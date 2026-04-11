إعلام: مارين لوبان تعقد اجتماعا سريا مع رجال أعمال فرنسيين بارزين

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: مارين لوبان تعقد اجتماعا سريا مع رجال أعمال فرنسيين بارزين
سبوتنيك عربي
إعلام: مارين لوبان تعقد اجتماعا سريا مع رجال أعمال فرنسيين بارزين

04:47 GMT 11.04.2026 (تم التحديث: 05:16 GMT 11.04.2026)
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، عقدت عشاءً سريًا مع عدد من كبار رجال الأعمال الفرنسيين.
وبحسب ما نقلته صحيفة أمريكية عن مصادر مطلعة، جرى اللقاء يوم الثلاثاء في مطعم "دروان" الشهير في باريس، ولم تُكشف تفاصيله إلا لاحقًا.
وشارك في الاجتماع رئيس مجموعة السلع الفاخرة "إل في إم إتش"، برنار أرنو، ورئيس شركة الطاقة "توتال إنرجيز"، باتريك بويانيه، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات المدرجة ضمن مؤشر "كاك 40" الفرنسي.
ويشير عقد هذا اللقاء، وفق الصحيفة، إلى أن مجتمع الأعمال في فرنسا لم يعد يتجنب التواصل مع حزب التجمع الوطني كما كان في السابق.

وأوضحت الصحيفة أن شركة "توتال إنرجيز" أكدت أن ممثليها يلتقون، وفق سياسة الشركة، مع ممثلي مختلف القوى السياسية في البلاد.

ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل سعي النخبة الاقتصادية الفرنسية إلى فتح قنوات تواصل مع حزب التجمع الوطني تحسبًا لإمكانية صعوده في السنوات المقبلة، غير أن التقرير أشار إلى أن التقارب بين لوبان وكبار رجال الأعمال لم يتحقق بعد، وأن اللقاء بدا أقرب إلى تبادل وجهات النظر، بحسب ما ذكرته صحيفة "بوليتيكو".
وفي سياق متصل، كانت لوبان قد استأنفت في فبراير/شباط الماضي حكمًا صدر بحقها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، حيث طالبت النيابة بتثبيت منعها من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات، دون المطالبة بتنفيذه بشكل فوري، إلى جانب طلب الحكم عليها بالسجن أربع سنوات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ، وسنة تحت الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو بما يعادل 117 ألف دولار أمريكي.
ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في باريس حكمها في 7 يوليو/تموز، وهو القرار الذي سيحدد إمكانية ترشح لوبان في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، إذ أكدت مرارًا أنها ستترشح في حال تبرئتها، بينما سيتولى جوردان بارديلا قيادة الحزب في حال عدم حدوث ذلك.
