https://sarabic.ae/20260411/إعلام-مارين-لوبان-تعقد-اجتماعا-سريا-مع-رجال-أعمال-فرنسيين-بارزين-1112462612.html
إعلام: مارين لوبان تعقد اجتماعا سريا مع رجال أعمال فرنسيين بارزين
إعلام: مارين لوبان تعقد اجتماعا سريا مع رجال أعمال فرنسيين بارزين
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، عقدت عشاءً سريًا مع عدد من كبار رجال... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-11T04:47+0000
2026-04-11T04:47+0000
2026-04-11T05:16+0000
مارين لوبان
أخبار فرنسا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102238/36/1022383611_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_63aef5fc277fd00a283a0bdd0f41fc56.jpg
وبحسب ما نقلته صحيفة أمريكية عن مصادر مطلعة، جرى اللقاء يوم الثلاثاء في مطعم "دروان" الشهير في باريس، ولم تُكشف تفاصيله إلا لاحقًا.وشارك في الاجتماع رئيس مجموعة السلع الفاخرة "إل في إم إتش"، برنار أرنو، ورئيس شركة الطاقة "توتال إنرجيز"، باتريك بويانيه، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات المدرجة ضمن مؤشر "كاك 40" الفرنسي.ويشير عقد هذا اللقاء، وفق الصحيفة، إلى أن مجتمع الأعمال في فرنسا لم يعد يتجنب التواصل مع حزب التجمع الوطني كما كان في السابق.ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل سعي النخبة الاقتصادية الفرنسية إلى فتح قنوات تواصل مع حزب التجمع الوطني تحسبًا لإمكانية صعوده في السنوات المقبلة، غير أن التقرير أشار إلى أن التقارب بين لوبان وكبار رجال الأعمال لم يتحقق بعد، وأن اللقاء بدا أقرب إلى تبادل وجهات النظر، بحسب ما ذكرته صحيفة "بوليتيكو".وفي سياق متصل، كانت لوبان قد استأنفت في فبراير/شباط الماضي حكمًا صدر بحقها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، حيث طالبت النيابة بتثبيت منعها من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات، دون المطالبة بتنفيذه بشكل فوري، إلى جانب طلب الحكم عليها بالسجن أربع سنوات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ، وسنة تحت الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو بما يعادل 117 ألف دولار أمريكي.ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في باريس حكمها في 7 يوليو/تموز، وهو القرار الذي سيحدد إمكانية ترشح لوبان في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، إذ أكدت مرارًا أنها ستترشح في حال تبرئتها، بينما سيتولى جوردان بارديلا قيادة الحزب في حال عدم حدوث ذلك.
https://sarabic.ae/20221004/مارين-لوبان-هذا-الشتاء-في-فرنسا-سيكون-صعبا-والقادم-سيكون-أصعب-1068587682.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102238/36/1022383611_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_afd10a840595042d918c7dbf45c12e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مارين لوبان, أخبار فرنسا , العالم
مارين لوبان, أخبار فرنسا , العالم
إعلام: مارين لوبان تعقد اجتماعا سريا مع رجال أعمال فرنسيين بارزين
04:47 GMT 11.04.2026 (تم التحديث: 05:16 GMT 11.04.2026)
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، عقدت عشاءً سريًا مع عدد من كبار رجال الأعمال الفرنسيين.
وبحسب ما نقلته صحيفة أمريكية عن مصادر مطلعة، جرى اللقاء يوم الثلاثاء في مطعم "دروان" الشهير في باريس، ولم تُكشف تفاصيله إلا لاحقًا.
وشارك في الاجتماع رئيس مجموعة السلع الفاخرة "إل في إم إتش"، برنار أرنو، ورئيس شركة الطاقة "توتال إنرجيز"، باتريك بويانيه، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات المدرجة ضمن مؤشر "كاك 40" الفرنسي.
ويشير عقد هذا اللقاء، وفق الصحيفة، إلى أن مجتمع الأعمال في فرنسا لم يعد يتجنب التواصل مع حزب التجمع الوطني كما كان في السابق.
وأوضحت الصحيفة أن شركة "توتال إنرجيز" أكدت أن ممثليها يلتقون، وفق سياسة الشركة، مع ممثلي مختلف القوى السياسية في البلاد.
ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل سعي النخبة الاقتصادية الفرنسية إلى فتح قنوات تواصل مع حزب التجمع الوطني تحسبًا لإمكانية صعوده في السنوات المقبلة، غير أن التقرير أشار إلى أن التقارب بين لوبان وكبار رجال الأعمال لم يتحقق بعد، وأن اللقاء بدا أقرب إلى تبادل وجهات النظر، بحسب ما ذكرته صحيفة "بوليتيكو".
وفي سياق متصل، كانت لوبان قد استأنفت في فبراير/شباط الماضي حكمًا صدر بحقها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي
، حيث طالبت النيابة بتثبيت منعها من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات، دون المطالبة بتنفيذه بشكل فوري، إلى جانب طلب الحكم عليها بالسجن أربع سنوات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ، وسنة تحت الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو بما يعادل 117 ألف دولار أمريكي.
ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في باريس حكمها في 7 يوليو/تموز، وهو القرار الذي سيحدد إمكانية ترشح لوبان في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، إذ أكدت مرارًا أنها ستترشح في حال تبرئتها، بينما سيتولى جوردان بارديلا قيادة الحزب في حال عدم حدوث ذلك.