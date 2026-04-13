باحث في الشأن الدولي: الاتصال بين بوتين وبيزشكيان يسهم في تجنيب العودة إلى المواجهات العسكرية

أكد الباحث اللبناني في الشأن الدولي، الدكتور علي شكر، من بيروت، أن "التواصل الروسي مع إيران الذي تمثّل في اتصال جمع الرئيسين بوتين وبيزشكيان يأتي في سياق...

وقال شكر في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذا الاتصال يحمل أهمية كبيرة، وقد يضفي زخما إيجابيا على المشهد العام، ويسهم في تجنيب العودة إلى المواجهات العسكرية". واعتبر شكر أن "روسيا بصفتها قوة دولية فاعلة، تسعى إلى تكريس تعددية في النظام العالمي، في مواجهة الأحادية الأميركية، مع التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية والآليات المعتمدة في النظام العالمي". وأوضح أن "روسيا تمثل قوة جيو-اقتصادية مركزية في النظام العالمي، ولا يمكن الاستغناء عن مواردها في مجالي الغاز والطاقة، بغض النظر عن الظروف الدولية"، مشيرا إلى أن "الحرب في الشرق الأوسط تسهم في رفع معدلات التضخم في أوروبا والولايات المتحدة، في حين تعزز من أهمية الدور الروسي والحاجة إلى موارد الطاقة من روسيا".

