ليخاتشوف: روسيا بدأت عملية التناوب الأخيرة للعاملين في محطة "بوشهر" النووية
صرح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا بدأت صباحا عملية التناوب الأخيرة في محطة "بوشهر" للطاقة النووية... 13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T13:46+0000
صرح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا بدأت صباحا عملية التناوب الأخيرة في محطة "بوشهر" للطاقة النووية في إيران، حيث يغادر 108 موظفين المحطة، بينما يبقى 20 شخصا في المنشأة.
وقال ليخاتشوف: "بدأنا اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحًا عملية التناوب الأخيرة في محطة "بوشهر". يتجه حاليًا 108 أشخاص نحو أصفهان، وكل شيء يسير وفق الخطة الموضوعة. وبقي 20 شخصا في المحطة، هم: مدير فرعنا، ونوابه، والمهندسون والفنيون المسؤولون عن سلامة المعدات..." .
وأكد ليخاتشوف بأنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بآخر عملية تناوب للموظفين في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، كيريل لوغفينوف، بأن إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لضمان أمن محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية سيعتمد على مدى استعداد طهران لاستقبال مثل هذه المهمة.
وقال لوغفينوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "فيما يتعلق بالتوجه المحتمل لإرسال قوات حفظ سلام لضمان أمن محطة بوشهر للطاقة النووية، فإن ذلك سيعتمد على استعداد طهران لقبول مثل هذه البعثة".
ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن "موافقة الدولة المضيفة هي الشرط الأساسي والأهم لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".