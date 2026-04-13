خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T13:51+0000
2026-04-13T13:51+0000
2026-04-13T13:51+0000
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
سبوتنيك عربي
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
يشهد لبنان تصعيدًا ميدانيًا واسعًا في وتيرة القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، في ظل ترقب حذر لمسار المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار. حول هذا التصعيد المتسارع في ظل تداخل واضح بين المسارين العسكري والسياسي، تحدث لـ"سبوتنيك" الخبير العسكري العميد علي أبي رعد، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
محمد جمعة
محمد جمعة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد جمعة
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومتخصصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
يشهد لبنان تصعيدًا ميدانيًا واسعًا في وتيرة القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، في ظل ترقب حذر لمسار المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار. حول هذا التصعيد المتسارع في ظل تداخل واضح بين المسارين العسكري والسياسي، تحدث لـ"سبوتنيك" الخبير العسكري العميد علي أبي رعد، قائلا:
ما نشهده حاليًا من تصعيد على الجبهة في جنوب لبنان من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة فرض شروطه على كل ما يتعلق في هذه الجبهة، هو ليس صراعا جيوسياسيًا فحسب، بل تقاطعًا يمكن وصفه بالمدمر بين رغبتين، رغبة نتنياهو بالبقاء خارج السجن تحت الضغوطات، التي تمارس عليه داخل المجتمع الإسرائيلي. يمكن أن نصف هذه الأيام بالفصل الأخير من حرب سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران بوجه الآلة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية. إن ما قام به نتنياهو من قصف للعاصمة بيروت بهذه الطريقة الوحشية هو ليس عملا عسكريا، بل محاولة تخريب متعمد "للاتفاق" إذا تم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...