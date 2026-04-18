ماكرون يعلن مقتل جندي فرنسي في هجوم جنوبي لبنان...والجيش اللبناني يعلق

عربي
لافروف: يجب ألا نغفل عن القضية الفلسطينية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لمحادثات سلام ويعلن عن علاقات طيبة جدا مع إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260418/ماكرون-يعلن-مقتل-جندي-فرنسي-في-هجوم-جنوبي-لبنانوالجيش-اللبناني-يعلق-1112664293.html
ماكرون يعلن مقتل جندي فرنسي في هجوم جنوبي لبنان...والجيش اللبناني يعلق
ماكرون يعلن مقتل جندي فرنسي في هجوم جنوبي لبنان...والجيش اللبناني يعلق
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 آخرين، في هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، اليوم السبت. 18.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-18T12:52+0000
2026-04-18T12:53+0000
اليونيفيل
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
لبنان
أخبار حزب الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/12/1112664481_0:26:1000:589_1920x0_80_0_0_83a0213ed1b07bf06da54186f758ae27.jpg
وقال على منصة "إكس": "تشير كل الدلائل إلى أن "حزب الله" اللبناني هو المسؤول عن هذا الهجوم، وتطالب فرنسا السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على الجناة وتحمل مسؤولياتهم إلى جانب قوات "يونيفيل".وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا، جاء فيه: "تستنكر قيادة الجيش الحادثة التي جرت مع دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" في منطقة الغندورية - بنت جبيل، على أثر تبادل لإطلاق النار مع مسلحين ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر الدورية". وتابعت: "تؤكد قيادة الجيش استمرار التنسيق الوثيق مع "يونيفيل" خلال المرحلة الدقيقة الراهنة، كما يُجري الجيش التحقيق اللازم للوقوف على ملابسات الحادثة وتوقيف المتورطين".وتابعت: "للأسف، توفي أحد حفظة السلام متأثرا بجراحه، فيما أُصيب ثلاثة آخرون، اثنان منهم في حالة خطيرة". وأضافت: "تم نقل حفظة السلام المصابين إلى مرافق طبية لتلقي العلاج، ونتقدم بأصدق التعازي إلى عائلة وأصدقاء وزملاء عنصر حفظ السلام الشجاع الذي فقد حياته أثناء أداء واجبه في خدمة السلام، كما نتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين". وأعربت "يونيفيل" في بيانها عن إدانتها لـ"هذا الهجوم المتعمّد على عناصر حفظ السلام الذين كانوا ينفذون مهامهم الموكلة إليهم، إذ يعد عمل فرق إزالة الذخائر المتفجرة أمرا بالغ الأهمية ضمن منطقة عمليات البعثة، لا سيما في أعقاب الأعمال العدائية الأخيرة"، لافتة إلى أنها باشرت تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث المأساوي"، وفق تعبيرها. وشددت أن "الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب، وتدعو "يونيفيل" الحكومة اللبنانية إلى الشروع سريعا في تحقيق لتحديد هوية المسؤولين ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق قوات حفظ السلام التابعة لـ"يونيفيل".
أخبار فرنسا
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/12/1112664481_31:0:971:705_1920x0_80_0_0_1cde71d8b06a595ddc578ea59b114bde.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اليونيفيل, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي
اليونيفيل, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي

ماكرون يعلن مقتل جندي فرنسي في هجوم جنوبي لبنان...والجيش اللبناني يعلق

12:52 GMT 18.04.2026 (تم التحديث: 12:53 GMT 18.04.2026)
© REUTERS JUNG YEON-JEالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
© REUTERS JUNG YEON-JE
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 آخرين، في هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، اليوم السبت.
وقال على منصة "إكس": "تشير كل الدلائل إلى أن "حزب الله" اللبناني هو المسؤول عن هذا الهجوم، وتطالب فرنسا السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على الجناة وتحمل مسؤولياتهم إلى جانب قوات "يونيفيل".
وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا، جاء فيه: "تستنكر قيادة الجيش الحادثة التي جرت مع دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" في منطقة الغندورية - بنت جبيل، على أثر تبادل لإطلاق النار مع مسلحين ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر الدورية".
وتابعت: "تؤكد قيادة الجيش استمرار التنسيق الوثيق مع "يونيفيل" خلال المرحلة الدقيقة الراهنة، كما يُجري الجيش التحقيق اللازم للوقوف على ملابسات الحادثة وتوقيف المتورطين".

أما قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان "يونيفيل" فقد أصدرت بيانا، اليوم السبت، أعلنت فيه "تعرض دورية تابعة لها، صباح اليوم السبت، كانت تقوم بإزالة الذخائر المتفجرة على طول طريق في قرية غندورية بهدف إعادة ربط مواقع معزولة لـ"يونيفيل"، لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من قبل جهات غير حكومية".

وتابعت: "للأسف، توفي أحد حفظة السلام متأثرا بجراحه، فيما أُصيب ثلاثة آخرون، اثنان منهم في حالة خطيرة".
وأضافت: "تم نقل حفظة السلام المصابين إلى مرافق طبية لتلقي العلاج، ونتقدم بأصدق التعازي إلى عائلة وأصدقاء وزملاء عنصر حفظ السلام الشجاع الذي فقد حياته أثناء أداء واجبه في خدمة السلام، كما نتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين".
وأعربت "يونيفيل" في بيانها عن إدانتها لـ"هذا الهجوم المتعمّد على عناصر حفظ السلام الذين كانوا ينفذون مهامهم الموكلة إليهم، إذ يعد عمل فرق إزالة الذخائر المتفجرة أمرا بالغ الأهمية ضمن منطقة عمليات البعثة، لا سيما في أعقاب الأعمال العدائية الأخيرة"، لافتة إلى أنها باشرت تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث المأساوي"، وفق تعبيرها.
وواصلت "يونيفيل" في بيانها: "تشير التقييمات الأولية إلى أن إطلاق النار جاء من جهات غير حكومية (يُزعم أنها "حزب الله")، ونؤكد مجددا على التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الدولي لضمان سلامة وأمن أفراد وممتلكات الأمم المتحدة في جميع الأوقات".
وشددت أن "الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب، وتدعو "يونيفيل" الحكومة اللبنانية إلى الشروع سريعا في تحقيق لتحديد هوية المسؤولين ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق قوات حفظ السلام التابعة لـ"يونيفيل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала