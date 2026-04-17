أردوغان: تركيا تبذل جهودا لتكثيف المفاوضات بشأن أوكرانيا
أردوغان: تركيا تبذل جهودا لتكثيف المفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا تبذل جهودا حثيثة لتكثيف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا، وقد عززت اتصالاتها مع الأطراف المعنية. 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T20:47+0000
2026-04-17T20:47+0000
2026-04-17T20:47+0000
وقال أردوغان: "تواصل تركيا جهودها لتكثيف عملية التفاوض لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وقد عززت اتصالاتها مع الأطراف المعنية لتحقيق سلام مستدام".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وصل إلى تركيا للمشاركة في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي.وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن لافروف سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش هذا الحدث، بالإضافة إلى إلقاء كلمة في جلسة خاصة بالمنتدى.ويجمع المنتدى وفوداً من أكثر من 150 دولة، بما في ذلك 22 رئيس دولة وحكومة، و14 نائباً للرئيس ورئيساً للوزراء، وأكثر من 50 وزيراً، من بينهم 39 وزير خارجية، بالإضافة إلى أكثر من 500 مشارك رفيع المستوى و79 ممثلاً عن منظمات دولية، ويحل لافروف ضيف شرف على هذا الحدث.
https://sarabic.ae/20260403/بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-أردوغان-1112259187.html
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
أردوغان: تركيا تبذل جهودا لتكثيف المفاوضات بشأن أوكرانيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا تبذل جهودا حثيثة لتكثيف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا، وقد عززت اتصالاتها مع الأطراف المعنية.
وقال أردوغان: "تواصل تركيا جهودها لتكثيف عملية التفاوض لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وقد عززت اتصالاتها مع الأطراف المعنية لتحقيق سلام مستدام".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وصل إلى تركيا للمشاركة في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن لافروف سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش هذا الحدث، بالإضافة إلى إلقاء كلمة في جلسة خاصة بالمنتدى.
وينطلق منتدى أنطاليا الدبلوماسي الخامس، اليوم الجمعة، بمشاركة أكثر من 5 آلاف ضيف وما يزيد عن ألف صحفي.
ويجمع المنتدى وفوداً من أكثر من 150 دولة، بما في ذلك 22 رئيس دولة وحكومة، و14 نائباً للرئيس ورئيساً للوزراء، وأكثر من 50 وزيراً، من بينهم 39 وزير خارجية، بالإضافة إلى أكثر من 500 مشارك رفيع المستوى و79 ممثلاً عن منظمات دولية، ويحل لافروف ضيف شرف على هذا الحدث.