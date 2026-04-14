https://sarabic.ae/20260414/بينها-دولة-عربية-أكثر-8-دول-إنفاقا-على-جيوشها-في-2026-1112558957.html

بينها دولة عربية... أكثر 8 دول إنفاقا على جيوشها في 2026

تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا قائمة أضخم ميزانيات الدفاع في العالم في 2026، بإجمالي إنفاق عسكري يتجاوز 1.3 تريليون دولار. 14.04.2026, سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

الصين

السعودية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101735/15/1017351590_0:74:2200:1312_1920x0_80_0_0_a698b297e5a53062abe7e66b97e0e621.jpg

وتأتي ألمانيا والهند في المرتبتين الرابعة والخامسة، على التوالي، وكل منهما يتجاوز إنافقه الدفاعي 100 مليار دولار سنويا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وبحسب الإحصائيات، فإن إجمالي إنفاق الدول التي تحتل المراتب الخمس الأولى يقدر بنحو 1.6 تريليون دولار، تمثل حصة الجيش الأمريكي منها نحو 52 في المئة والصين نحو 19 في المئة ثم روسيا بـ 13.4 في المئة، ثم ألمانيا والهند بنسب 8 و7 في المئة على التوالي.ما الدولة العربية وما ترتيبها؟تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الـ 8 بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم ويقدر حجم إنفاقها العسكري بنحو 64 مليار دولار، وهي الدولة الوحيدة في المنطقة الخليجية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة التي يحتل جيشها مرتبة متقدمة عالميا في حجم الإنفاق الدفاعي.كما أن السعودية هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يصنف جيشها في هذه المرتبة العالمية ولا يليها إلا تركيا التي تحتل المرتبة الـ 12 عالميا وإسرائيل التي تأتي في المرتبة 18 بين أكثر الدول إنفاق على جيوشها.ترتيب أضخم 8 ميزانيات دفاع في العالمأورد الموقع تفاصيل حجم الإنفاق الدفاعي لكل دولة من الدول الأكثر إنفاقا عالميا، وفيما يلي الحجم التقريبي لما تنفقه كل دولة بالترتيب:وتشير الإحصائيات إلى أن حجم الإنفاق الدفاعي لا يرتبط بتصنيف قوة الجيوش بصورة مطلقة باستثناء الدول التي تحتل المراتب الأولى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين ورسيا، التي لا يقل تصنيف أي منها عن هذه المراتب عالميا في جميع الأحوال، بينما تكون بعض الدول ذات تصنيف متقدم فيما يتعلق بالإنفاق العسكري لكن تصنيف قوتها العسكرية أقل من دول أخرى أقل إنفاقا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

