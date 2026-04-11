الجيش الروسي يستهدف المنشآت الصناعية ومراكز النقل والطاقة لقوات كييف- وزارة الدفاع

الجيش الروسي يستهدف المنشآت الصناعية ومراكز النقل والطاقة لقوات كييف- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تنفيذ القوات التابعة لها، ضربات دقيقة للمنشآت الصناعية والبنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها قوات كييف، إضافة... 11.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-11T09:29+0000

2026-04-11T09:29+0000

2026-04-11T10:01+0000

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "قامت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدمير منشآت البنية التحتية الصناعية والطاقة والنقلية الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعات الزوارق المسيرة والطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلاً عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 12 قنبلة جوية موجهة و259 طائرة دون طيار خلال اليوم الماضي".وأفادت وزارة الدفاع الروسية بتحييد قوات مجموعة "دنيبر" ما يصل إلى 40 جنديا و11 سيارة وأربع محطات حرب إلكترونية.وتابعت الوزارة: "بلغت خسائر العدو أكثر من 180 جنديًا ومركبتي قتال مدرعتين وتسع مركبات وأربع محطات حرب إلكترونية. كما دُمر مستودع ذخيرة ومستودعان للإمدادات، في منطقة نفوذ مجموعة الشمال".وفي بيانها، قالت وزارة الدفاع الروسية: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 345 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وثماني مركبات، ومحطة حرب إلكترونية، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع "هاوتزر" أمريكي الصنع من طراز "إم777" عيار 155 ملم، في منطقة نفوذ قوات المركز".وأوضح البيان أن قوات مجموعة "الشرق" واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 285 عسكريا إثر الاشتباكات.القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين وتتقدم على محاور العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري