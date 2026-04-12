بوتين: قدرات روسيا في قطاع الفضاء تساهم بشكل متزايد في اقتصاد البلاد وأمنها وسيادتها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن قدرات روسيا في قطاع الفضاء تساهم بشكل متزايد في اقتصاد البلاد وأمنها وسيادتها.
2026-04-12T15:58+0000
https://sarabic.ae/20260412/حلم-صغير-يصل-بأول-إنسان-إلى-الفضاء-هذه-قصة-يوري-غاغارين-1112495650.html
15:11 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 15:58 GMT 12.04.2026)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن قدرات روسيا في قطاع الفضاء تساهم بشكل متزايد في اقتصاد البلاد وأمنها وسيادتها.
وقال بوتين في حفل بمناسبة يوم رواد الفضاء، اليوم الأحد: "تُساهم القدرات الفضائية الروسية بشكل متزايد في الاقتصاد وتحسين جودة الحياة، فضلاً عن تعزيز أمن الدولة وسيادتها".
وأضاف الرئيس الروسي: "يشهد قطاع الفضاء اليوم تطورًا ديناميكيا. فمركبات الإطلاق والمركبات الفضائية لدينا تضمن التشغيل الموثوق، ويجري تحسين البنية التحتية المدارية، وتوسيع كوكبة الأقمار الصناعية، وتطوير أنظمة جديدة واعدة. ويتزايد إسهام قطاع الفضاء الروسي في اقتصاد البلاد، وجودة الحياة فيها، وأمنها، وسيادتها".
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "شكّلت رحلة رائد الفضاء الأول في العالم، يوري غاغارين، بداية عهد جديد في تاريخ البشرية، وأصبحت من أبرز أحداث القرن العشرين".
وقال بوتين: "هذا الإطلاق الأسطوري دشّن عهداً جديداً في تاريخ الحضارة، وأصبح من أبرز أحداث القرن العشرين وأكثرها رسوخاً في الذاكرة".
وبدوره أكد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف أن بلاده ستحتاج إلى تحسين وضعها في الجوانب الرئيسية لصناعة الصواريخ والفضاء في السنوات المقبلة.
وقال مانتوروف، في حفل بمناسبة يوم رواد الفضاء، اليوم الأحد إنه "في السنوات المقبلة، سنحتاج إلى تحسين وضعنا بشكل كبير في الجوانب الرئيسية لصناعة الصواريخ والفضاء".
وأضاف مانتوروف متحدثاً عن التحديات القادمة التي تواجه صناعة الفضاء الروسية "سنحتاج لضمان جودة جديدة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية والإنترنت والملاحة ومراقبة الأرض".
وأكد أنه "يجب تحديث الموانئ الفضائية والارتقاء ببرنامج الرحلات المأهولة إلى مستوى جديد من التطوير. ويشمل ذلك التركيز على المزيد من استكشاف القمر والفضاء السحيق".