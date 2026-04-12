نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل إلى اتفاق...العراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل إلى اتفاق...العراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل إلى اتفاق...العراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
سبوتنيك عربي
انتهت جولة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق. 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T13:58+0000
2026-04-12T13:58+0000
راديو
عالم سبوتنيك
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العراق اليوم
أخبار روسيا اليوم
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل إلى اتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
سبوتنيك عربي
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل إلى اتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
انتهت جولة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق.
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
انتهت جولة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق.
وتسببت قضايا إعادة فتح مضيق هرمز ومصير اليورانيوم الإيراني والإفراج عن أصول إيران المجمدة، في انهيار المباحثات بين الوفدين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تفاهمات في عدد من القضايا، إلا أن خلافات حول قضايا رئيسية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأكدت طهران أنها ستكون على تواصل مع الوسطاء والأصدقاء، مشيرة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية رغم تعثر المفاوضات.
وقال الخبير في الشأن الإيراني، د. يوسف بدر، إن كل طرف يسعى من خلال المسار التفاوضي لتحقيق أهداف لم يتمكن من تحقيقها خلال مرحلة التصعيد العسكري.
وأضاف أن استمرار المفاوضات رغم تواصل الضربات العسكرية الإسرائيلية في لبنان يعكس تعقيد المشهد الإقليمي.
وأوضح أن واشنطن تسعى إلى تقليص قدرات البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير، بما يشمل التعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب.

مع غياب نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف دولة القانون.. العراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا

أدى نزار محمد سعيد آميدي، اليمين الدستورية رئيسا جديدا لجمهورية العراق، لأربع سنوات، عقب حصوله على أغلبية أصوات مجلس النواب العراقي في جلسة التصويت المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأعلن مجلس النواب العراقي، في بيان، أن آميدي حصل على 227 صوتا مقابل 15 صوتا لمثنى أمين نادر، و7 أصوات باطلة.
وشغل آميدي، المولود في قضاء العمادية بمحافظة دهوك في إقليم كردستان، منصب وزير البيئة في حكومة محمد شياع السوداني، كما عمل مديرا لمكتب رؤساء العراق: فؤاد معصوم، وبرهم صالح، وعبد اللطيف جمال رشيد.

وأكد المحلل السياسي العراقي، حسين الأسعد، على أن تسريع اختيار رئيس جديد للبلاد بات ضرورة سياسية في ظل التحديات المتصاعدة، مشيرًا إلى أن استمرار إدارة البلاد عبر حكومة تصريف أعمال قد لا يواكب متطلبات المرحلة الحالية داخليا وخارجيا.

وأشار إلى أن اختيار رئيس الجمهورية كان يتم تقليديًا بتوافق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، إلا أن هذه المرة شهدت حالة من عدم التفاهم داخل البيت الكردي، ما أدى إلى تعقيد مسار التوافق حول المرشح.

مجلس السلام يؤكد تلبية متطلبات التمويل واستمرار العمل على تنفيذ خطة غزة

نفى "مجلس السلام"، برئاسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما أوردته تقارير حول وجود أزمة مالية تعرقل تنفيذ خطة غزة.
وأكد بيان رسمي، أنه لا توجد قيود تمويلية للمجلس، وأن جميع طلبات التمويل جرى تلبيتها بشكل فوري وكامل، مع استمرار العمل على استكمال متطلبات الخطة.
وأوضح المجلس أنه يركز على تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من استعادة الحوكمة وتوسيع المساعدات.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أحمد زكارنة، أن أداء مجلس السلام يخضع لضغوط سياسية، خصوصًا من جانب إسرائيل، ما ينعكس على قدرته الفعلية في تنفيذ مهامه.
وقال زكارنة: إن "المؤشرات منذ بداية طرح خطة المجلس كانت تدل على أن الهدف الأساسي يتمثل في "إدارة الصراع" داخل القطاع أكثر من التوجه نحو إنهائه، مشيرا إلى أن بطء تنفيذ خطوات إعادة الإعمار والتنمية يعكس استمرار سياسة التحكم والسيطرة على المشهد في غزة".

مجلسا النواب والدولة يقران أول ميزانية موحدة في ليبيا

أقر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أول ميزانية موحدة للبلاد منذ أكثر من 13 عاما.
وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان، إن "إقرار الميزانية من المجلسين يساهم في تعزيز الاستقرار المالي، ويُمثل خطوة هامة نحو إنهاء سنوات من الانقسام المالي".
واعتبر أن الاتفاق "محطة مفصلية، كونه أول توافق على إنفاق موحد على مستوى البلاد منذ أكثر من عقد"، مشيرا إلى أنه "يستند إلى إطار مالي قائم على القدرات الفعلية للدولة".

وقال الكاتب الصحفي المختص في الشأن الليبي، عبد الستار حتيتة، إن إقرار ميزانية موحدة في ليبيا يعكس استجابة لضغوط متزايدة تهدف إلى تسريع مسار الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة، مشددا على أن نتائج هذه الخطوة ستظل مرتبطة بمدى توفر الرقابة والمحاسبة على الإنفاق العام.

وذكر أن توافق المجلسين على توحيد الميزانية يأتي في إطار تحركات لتجاوز حالة الانقسام المؤسسي، ومحاولة دفع العملية السياسية إلى الأمام، معتبرا أن الخطوة يمكن أن تنعكس إيجابيا على الوضع الداخلي.

في يوم رواد الفضاء.. الرئيس بوتين يحتفي بالذكرى الخامسة والستين لرحلة يوري غاغارين، ويؤكد على دعم القطاع الفضائي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رواد الفضاء والعاملين في مجال الفضاء بمناسبة عيدهم المهني، والذكرى الخامسة والستين لرحلة يوري غاغارين الفضائية، مشيرا إلى أن صناعة الفضاء الروسية تبدو قوية رغم المشاكل المتراكمة.
وتحتفل روسيا والعديد من دول العالم بيوم رواد الفضاء، الذي يعود لعام 1961 عندما قام يوري غاغارين، بأول زيارة إلى الفضاء الخارجي والدوران حول الأرض على متن مركبة الفضاء السوفيتية "فوستوك 1"..

وقال خبير علوم الفضاء، د. حنا صابات، إن يوم رواد الفضاء له قصة بدأت مع اكتشاف الإنسان للفضاء ثم إطلاق أول رائد فضاء عام 1961.
وأكد أن روسيا لها باع طويل في مجال الفضاء وكانت السباقة في الوصول لدرجات متقدمة، مشيرا إلى أن "الروس يملكون خبرة طويلة في البقاء وقتا طويلا في الفضاء، لدراسة ظروف الحياة في الفضاء والتي تؤثر على جسم الإنسان نظرا لانعدام الوزن".
