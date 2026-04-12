نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل إلى اتفاق...العراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا

انتهت جولة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق. 12.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-12T13:58+0000

وتسببت قضايا إعادة فتح مضيق هرمز ومصير اليورانيوم الإيراني والإفراج عن أصول إيران المجمدة، في انهيار المباحثات بين الوفدين.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تفاهمات في عدد من القضايا، إلا أن خلافات حول قضايا رئيسية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وأكدت طهران أنها ستكون على تواصل مع الوسطاء والأصدقاء، مشيرة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية رغم تعثر المفاوضات.وقال الخبير في الشأن الإيراني، د. يوسف بدر، إن كل طرف يسعى من خلال المسار التفاوضي لتحقيق أهداف لم يتمكن من تحقيقها خلال مرحلة التصعيد العسكري.وأضاف أن استمرار المفاوضات رغم تواصل الضربات العسكرية الإسرائيلية في لبنان يعكس تعقيد المشهد الإقليمي. وأوضح أن واشنطن تسعى إلى تقليص قدرات البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير، بما يشمل التعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب.مع غياب نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف دولة القانون.. العراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديداأدى نزار محمد سعيد آميدي، اليمين الدستورية رئيسا جديدا لجمهورية العراق، لأربع سنوات، عقب حصوله على أغلبية أصوات مجلس النواب العراقي في جلسة التصويت المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. وشغل آميدي، المولود في قضاء العمادية بمحافظة دهوك في إقليم كردستان، منصب وزير البيئة في حكومة محمد شياع السوداني، كما عمل مديرا لمكتب رؤساء العراق: فؤاد معصوم، وبرهم صالح، وعبد اللطيف جمال رشيد.وأشار إلى أن اختيار رئيس الجمهورية كان يتم تقليديًا بتوافق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، إلا أن هذه المرة شهدت حالة من عدم التفاهم داخل البيت الكردي، ما أدى إلى تعقيد مسار التوافق حول المرشح.مجلس السلام يؤكد تلبية متطلبات التمويل واستمرار العمل على تنفيذ خطة غزةنفى "مجلس السلام"، برئاسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما أوردته تقارير حول وجود أزمة مالية تعرقل تنفيذ خطة غزة. وأكد بيان رسمي، أنه لا توجد قيود تمويلية للمجلس، وأن جميع طلبات التمويل جرى تلبيتها بشكل فوري وكامل، مع استمرار العمل على استكمال متطلبات الخطة. وأوضح المجلس أنه يركز على تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من استعادة الحوكمة وتوسيع المساعدات.وقال زكارنة: إن "المؤشرات منذ بداية طرح خطة المجلس كانت تدل على أن الهدف الأساسي يتمثل في "إدارة الصراع" داخل القطاع أكثر من التوجه نحو إنهائه، مشيرا إلى أن بطء تنفيذ خطوات إعادة الإعمار والتنمية يعكس استمرار سياسة التحكم والسيطرة على المشهد في غزة".مجلسا النواب والدولة يقران أول ميزانية موحدة في ليبياأقر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أول ميزانية موحدة للبلاد منذ أكثر من 13 عاما.وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان، إن "إقرار الميزانية من المجلسين يساهم في تعزيز الاستقرار المالي، ويُمثل خطوة هامة نحو إنهاء سنوات من الانقسام المالي".واعتبر أن الاتفاق "محطة مفصلية، كونه أول توافق على إنفاق موحد على مستوى البلاد منذ أكثر من عقد"، مشيرا إلى أنه "يستند إلى إطار مالي قائم على القدرات الفعلية للدولة".وذكر أن توافق المجلسين على توحيد الميزانية يأتي في إطار تحركات لتجاوز حالة الانقسام المؤسسي، ومحاولة دفع العملية السياسية إلى الأمام، معتبرا أن الخطوة يمكن أن تنعكس إيجابيا على الوضع الداخلي.في يوم رواد الفضاء.. الرئيس بوتين يحتفي بالذكرى الخامسة والستين لرحلة يوري غاغارين، ويؤكد على دعم القطاع الفضائيهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رواد الفضاء والعاملين في مجال الفضاء بمناسبة عيدهم المهني، والذكرى الخامسة والستين لرحلة يوري غاغارين الفضائية، مشيرا إلى أن صناعة الفضاء الروسية تبدو قوية رغم المشاكل المتراكمة.وتحتفل روسيا والعديد من دول العالم بيوم رواد الفضاء، الذي يعود لعام 1961 عندما قام يوري غاغارين، بأول زيارة إلى الفضاء الخارجي والدوران حول الأرض على متن مركبة الفضاء السوفيتية "فوستوك 1"..وأكد أن روسيا لها باع طويل في مجال الفضاء وكانت السباقة في الوصول لدرجات متقدمة، مشيرا إلى أن "الروس يملكون خبرة طويلة في البقاء وقتا طويلا في الفضاء، لدراسة ظروف الحياة في الفضاء والتي تؤثر على جسم الإنسان نظرا لانعدام الوزن".

صبري سراج

