من حقول تونس إلى القوارير... تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
من حقول تونس إلى القوارير... تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء
من حقول تونس إلى القوارير... تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء
سبوتنيك عربي
في ربيع محافظة نابل الواقعة شمالي تونس، لا تكون الحقول مجرد امتداد أخضر صامت، بل تتحول إلى فضاء نابض بالعطر والذاكرة، ومع خيوط الفجر، تبدأ نساء هذه المحافظة في... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
هنا، لا يتعلق الأمر بموسم زراعي عابر، بل بطقس اجتماعي وثقافي ضارب في القدم، تتداخل فيه الحرفة بالموروث الزراعي للمدينة، والعمل اليومي بإرث العائلة، فتقطير الورد، الذي اشتهرت به محافظة نابل ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل هو مرآة لذاكرة جماعية تتناقلها النساء جيلا بعد جيل.تقول حليمة في حديث لـ "سبوتنيك": "الورد يجب أن يُقطف باكرا قبل أن تلامسه أشعة الشمس، إذ يكون في ذلك الوقت محافظا على رائحته وزيوته، ومن هنا تبدأ رحلة طويلة، تنتهي بقارورة صغيرة تختزل كل هذا الجهد".ذاكرة متوارثة من الجدة إلى الحفيدةتحكي حليمة لـ "سبوتنيك" قصّتها مع الورد كما لو كانت تستعيد فصولا من كتاب عائلي قديم، تقول: "كانت جدتي تقطّر الورد في منزلها، وكذلك أمي، وقد تعلمت ذلك وأنا صغيرة، إذ كنت أراقبهما وأساعدهما".في فناء منزلها ما تزال حليمة تستعمل "القطّار" النحاسي القديم نفسه، الذي تقول إنه يعود إلى أكثر من ستين سنة، تضع الورد في القدر، تضيف الماء، ثم تغلق الجهاز بإحكام قبل إشعال النار تحته. العملية تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تحتاج إلى دقة وصبر كبيرين، وتضيف حليمة: "لا يمكن الاستعجال في عملية التقطير، بل يجب منحها الوقت الكافي حتى يخرج ماء الورد صافيا ومركزا".وتتابع وهي تراقب أولى قطرات ماء الورد: "هذه ليست مجرد مهنة، بل هي حكاية عائلة. في كل مرة أبدأ فيها التقطير أشعر وكأنني أعود إلى زمن جدتي". بالنسبة لها، لا تكمن قيمة هذه الحرفة فقط في منتوجها، بل في ما تحمله من معان ودلالات، إذ تتحول عملية التقطير إلى لحظة استحضار للذاكرة.الورد كهوية محليةتعد محافظة نابل من أبرز المناطق التونسية التي ارتبط اسمها بتقطير الورد، حتى أصبحت تعرف بكونها "مدينة الورد". فخلال موسم الجني، الذي يمتد عادة بين شهري أبريل/نيسان ومايو/ أيار، تتحول المنطقة إلى ورشة مفتوحة، حيث تنشط حركة الجمع والتقطير في البيوت والمعاصر التقليدية.في هذه الفترة، لا تقتصر الحركة على الفلاحين فقط، بل تمتد لتشمل الزوار والسياح الذين يأتون لاكتشاف هذه الحرفة عن قرب، وتضيف حليمة: "يأتي كثير من الناس لمشاهدة طريقة عملنا، ويشترون ماء الورد لأنه طبيعي ولا يحتوي على أي مواد كيميائية".نساء يصنعن العطر بطريقتهن الخاصةغير بعيد عن وسط مدينة نابل، وفي مدينة "بني خيار" المجاورة لها، تروي "سعاد" لـ "سبوتنيك"، قصة مختلفة مع الورد، لكنها لا تقل عمقا. سعاد، وهي امرأة في الأربعين من عمرها، لم ترث الحرفة بشكل مباشر، بل عادت إليها بعد سنوات من العمل في مجالات أخرى.وتقول: "في الأصل لم أتعلم التقطير وأنا صغيرة، لكن بعد أن تزوجت بدأت أتعلم هذه الحرفة من جارتي"، وتضيف: "في البداية كنت أرتكب العديد من الأخطاء، فكان ماء الورد يخرج خفيفا أو لا تكون رائحته قوية، لكن مع مرور الوقت تعلمت".بالنسبة لسعاد، يمثل تقطير الورد أيضا مصدر دخل مهم لها فهي تبيع جزءا من إنتاجها في الأسواق المحلية، وتخصص جزءا آخر لطلبات خاصة، وتقول: "الناس تُقبل على شراء ماء الورد الطبيعي، خاصة في الأعراس وخلال شهر رمضان، حيث يستعمل في الحلويات وفي العطور".وتضيف: "صحيح أنها حرفة تقليدية، لكنها يمكن أن تكون أيضا مصدرا للرزق إذا أحسن استغلالها والعمل عليها جيدا، فهذه الحرفة لا تقتصر على كونها إرثا ثقافيا، بل تحولت أيضا إلى نشاط اقتصادي يساهم في تحسين دخل العائلات، خاصة في المناطق الريفية".الشارع المعطر.. الورد في قلب مدينة نابلوفي قلب مدينة نابل، وتحديدا في شارعها الرئيسي، يتجلى حضور الورد بشكل مختلف هنا، لا نرى الحقول ولا أجهزة التقطير، بل قوارير مصطفة بعناية، وألوان زاهية تجذب المارة، وروائح تختلط لتشكل مزيجا عطريا فريدا.ويضيف: "الإقبال يكون كبيرا، سواء من السكان المحليين أو من الزوار، حيث يشتري الناس للاستخدام المنزلي، وللأعراس، وحتى السياح يرغبون في اقتناء قوارير صغيرة كتذكار"، مشيرًا إلى بعض التحديات، مثل "ارتفاع كلفة الإنتاج وتغيّر العادات الاستهلاكية، حيث توجد منافسة من المنتجات الصناعية، لكن الورد الطبيعي يبقى دائما محافظا على مكانته".وبين الحقول والقوارير، وبين ذاكرة الجدات وأحلام الحفيدات، تستمر حرفة تقطير الورد في محافظة نابل التونسية كخيط غير مرئي يربط الماضي بالحاضر، هي قصة نساء يحفظن العطر في زجاجات صغيرة، لكنها في الحقيقة تحفظ تاريخا كاملا من العادات والتقاليد، وتعيد كتابته كل ربيع بنفس الشغف ونفس الرائحة.
مريم جمال
تونس, وردة, مهن, حرفة, تقارير سبوتنيك, حصري
تونس, وردة, مهن, حرفة, تقارير سبوتنيك, حصري

من حقول تونس إلى القوارير... تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء

09:00 GMT 16.04.2026
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
في ربيع محافظة نابل الواقعة شمالي تونس، لا تكون الحقول مجرد امتداد أخضر صامت، بل تتحول إلى فضاء نابض بالعطر والذاكرة، ومع خيوط الفجر، تبدأ نساء هذه المحافظة في التوافد إلى حقول الورد، يحملن سلالا تقليدية ويجمعن على مهل ورودا تفتحّت على وقع الندى.
هنا، لا يتعلق الأمر بموسم زراعي عابر، بل بطقس اجتماعي وثقافي ضارب في القدم، تتداخل فيه الحرفة بالموروث الزراعي للمدينة، والعمل اليومي بإرث العائلة، فتقطير الورد، الذي اشتهرت به محافظة نابل ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل هو مرآة لذاكرة جماعية تتناقلها النساء جيلا بعد جيل.

وسط هذا المشهد، تبرز قصة السيدة حليمة، وهي امرأة في الخمسين من عمرها، ما تزال تحافظ على الطقوس نفسها التي تعلمتها منذ طفولتها، بالنسبة لها، لا يبدأ التقطير في المعصرة، بل في الحقل، عند أول لمسة لليد للوردة.

تقول حليمة في حديث لـ "سبوتنيك": "الورد يجب أن يُقطف باكرا قبل أن تلامسه أشعة الشمس، إذ يكون في ذلك الوقت محافظا على رائحته وزيوته، ومن هنا تبدأ رحلة طويلة، تنتهي بقارورة صغيرة تختزل كل هذا الجهد".
© Sputnik . Mariam.Gaderaمن الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء
من الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
من الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء
© Sputnik . Mariam.Gadera

ذاكرة متوارثة من الجدة إلى الحفيدة

تحكي حليمة لـ "سبوتنيك" قصّتها مع الورد كما لو كانت تستعيد فصولا من كتاب عائلي قديم، تقول: "كانت جدتي تقطّر الورد في منزلها، وكذلك أمي، وقد تعلمت ذلك وأنا صغيرة، إذ كنت أراقبهما وأساعدهما".
في فناء منزلها ما تزال حليمة تستعمل "القطّار" النحاسي القديم نفسه، الذي تقول إنه يعود إلى أكثر من ستين سنة، تضع الورد في القدر، تضيف الماء، ثم تغلق الجهاز بإحكام قبل إشعال النار تحته. العملية تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تحتاج إلى دقة وصبر كبيرين، وتضيف حليمة: "لا يمكن الاستعجال في عملية التقطير، بل يجب منحها الوقت الكافي حتى يخرج ماء الورد صافيا ومركزا".
© Sputnik . Mariam.Gaderaمن الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء
من الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
من الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء
© Sputnik . Mariam.Gadera
وتتابع وهي تراقب أولى قطرات ماء الورد: "هذه ليست مجرد مهنة، بل هي حكاية عائلة. في كل مرة أبدأ فيها التقطير أشعر وكأنني أعود إلى زمن جدتي". بالنسبة لها، لا تكمن قيمة هذه الحرفة فقط في منتوجها، بل في ما تحمله من معان ودلالات، إذ تتحول عملية التقطير إلى لحظة استحضار للذاكرة.
في محافظة نابل، لا تختلف قصة حليمة كثيرا عن قصص عشرات النساء اللواتي وجدن في تقطير الورد امتدادا طبيعيا لحياتهن اليومية.
© Sputnik . Mariam.Gaderaمن الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء
من الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
من الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء
© Sputnik . Mariam.Gadera

الورد كهوية محلية

تعد محافظة نابل من أبرز المناطق التونسية التي ارتبط اسمها بتقطير الورد، حتى أصبحت تعرف بكونها "مدينة الورد". فخلال موسم الجني، الذي يمتد عادة بين شهري أبريل/نيسان ومايو/ أيار، تتحول المنطقة إلى ورشة مفتوحة، حيث تنشط حركة الجمع والتقطير في البيوت والمعاصر التقليدية.

وتوضح حليمة أن "الورد المستعمل هو الورد العربي المعروف برائحته القوية وقدرته على إنتاج ماء ورد عالي الجودة، وليس كل ورد يصلح للتقطير، بل يجب أن يكون من نوع معيّن، وإلا فلن يعطي النتيجة نفسها".

في هذه الفترة، لا تقتصر الحركة على الفلاحين فقط، بل تمتد لتشمل الزوار والسياح الذين يأتون لاكتشاف هذه الحرفة عن قرب، وتضيف حليمة: "يأتي كثير من الناس لمشاهدة طريقة عملنا، ويشترون ماء الورد لأنه طبيعي ولا يحتوي على أي مواد كيميائية".
© Sputnik . Mariam.Gaderaمن الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء
من الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
من الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء
© Sputnik . Mariam.Gadera

نساء يصنعن العطر بطريقتهن الخاصة

غير بعيد عن وسط مدينة نابل، وفي مدينة "بني خيار" المجاورة لها، تروي "سعاد" لـ "سبوتنيك"، قصة مختلفة مع الورد، لكنها لا تقل عمقا. سعاد، وهي امرأة في الأربعين من عمرها، لم ترث الحرفة بشكل مباشر، بل عادت إليها بعد سنوات من العمل في مجالات أخرى.
وتقول: "في الأصل لم أتعلم التقطير وأنا صغيرة، لكن بعد أن تزوجت بدأت أتعلم هذه الحرفة من جارتي"، وتضيف: "في البداية كنت أرتكب العديد من الأخطاء، فكان ماء الورد يخرج خفيفا أو لا تكون رائحته قوية، لكن مع مرور الوقت تعلمت".
© Sputnik . Mariam.Gaderaمن الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء
من الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
من الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء
© Sputnik . Mariam.Gadera
بالنسبة لسعاد، يمثل تقطير الورد أيضا مصدر دخل مهم لها فهي تبيع جزءا من إنتاجها في الأسواق المحلية، وتخصص جزءا آخر لطلبات خاصة، وتقول: "الناس تُقبل على شراء ماء الورد الطبيعي، خاصة في الأعراس وخلال شهر رمضان، حيث يستعمل في الحلويات وفي العطور".
وتضيف: "صحيح أنها حرفة تقليدية، لكنها يمكن أن تكون أيضا مصدرا للرزق إذا أحسن استغلالها والعمل عليها جيدا، فهذه الحرفة لا تقتصر على كونها إرثا ثقافيا، بل تحولت أيضا إلى نشاط اقتصادي يساهم في تحسين دخل العائلات، خاصة في المناطق الريفية".
© Sputnik . Mariam.Gaderaمن الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء
من الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
من الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء
© Sputnik . Mariam.Gadera
الشارع المعطر.. الورد في قلب مدينة نابل
وفي قلب مدينة نابل، وتحديدا في شارعها الرئيسي، يتجلى حضور الورد بشكل مختلف هنا، لا نرى الحقول ولا أجهزة التقطير، بل قوارير مصطفة بعناية، وألوان زاهية تجذب المارة، وروائح تختلط لتشكل مزيجا عطريا فريدا.
"محمد"، وهو بائع ورد منذ أكثر من عشرين سنة، يصف هذه الفترة بأنها "موسم الذروة". ويقول لـ "سبوتنيك: "عند قدوم موسم الورد، يتغير الشارع بأكمله، فتشم رائحة الورد والعطرشية والزهر ويصبح كل شيء معطرا".
© Sputnik . Mariam.Gaderaمن الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء
من الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
من الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء
© Sputnik . Mariam.Gadera
ويضيف: "الإقبال يكون كبيرا، سواء من السكان المحليين أو من الزوار، حيث يشتري الناس للاستخدام المنزلي، وللأعراس، وحتى السياح يرغبون في اقتناء قوارير صغيرة كتذكار"، مشيرًا إلى بعض التحديات، مثل "ارتفاع كلفة الإنتاج وتغيّر العادات الاستهلاكية، حيث توجد منافسة من المنتجات الصناعية، لكن الورد الطبيعي يبقى دائما محافظا على مكانته".

ويختم حديثه، قائلا: "الورد ليس مجرد تجارة، بل هو جزء من روح تونس ككل ومن دونه، تشعر بأن البلاد ينقصها شيء".

© Sputnik . Mariam.Gaderaمن الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء
من الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
من الحقول تونس إلى القوارير.. تقطير الورد حرفة تقليدية تتوارثها النساء
© Sputnik . Mariam.Gadera
وبين الحقول والقوارير، وبين ذاكرة الجدات وأحلام الحفيدات، تستمر حرفة تقطير الورد في محافظة نابل التونسية كخيط غير مرئي يربط الماضي بالحاضر، هي قصة نساء يحفظن العطر في زجاجات صغيرة، لكنها في الحقيقة تحفظ تاريخا كاملا من العادات والتقاليد، وتعيد كتابته كل ربيع بنفس الشغف ونفس الرائحة.
