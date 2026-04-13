محام دولي يوضح لـ"سبوتنيك" كيف يتجنب الغرب دفع تعويضات جرائمه في أفريقيا

عربي
بدء الحصار الأمريكي على إيران
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260413/محام-دولي-يوضح-لـسبوتنيك-كيف-يتجنب-الغرب-دفع-تعويضات-جرائمه-في-أفريقيا-1112526297.html
محام دولي يوضح لـ"سبوتنيك" كيف يتجنب الغرب دفع تعويضات جرائمه في أفريقيا
سبوتنيك عربي
قال المحامي، قتيبة القطيط، اليوم الاثنين، إن ألمانيا لا تزال تتهرب من الاعتراف الكامل بجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قواتها الاستعمارية في ناميبيا مطلع... 13.04.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/06/1047416474_0:54:3000:1742_1920x0_80_0_0_3371258a3700bed6dac536daf2b6a97d.jpg
أفريقيا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/06/1047416474_275:0:2884:1957_1920x0_80_0_0_43dba275553a28d4d94d7dd94f9e17c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أفريقيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
© Sputnik . Aleksey Babushkin / الانتقال إلى بنك الصورعاصمة ناميبيا ويندهوك
عاصمة ناميبيا ويندهوك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
عاصمة ناميبيا ويندهوك
© Sputnik . Aleksey Babushkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال المحامي، قتيبة القطيط، اليوم الاثنين، إن ألمانيا لا تزال تتهرب من الاعتراف الكامل بجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قواتها الاستعمارية في ناميبيا مطلع القرن العشرين، رغم تقديمها مبالغ مالية تحت مسمى "دعم التنمية والبنى التحتية".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه الجرائم التي بدأت في عام 1904، أسفرت عن مقتل نحو 100 ألف من قبائل الهيريرو، إضافة إلى أكثر من 20 ألف من البوشمن والناما، بعد أن دفعتهم القوات الألمانية إلى الصحراء، حيث لقوا حتفهم عطشا وجوعا، ورغم رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية، فإن برلين ترفض تصنيف هذه المدفوعات كتعويضات عن إبادة جماعية، خشية أن يفتح ذلك الباب أمام مطالبات مماثلة من دول أفريقية أخرى تعرضت لجرائم استعمارية".
وأضاف القطيط أن "ألمانيا، باعتبارها طرفا موقعا على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، تتبنى خطابا مزدوجا؛ إذ تدعو إلى حماية حقوق الإنسان، لكنها في الوقت ذاته تدعم إسرائيل أمام المحاكم الدولية في القضايا المتعلقة بغزة، وترفض توصيف ما يحدث بأنه إبادة جماعية، مكتفية بوصفه "أعمال عنف".
وأشار إلى أن "هذا التباين يعكس ضغوطا مرتبطة بملف الهولوكوست، ما يجعل ألمانيا غير قادرة على تبني معايير موحدة في التعامل مع الجرائم ضد الإنسانية".
وكانت رئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي-ندايتوا، أعلنت في وقت سابق، أمام البرلمان أن المفاوضات مع ألمانيا بشأن الاعتراف بالإبادة الجماعية، والاعتذار، ودفع التعويضات، باتت قريبة من الانتهاء.
ووفقاً لتصريحاتها، فإن مسودة الإعلان المشترك تخضع حالياً لمرحلة المراجعة، وسيتم عرضها على البرلمان قبل التوقيع الرسمي. ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية العام الحالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала