عبر المضيق على مدى الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.وذكر موقع "مارين ترافيك" المتخصص في رصد الملاحة البحرية الدولية، أن قائمة الانتظار للعبور تضم نحو 426 ناقلة نفط، و34 ناقلة لغاز البترول المسال، و19 سفينة للغاز الطبيعي المسال، تقف جميعها في ترقب للحصول على الضوء الأخضر. ووافقت إيران على السماح للسفن بالمرور عبر مضيق هرمز لمدة أسبوعين، على أن يتم تنسيق عبورها من قبل الجيش الإيراني.وأوضح أن القانون الدولي، وتحديدًا اتفاقية قانون البحار، يمنح السفن حق المرور دون رسوم أو قيود، إلا أن إيران فرضت واقعًا جديدًا يتمثل في ضوابط أمنية وتفتيش، بل وطرحت فكرة فرض رسوم على العبور، وهو ما يعرقل حركة الملاحة الدولية.وأشار ماهر إلى أن الولايات المتحدة نفسها اعتادت على تجاوز القانون الدولي، مستشهدًا بانسحابها في عهد الرئيس ترامب من عشرات المعاهدات والاتفاقيات الأممية. وأضاف أن التصريحات المتبادلة بين الطرفين ليست سوى أدوات ضغط قبل الجلوس على طاولة المفاوضات، حيث يسعى كل طرف إلى رفع سقف مطالبه ليتمكن لاحقًا من تقديم تنازلات محسوبة.الكرملين يعلن أن أوروبا للأسف ترفض الانخراط في أي قنوات اتصال مع موسكو ويؤكد أن موسكو لا تهدد أحدًاقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن روسيا تسعى لإقامة علاقات جيدة ومتبادلة المنفعة مع الجميع بما في ذلك الدول الأوروبية التي ترفض، في الوقت الحالي أي اتصالات.وأشار بيسكوف إلى أن المخاوف في باريس حول خطر نشوب حرب مفتوحة بين فرنسا وروسيا تفتقر إلى مبررات واقعية.من جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الاتصالات بشأن الملف الأوكراني لا تزال مستمرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الجانب الروسي لم ير منذ فترة طويلة آفاقًا لاستئناف الحوار في ظل انشغال الوسطاء الأمريكيين بمسائل وقضايا أخرى.وأوضح ملحم أن التصريحات الصارخة ضد موسكو لا تعكس إجماعًا أوروبيًا، إذ إن هناك أحزابًا ومفكرين وإعلاميين ينظرون إلى روسيا باعتبارها جزءًا من الحضارة الأوروبية، ما يجعل فكرة الاستغناء عنها مستحيلة.وأضاف أن بعض الساسة الأوروبيين يرفضون الاعتراف بانتصار روسيا في أوكرانيا، لأن ذلك سيعني سقوط رهاناتهم السابقة على تحطيم الاقتصاد الروسي، وهو ما لم يتحقق.الحكومة المصرية تخفف إجراءات ترشيد الطاقة بعد وقف إطلاق النار في إيرانأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تخفيف إجراءات ترشيد الطاقة، عبر تعديل موعد إغلاق المحال التجارية ليصبح الساعة 11 مساءً بدلاً من 9 مساء، حتى نهاية أبريل الجاري.كانت الحكومة المصرية، قررت في 18 مارس، غلق المحال التجارية والمطاعم من 9 مساء، خلال أيام الأسبوع، و10 مساء في أيام الخميس والجمعة لمدة شهر لترشيد استهلاك الطاقة، بدءًا من 28 مارس الماضي.وأوضح مدبولي أنه "بداية من يوم 28 مارس ستغلق المحال، ومراكز التسوق، والمقاهي في 5 أيام عند الـ9 مساءً ويومين فقط عند الساعة الـ10 مساءً لمدة شهر، وسيتم التراجع عنها حال تغيرت الأوضاع في الأزمة".وقال الشافعي، في تصريحات لراديو سبوتنيك، إن إعلان رئيس الوزراء تأمين احتياجات الاقتصاد المصري من النفط والغاز لفترة تمتد لنحو نصف عام يعكس نجاح الدولة في توفير متطلبات الإنتاج والخدمات، بما يضمن استمرار عمل القطاعات الاقتصادية دون تأثيرات سلبية على المواطنين أو الأنشطة الصناعية والخدمية.

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

