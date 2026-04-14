خبير: الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية سيؤدي إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة لأسعار النفط

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
خبير: الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية سيؤدي إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة لأسعار النفط
سبوتنيك عربي
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى يرق أن "خطابات الرئيس الأمريكي كانت مؤثرة، وأي تدخل شفوي كان يؤثر على الأسواق المالية"، مؤكدًا أن "مضيق هرمز لديه آثار مباشرة وغير مباشرة، المباشرة كانت بارتفاع بأسعار النفط والغاز، لأن 20% من النفط و20% من الغاز العالمي يمرّ عبر مضيق هرمز، والأسواق العالمية تقريبًا 20 مليون برميل يمر عبر مضيق هرمز وخرجوا عن الخدمة"، لافتًا إلى أن "أي هدنة ستكون مساعدة إن كانت طويلة وعلى أساسات إيجابية".وأكد يرق أن "الولايات المتحدة من المستفيدين الكبار، خاصة بعد تصريح ترامب بأن ناقلات النفط والغاز تتجه إلى أمريكا"، مضيفا أنه "بنتيجة هذه الحرب لن تعود أسعار الطاقة رخيصة كما في السابق".وعن تأثير الحصار على إيران، كشف يرق أنه "إذا كان هذا الحصار خانقًا سيؤثر نوعًا ما"، متوقعًا أن "تتجه الأمور إلى تسوية"، كاشفًا أن "الصين عندها أكبر مخزون نفطي إستراتيجي بالعالم وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم ولديها أدوات كثيرة بين يديها".
خبير: الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية سيؤدي إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة لأسعار النفط

تطرق الخبير في الاقتصاد الدولي والأسواق العالمية جو يرق، إلى تأثير الحصار البحري على إيران والأسواق العالمية، قائلًا إن "الحرب الدائرة والهدنة، أثّرا بشكل كبير على الأسواق العالمية".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى يرق أن "خطابات الرئيس الأمريكي كانت مؤثرة، وأي تدخل شفوي كان يؤثر على الأسواق المالية"، مؤكدًا أن "مضيق هرمز لديه آثار مباشرة وغير مباشرة، المباشرة كانت بارتفاع بأسعار النفط والغاز، لأن 20% من النفط و20% من الغاز العالمي يمرّ عبر مضيق هرمز، والأسواق العالمية تقريبًا 20 مليون برميل يمر عبر مضيق هرمز وخرجوا عن الخدمة"، لافتًا إلى أن "أي هدنة ستكون مساعدة إن كانت طويلة وعلى أساسات إيجابية".

وتابع أن "آلة الترقب والحذر هي المطلوبة، لأن هذه الضبابية التي تركتها هذه الأزمة قد تمتد للأشهر المقبلة"، مشيرًا إلى "سيناريوهات عدة منها إذا كان هذا الإغلاق على المدى الطويل وكان إغلاقا جدّيا من قبل أمريكا، في ظل عدم وجود أي مفاوضات وضغوطات إضافية على أسعار النفط، سيؤدي ذلك إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة لأسعار النفط، وإذا حصل إغلاق على الموانئ ستغلق بدورها موانىء الخليج، إضافة إلى تهديد الحوثيين بإغلاق باب المندب، وبالتالي هذا السيناريو سيكون كارثيًا على الأسواق العالمية".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
لافروف يبحث مع نظيريه الإماراتي والتركي التصعيد في منطقة الخليج
09:12 GMT
وأكد يرق أن "الولايات المتحدة من المستفيدين الكبار، خاصة بعد تصريح ترامب بأن ناقلات النفط والغاز تتجه إلى أمريكا"، مضيفا أنه "بنتيجة هذه الحرب لن تعود أسعار الطاقة رخيصة كما في السابق".

وعن رغبة الولايات المتحدة مشاركة إيران بفرض الرسوم على السفن، قال يرق: "لا أعرف كيف ستكون شراكة بين اثنين أخصام، ولكن إذا حصل وفُرضت رسوم في مضيق هرمز، ستكون هذه الخطوة تاريخية وجديدة على الممرات المائية، ما سيؤدي إلى فرض رسوم أيضا على بعض الممرات المائية"، لافتًا إلى أن "دول الخليج صحيح لديها تصدير نفط وبعض التنوع، لكنها ما زالت تستورد الكثير من السلع"، مؤكدًا أن "لا بديل عن مضيق هرمز لدول الخليج، وأي بديل لإنشاء ممرات جديدة يحتاج إلى وقت واستثمارات كبيرة وضخمة، ومن 5 إلى 10 سنوات لتطبيقها، لذلك في الوقت الحاضر يوجد فجوة".

وعن تأثير الحصار على إيران، كشف يرق أنه "إذا كان هذا الحصار خانقًا سيؤثر نوعًا ما"، متوقعًا أن "تتجه الأمور إلى تسوية"، كاشفًا أن "الصين عندها أكبر مخزون نفطي إستراتيجي بالعالم وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم ولديها أدوات كثيرة بين يديها".
