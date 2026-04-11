https://sarabic.ae/20260411/الجيش-الروسي-يستهدف-المنشآت-الصناعية-ومراكز-النقل-والطاقة-لقوات-كييف--وزارة-الدفاع-1112467983.html
الجيش الروسي يستهدف المنشآت الصناعية ومراكز النقل والطاقة لقوات كييف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
2026-04-11T09:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076149121_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_236288cce4d784e85cb4396e549f06e1.jpg
https://sarabic.ae/20260410/وزارة-الدفاع-الروسية-تشيد-بدور-الطائرات-المسيرة-في-تحرير-ميروبولسكويه-1112447845.html
https://sarabic.ae/20260411/قوات-الدفاع-الجوي-تدمر-99-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--الدفاع-الروسية-1112462688.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076149121_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_f386b5f088a8e89af41a6d40352c4bd1.jpg
09:29 GMT 11.04.2026 (تم التحديث: 10:01 GMT 11.04.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تنفيذ القوات التابعة لها، ضربات دقيقة للمنشآت الصناعية والبنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها قوات كييف، إضافة لإلحاق خسائر كبيرة بقوات كييف عدة وعتادا.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "قامت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدمير منشآت البنية التحتية الصناعية والطاقة والنقلية الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعات الزوارق المسيرة والطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلاً عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".
وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 12 قنبلة جوية موجهة و259 طائرة دون طيار خلال اليوم الماضي".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بتحييد قوات مجموعة "دنيبر" ما يصل إلى 40 جنديا و11 سيارة وأربع محطات حرب إلكترونية.
وأضافت الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" من تحرير خطوط ومواقع استراتيجية من براثن قوات كييف، وخسر العدو ما يصل إلى 160 جنديا وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113"، ومركبة قتال مشاة "برادلي" أمريكية الصنع وخمس مركبات قتال مدرعة و21 سيارة ومدفعا ميدانيا".
وتابعت الوزارة: "بلغت خسائر العدو أكثر من 180 جنديًا ومركبتي قتال مدرعتين وتسع مركبات وأربع محطات حرب إلكترونية. كما دُمر مستودع ذخيرة ومستودعان للإمدادات، في منطقة نفوذ مجموعة الشمال".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 190 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و28 مركبة، وأربعة مدافع ميدانية، ومنظومة إطلاق صواريخ غراد، ومحطة حرب إلكترونية، كما دمرت ثلاثة مستودعات ذخيرة وأربعة مستودعات إمداد، في منطق ةنفوذ قوات الغرب.
وفي بيانها، قالت وزارة الدفاع الروسية: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 345 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وثماني مركبات، ومحطة حرب إلكترونية، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع "هاوتزر" أمريكي الصنع من طراز "إم777" عيار 155 ملم، في منطقة نفوذ قوات المركز".
وأوضح البيان أن قوات مجموعة "الشرق" واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 285 عسكريا إثر الاشتباكات.