ماكرون يعلن مقتل جندي فرنسي في هجوم جنوبي لبنان...والجيش اللبناني يعلق

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 آخرين، في هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، اليوم السبت. 18.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-18T12:53+0000

وقال على منصة "إكس": "تشير كل الدلائل إلى أن "حزب الله" اللبناني هو المسؤول عن هذا الهجوم، وتطالب فرنسا السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على الجناة وتحمل مسؤولياتهم إلى جانب قوات "يونيفيل".وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا، جاء فيه: "تستنكر قيادة الجيش الحادثة التي جرت مع دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" في منطقة الغندورية - بنت جبيل، على أثر تبادل لإطلاق النار مع مسلحين ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر الدورية". وتابعت: "تؤكد قيادة الجيش استمرار التنسيق الوثيق مع "يونيفيل" خلال المرحلة الدقيقة الراهنة، كما يُجري الجيش التحقيق اللازم للوقوف على ملابسات الحادثة وتوقيف المتورطين".وتابعت: "للأسف، توفي أحد حفظة السلام متأثرا بجراحه، فيما أُصيب ثلاثة آخرون، اثنان منهم في حالة خطيرة". وأضافت: "تم نقل حفظة السلام المصابين إلى مرافق طبية لتلقي العلاج، ونتقدم بأصدق التعازي إلى عائلة وأصدقاء وزملاء عنصر حفظ السلام الشجاع الذي فقد حياته أثناء أداء واجبه في خدمة السلام، كما نتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين". وأعربت "يونيفيل" في بيانها عن إدانتها لـ"هذا الهجوم المتعمّد على عناصر حفظ السلام الذين كانوا ينفذون مهامهم الموكلة إليهم، إذ يعد عمل فرق إزالة الذخائر المتفجرة أمرا بالغ الأهمية ضمن منطقة عمليات البعثة، لا سيما في أعقاب الأعمال العدائية الأخيرة"، لافتة إلى أنها باشرت تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث المأساوي"، وفق تعبيرها. وشددت أن "الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب، وتدعو "يونيفيل" الحكومة اللبنانية إلى الشروع سريعا في تحقيق لتحديد هوية المسؤولين ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق قوات حفظ السلام التابعة لـ"يونيفيل".

