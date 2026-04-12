ريادة في الفضاء... إنجازات عالمية لرواد الفضاء السوفييت والروس

أول رائد فضاء على كوكب الأرض، يوري غاغارين، بعد هبوط وحدة الهبوط الخاصة بالمركبة الفضائية "فوستوك 1".
زوار عند نسخة طبق الأصل من أول قمر صناعي اصطناعي، أطلقه الاتحاد السوفييتي في 4 أكتوبر 1957.
كلاب رواد الفضاء السوفييت، بما في ذلك أول حيوان تم إطلاقه إلى مدار الأرض، "لايكا".
رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا قبل الانطلاق على متن المركبة الفضائية "فوستوك 6".
إطلاق المركبة الفضائية "فوسخود".
رائد الفضاء أليكسي ليونوف يصعد إلى مقصورة جهاز الطرد المركزي أثناء التدريب في مركز تدريب رواد الفضاء.
رائد الفضاء جيرمان تيتوف يستعد لرحلة فضائية.
"Lunokhod-1" أول مركبة جوالة قمرية. وهي مصممة لدراسة سطح القمر، والإشعاع الكوني والأشعة السينية على القمر، والتركيب الكيميائي وخصائص التربة القمرية.
"رواد الفضاء" المشهوران - الكلبين بيلكا وستريلكا.
نموذج محاكاة لعملية الالتحام بين المركبة الفضائية "سويوز-11" ومحطة الأبحاث "ساليوت-1".
لقطة من فيلم "التحدي". أول فيلم روائي في العالم يحتوي على مشاهد تم تصويرها في الفضاء.
