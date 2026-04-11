صيدا تؤبن ضحايا "سراي النبطية" الـ13 بمشاركة رسمية وأمنية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
صيدا تؤبن ضحايا "سراي النبطية" الـ13 بمشاركة رسمية وأمنية
صيدا تؤبن ضحايا "سراي النبطية" الـ13 بمشاركة رسمية وأمنية
سبوتنيك عربي
أقامت مديرية أمن الدولة اللبنانية، بالتعاون مع أهالي ضحايا "سراي النبطية"، احتفالا تأبينيّا حاشدا في باحة سراي صيدا، تكريما لأرواح الضحايا الـ13 الذين ارتقوا... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
حصري
أقامت مديرية أمن الدولة اللبنانية، بالتعاون مع أهالي ضحايا "سراي النبطية"، احتفالا تأبينيّا حاشدا في باحة سراي صيدا، تكريما لأرواح الضحايا الـ13 الذين ارتقوا جراء الاستهداف الإسرائيلي على سراي النبطية بعد ظهر أمس الجمعة.
تقدم الحضور مدير عام أمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، إلى جانب عوائل الضحايا الذين استقبلوا المعزين والمشاركين.

كما شارك في التأبين حشد من الفعاليات السياسية والحزبية والدينية، بالإضافة إلى قيادات أمنية وعسكرية رفيعة المستوى من مدينتي صيدا والنبطية وعموم الجنوب اللبناني، وسط حضور شعبي لافت عبّر عن تضامنه الكامل مع المؤسسات الرسمية العسكرية وأهالي الضحايا.

افتتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني تلاه النشيد العسكري، تلته وقفة صمت حدادا على أرواح الضحايا وكلمات التأبين. وقد غصّت ساحة السراي بالوفود التي أمّت المكان للتأكيد على أن دماء الضحايا الذين سقطوا وهم يؤدون واجبهم الوطني، هي ضريبة الانتماء للأرض ومواجهة الاحتلال الذي لا يفرق بين مدني وعسكري.
وخلال الحفل، ألقيت كلمات شددت على بشاعة المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل في النبطية، معتبرين أن استهداف السراي الحكومي هو محاولة لضرب هيبة الدولة وكسر إرادة الصمود لدى اللبنانيين.
وأكد المتحدثون أن "هذه الكوكبة من الشهداء، وفي مقدمتهم الموظفون والعناصر الأمنية، هم وسام على صدر الوطن، وأن تضحياتهم ستظل منارة تضيئ طريق الحرية والسيادة".
من جانبهم، عبّر أهالي الضحايا عن "تمسكهم بخيار الصمود"، مؤكدين أن "غدر العدو لن يزيدهم إلا إصرارا على البقاء في أرضهم"، مطالبين المجتمع الدولي بوقف "المجازر الصهيونية التي تنتهك كافة المواثيق والأعراف الدولية".
واختتم الحفل بوضع أكاليل من الزهور باسم مديرية أمن الدولة في لبنان والفعاليات المشاركة، وسط أجواء من الحزن، قبل تقبل التعازي من الوفود المشاركة التي أكدت أن "الجنوب اللبناني سيبقى قلعة منيعة في وجه العدوان".
