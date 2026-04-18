لافروف يبحث مع نظيره الجزائري ملفات إقليمية متعددة على هامش منتدى أنطاليا
التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي. 18.04.2026, سبوتنيك عربي
التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
وخلال اللقاء، نُوقشت مهام عملية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية العميقة بين روسيا والجزائر، بما في ذلك جدول الاتصالات المقبلة على مختلف المستويات، وفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الرفيع للحوار السياسي القائم على الثقة والتفاعل القائم في مختلف الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف.
وجرى تبادل معمق للآراء حول القضايا الملحة على الأجندة العالمية والإقليمية، مع التركيز على الوضع في الشرق الأوسط ومنطقة الصحراء والساحل والمغرب العربي.
وتم التأكيد على استعدادهما لمواصلة التنسيق الوثيق بما يخدم مصلحة الحل السريع للنزاعات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، استناداً إلى المبادئ المعترف بها في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي 19 كانون الثاني/يناير الماضي، قام وفد من مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، بزيارة إلى الجزائر وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والتشاور البرلماني بين البلدين.
وفي منتصف حزيران/يونيو 2023، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون، محادثات في موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال عنه بوتين إنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما" في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتعهد الرئيسان في الإعلان بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسساتهما المالية والمصرفية الوطنية، وتعزيز التعاون الهادف إلى زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.